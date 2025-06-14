تسلا تختبر مستقبلها وسط تحديات مالية وسياسية

MENAFN - Alghad Newspaper) جريد

منذ فترة، تراهن "تسلا" بقيادة إيلون ماسك على مشروع سيارات الأجرة الذاتية كأحد أهم رهاناتها المستقبلية، حتى قبل أن يدخل ماسك في خلاف علني مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب، وهو الصدام الذي تسبب بهزة كبيرة في سعر سهم الشركة. واليوم، يعلّق المستثمرون آمالاً على هذا المشروع لإعادة بناء صورة العلامة التجارية واستعادة زخم النمو.



أعلن ماسك أن الخدمة الجديدة ستنطلق تدريجياً في أوستن يوم 22 يونيو، بدءاً بعدد محدود يتراوح بين 10 و20 مركبة. ومع أن المشروع لا يزال في مراحله التجريبية، إلا أن الأسواق استجابت بإيجابية فور إعلان ماسك، إذ صعد سهم "تسلا" بنسبة 3% مدفوعاً بآمال المستثمرين بأن يركز ماسك على أعماله بعيداً عن الخلافات السياسية.



ويخطط ماسك لإنشاء شبكة لطلب سيارات الأجرة تعتمد بالكامل على تقنيات القيادة الذاتية، تجمع بين نموذجَي "إير بي إن بي" و"أوبر"، عبر استخدام مركبات "سايبركاب" التي لا تحتوي على عجلة قيادة أو دواسات.

ويأمل في نشر مئات الآلاف من هذه المركبات بحلول 2026. إلا أن التنفيذ يواجه عقبات تنظيمية، إذ تتطلب بعض الولايات مثل كاليفورنيا تصاريح خاصة، فيما تستفيد الشركة من قوانين أكثر مرونة في تكساس.



حاليًا، تشهد ولاية أوستن نشاطًا متزايدًا في مجال سيارات الأجرة الذاتية، مع منافسين مثل "وايمو" التابعة لغوغل، و"زوكس" التابعة لأمازون، و"فولكس واجن"، إضافة إلى شركات الشاحنات الذاتية.



وعلى عكس معظم المنافسين الذين يعتمدون على مزيج من الليدار والرادار والخرائط الدقيقة، تعتمد "تسلا" بشكل كامل على الكاميرات والرؤية الحاسوبية، ما يتيح لها خفض التكاليف إلى نحو 400 دولار لكل مركبة مقارنة بـ9300 دولار لدى "وايمو". لكن هذا النهج يواجه انتقادات تتعلق بالسلامة خصوصاً في ظروف الرؤية المحدودة.



رغم هذه الفوارق، لم تخلُ تجارب القيادة الذاتية في المدن الأميركية من الحوادث، سواء مع "كروز" التابعة لـ"جنرال موتورز"، أو مركبات "وايمو" في أوستن.



الخلاف العلني بين ماسك وترمب زاد من الانقسام حول علامة "تسلا"، حيث باتت مرتبطة في أذهان البعض بالجدل السياسي أكثر من الابتكار التقني. ووفق خبراء تسويق، فإن ثقة المستخدمين في سيارات الأجرة الذاتية تتطلب حياداً سياسياً وصورة تجارية مستقرة.



أوضح مايك بول من شركة Reputation Doctor المتخصصة بإدارة الأزمات: "حين تبدأ وأنت في موضع ضعف من ناحية الثقة بالعلامة التجارية، فإن أي فشل في المشروع قد يضخم بسرعة ويؤثر سلباً على سمعة تسلا".



رغم التفاؤل النسبي، خفّض محللو شركة "بيرد" تقييم سهم "تسلا" إلى محايد بسبب المبالغة في توقعات مشروع سيارات الأجرة الذاتية، مع تنامي المنافسة وعدم وضوح الجدول الزمني. كما أشار المحلل بن كالو إلى أن المشروع سيحتاج في بدايته إلى فرق مراقبة بشرية لضمان السلامة.



وأكد كالو أن: "السهم تضخم بسبب الرهانات المفرطة على مشروع الروبوتاكسي، لكن التنفيذ قد يستغرق وقتاً أطول مما يتم الترويج له".



بين طموحات القيادة الذاتية، وضغوط الأسواق، والتحديات السياسية، تقف "تسلا" عند مفترق طرق حاسم في اختبار قدرتها على تحويل وعودها التقنية إلى واقع تجاري ناجح ومستدام.