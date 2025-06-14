4 مشاريع في قافلة بين سينمائيات

MENAFN - Alghad Newspaper) جريد

أعلنت قافلة بين سينمائيات عن اختيار ٤ مشاريع أفلام من العراق، ولبنان، وفلسطين، ومصر للمشاركة في الدورة الخامسة من برنامج الاستشارات الفنية للأفلام ٢٠٢٥. تتضمن القائمة مشاريع أفلام "حاكورة" إخراج رنا رشيد (لبنان)، "مختفي" إخراج أنس زواهري (فلسطين)، "نجمة" إخراج ريمان ساداني (العراق-بريطانيا)، و "ذكريات آمنة" إخراج سلمى سعد (مصر).



ويقدم البرنامج الذي يُعقد ثلاث مرات سنويًا، دعمًا فنيًا واستشارات متخصصة لصُنّاع الأفلام العرب من أصحاب المشاريع التسجيلية والروائية، في مختلف مراحل الإنتاج. تمتد كل دورة على مدار ثلاثة أشهر يشارك خلالها المخرجات والمخرجين في سلسلة من اللقاءات الاستشارية بإشراف ستة من أبرز السينمائيات العربيات وهن: من لبنان المنتجة جانا وهبة، والمونتيرة الفرنسية من أصل لبناني جلاديس جوجو، ومديرة التصوير چوسلين أبي چبرايل، ومصممة الصوت والمخرجة رنا عيد، ومن فلسطين المونتيرة رباب حاج يحيى، ومن مصر المخرجة أمل رمسيس مؤسسة ومديرة قافلة بين سينمائيات.



وتشمل مشاريع الأفلام المختارة للدورة الخامسة فيلم "نجمة" (تسجيلي طويل - مرحلة التطوير) للمخرجة ريمان ساداني (العراق-بريطانيا)، الذي يتبع صانعي أفلام يسعيان لاكتشاف الموسيقية السويسرية-العراقية نجمة بعد اختفائها المفاجئ، حيث تقودهما الرحلة عبر الأرشيفات واللقاءات لتكشف أسرارًا غائبة، وريمان ساداني هي مخرجة ومنتجة أرشيفية حازت على جائزة Jerwood/FVU Film Awards لعام ٢٠٢٠، وهي تعمل حاليًا كمنسقة في Cinenova التي تحفظ وتوزع أكثر من ٣٠٠ عمل سينمائي.



"مُختفي" (تسجيلي طويل - مرحلة التطوير) للمخرج أنس زواهري، ويروي معاناة الأمهات السوريات اللاتي فقدن أبنائهن في بداية الثورة السورية. أنس زواهري هو مخرج ومنتج فلسطيني فاز فيلمه "ذاكرتي مليئة بالأشباح" بالعديد من الجوائز في مهرجانات عالمية.



أما "ذكريات آمنة" (تسجيلي طويل - مرحلة ما بعد الإنتاج) فهو فيلم للمخرجة المصرية سلمى سعد حلمي، الذي يتناول رحلتها في استكشاف العلاقة المعقدة مع والديها الراحلين من خلال الأرشيف العائلي. سلمى سعد حلمي هي مخرجة وممثلة درست المسرح ولديها عدة تجارب سينمائية، ومنها فيلم "أخاف ألا أحبك" (٢٠٢٢).



المشروع الرابع هو"حاكورة" (روائي قصير - مرحلة التطوير) هو فيلم للمخرجة رنا رشيد، الذي يروي قصة طفل يعود إلى قريته بعد وفاة والديه ليعيش مع جدته، حيث تساعده على التعامل مع حزنه من خلال قصص مستوحاة من الفلكلور. رنا رشيد هي مخرجة لبنانية درست الرسوم المتحركة وأخرجت عدة أفلام قصيرة حصلت على جوائز، منها "ميلاد" (٢٠١٩) و Touched (٢٠٢٣).



صرّحت المخرجة أمل رمسيس، مؤسسة ومديرة قافلة بين سينمائيات، بأن برنامج الاستشارات الفنية، منذ انطلاقه في يناير 2024، كشف عن العديد من مشاريع الأفلام الواعدة التي لم تحظَ بالدعم الكافي، رغم إمكاناتها الفنية المتميزة. وأوضحت أن هذه المشاريع تشمل صناع أفلام من مختلف أنحاء العالم العربي، إلا أن الكثير منهم يواجهون صعوبة في الوصول إلى الفرص المتاحة في سوق السينما التنافسي.



وأكدت رمسيس على ضرورة ابتكار آليات جديدة لدعم السينما العربية، للاستفادة من الإمكانات الكبيرة التي يمتلكها العديد من صناع الأفلام الذين يسعون لإثبات أنفسهم في مشهد سينمائي مليء بالتحديات. وأضافت أن البرنامج يتيح متابعة تطور المشاريع التي شاركت في دورات سابقة، ما يمنح صناع الأفلام فرصة الانضمام مجددًا في الدورات المقبلة لدعم مشاريعهم على المدى البعيد. واختتمت بالقول إن الهدف الأساسي للبرنامج هو أن يشعر صناع الأفلام بوجود جهة داعمة تحمي مشاريعهم وتمنحها الفرصة الحقيقية للظهور والانتشار.



يعد برنامج استشارات الأفلام امتدادًا لأنشطة قافلة بين سينمائيات في دعم صانعات وصناع الأفلام في العالم العربي منذ تأسيسها كمبادرة مستقلة بدأت في مصر في عام ٢٠٠٨. وتدير القافلة مجموعة من صانعات الأفلام، وتسعى من خلال العروض المتنقلة في عدد من البلاد وعروض الأونلاين للأفلام التي تصنعها نساء على مستوى العالم إلى دعم دور المرأة في صناعة السينما، كذلك تسعى إلى خلق شبكة دولية من صانعات الأفلام من مناطق مختلفة حول العالم، وخاصة من العالم العربي.

تقوم قافلة بين سينمائيات بدور فعال أيضاً في مجال التعليم السينمائي وتدريب النساء على تقنيات عمل الأفلام التسجيلية الإبداعية وذلك في مجالات الإخراج والانتاج والمونتاج والتصوير، وكذلك دعم المشاريع السينمائية للنساء في أي من مراحل الإنتاج.



