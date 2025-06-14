4 مشاريع في قافلة بين سينمائيات

4 مشاريع في قافلة بين سينمائيات
أعلنت قافلة بين سينمائيات عن اختيار ٤ مشاريع أفلام من العراق، ولبنان، وفلسطين، ومصر للمشاركة في الدورة الخامسة من برنامج الاستشارات الفنية للأفلام ٢٠٢٥. تتضمن القائمة مشاريع أفلام "حاكورة" إخراج رنا رشيد (لبنان)، "مختفي" إخراج أنس زواهري (فلسطين)، "نجمة" إخراج ريمان ساداني (العراق-بريطانيا)، و "ذكريات آمنة" إخراج سلمى سعد (مصر).
ويقدم البرنامج الذي يُعقد ثلاث مرات سنويًا، دعمًا فنيًا واستشارات متخصصة لصُنّاع الأفلام العرب من أصحاب المشاريع التسجيلية والروائية، في مختلف مراحل الإنتاج. تمتد كل دورة على مدار ثلاثة أشهر يشارك خلالها المخرجات والمخرجين في سلسلة من اللقاءات الاستشارية بإشراف ستة من أبرز السينمائيات العربيات وهن: من لبنان المنتجة جانا وهبة، والمونتيرة الفرنسية من أصل لبناني جلاديس جوجو، ومديرة التصوير چوسلين أبي چبرايل، ومصممة الصوت والمخرجة رنا عيد، ومن فلسطين المونتيرة رباب حاج يحيى، ومن مصر المخرجة أمل رمسيس مؤسسة ومديرة قافلة بين سينمائيات.
وتشمل مشاريع الأفلام المختارة للدورة الخامسة فيلم "نجمة" (تسجيلي طويل - مرحلة التطوير) للمخرجة ريمان ساداني (العراق-بريطانيا)، الذي يتبع صانعي أفلام يسعيان لاكتشاف الموسيقية السويسرية-العراقية نجمة بعد اختفائها المفاجئ، حيث تقودهما الرحلة عبر الأرشيفات واللقاءات لتكشف أسرارًا غائبة، وريمان ساداني هي مخرجة ومنتجة أرشيفية حازت على جائزة Jerwood/FVU Film Awards لعام ٢٠٢٠، وهي تعمل حاليًا كمنسقة في Cinenova التي تحفظ وتوزع أكثر من ٣٠٠ عمل سينمائي.
"مُختفي" (تسجيلي طويل - مرحلة التطوير) للمخرج أنس زواهري، ويروي معاناة الأمهات السوريات اللاتي فقدن أبنائهن في بداية الثورة السورية. أنس زواهري هو مخرج ومنتج فلسطيني فاز فيلمه "ذاكرتي مليئة بالأشباح" بالعديد من الجوائز في مهرجانات عالمية.
أما "ذكريات آمنة" (تسجيلي طويل - مرحلة ما بعد الإنتاج) فهو فيلم للمخرجة المصرية سلمى سعد حلمي، الذي يتناول رحلتها في استكشاف العلاقة المعقدة مع والديها الراحلين من خلال الأرشيف العائلي. سلمى سعد حلمي هي مخرجة وممثلة درست المسرح ولديها عدة تجارب سينمائية، ومنها فيلم "أخاف ألا أحبك" (٢٠٢٢).
المشروع الرابع هو"حاكورة" (روائي قصير - مرحلة التطوير) هو فيلم للمخرجة رنا رشيد، الذي يروي قصة طفل يعود إلى قريته بعد وفاة والديه ليعيش مع جدته، حيث تساعده على التعامل مع حزنه من خلال قصص مستوحاة من الفلكلور. رنا رشيد هي مخرجة لبنانية درست الرسوم المتحركة وأخرجت عدة أفلام قصيرة حصلت على جوائز، منها "ميلاد" (٢٠١٩) و Touched (٢٠٢٣).
صرّحت المخرجة أمل رمسيس، مؤسسة ومديرة قافلة بين سينمائيات، بأن برنامج الاستشارات الفنية، منذ انطلاقه في يناير 2024، كشف عن العديد من مشاريع الأفلام الواعدة التي لم تحظَ بالدعم الكافي، رغم إمكاناتها الفنية المتميزة. وأوضحت أن هذه المشاريع تشمل صناع أفلام من مختلف أنحاء العالم العربي، إلا أن الكثير منهم يواجهون صعوبة في الوصول إلى الفرص المتاحة في سوق السينما التنافسي.
وأكدت رمسيس على ضرورة ابتكار آليات جديدة لدعم السينما العربية، للاستفادة من الإمكانات الكبيرة التي يمتلكها العديد من صناع الأفلام الذين يسعون لإثبات أنفسهم في مشهد سينمائي مليء بالتحديات. وأضافت أن البرنامج يتيح متابعة تطور المشاريع التي شاركت في دورات سابقة، ما يمنح صناع الأفلام فرصة الانضمام مجددًا في الدورات المقبلة لدعم مشاريعهم على المدى البعيد. واختتمت بالقول إن الهدف الأساسي للبرنامج هو أن يشعر صناع الأفلام بوجود جهة داعمة تحمي مشاريعهم وتمنحها الفرصة الحقيقية للظهور والانتشار.
يعد برنامج استشارات الأفلام امتدادًا لأنشطة قافلة بين سينمائيات في دعم صانعات وصناع الأفلام في العالم العربي منذ تأسيسها كمبادرة مستقلة بدأت في مصر في عام ٢٠٠٨. وتدير القافلة مجموعة من صانعات الأفلام، وتسعى من خلال العروض المتنقلة في عدد من البلاد وعروض الأونلاين للأفلام التي تصنعها نساء على مستوى العالم إلى دعم دور المرأة في صناعة السينما، كذلك تسعى إلى خلق شبكة دولية من صانعات الأفلام من مناطق مختلفة حول العالم، وخاصة من العالم العربي.
تقوم قافلة بين سينمائيات بدور فعال أيضاً في مجال التعليم السينمائي وتدريب النساء على تقنيات عمل الأفلام التسجيلية الإبداعية وذلك في مجالات الإخراج والانتاج والمونتاج والتصوير، وكذلك دعم المشاريع السينمائية للنساء في أي من مراحل الإنتاج.
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