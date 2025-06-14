تسلا تختبر مستقبلها وسط تحديات مالية وسياسية
منذ فترة، تراهن "تسلا" بقيادة إيلون ماسك على مشروع سيارات الأجرة الذاتية كأحد أهم رهاناتها المستقبلية، حتى قبل أن يدخل ماسك في خلاف علني مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب، وهو الصدام الذي تسبب بهزة كبيرة في سعر سهم الشركة. واليوم، يعلّق المستثمرون آمالاً على هذا المشروع لإعادة بناء صورة العلامة التجارية واستعادة زخم النمو.
أعلن ماسك أن الخدمة الجديدة ستنطلق تدريجياً في أوستن يوم 22 يونيو، بدءاً بعدد محدود يتراوح بين 10 و20 مركبة. ومع أن المشروع لا يزال في مراحله التجريبية، إلا أن الأسواق استجابت بإيجابية فور إعلان ماسك، إذ صعد سهم "تسلا" بنسبة 3% مدفوعاً بآمال المستثمرين بأن يركز ماسك على أعماله بعيداً عن الخلافات السياسية.
ويخطط ماسك لإنشاء شبكة لطلب سيارات الأجرة تعتمد بالكامل على تقنيات القيادة الذاتية، تجمع بين نموذجَي "إير بي إن بي" و"أوبر"، عبر استخدام مركبات "سايبركاب" التي لا تحتوي على عجلة قيادة أو دواسات.
ويأمل في نشر مئات الآلاف من هذه المركبات بحلول 2026. إلا أن التنفيذ يواجه عقبات تنظيمية، إذ تتطلب بعض الولايات مثل كاليفورنيا تصاريح خاصة، فيما تستفيد الشركة من قوانين أكثر مرونة في تكساس.
حاليًا، تشهد ولاية أوستن نشاطًا متزايدًا في مجال سيارات الأجرة الذاتية، مع منافسين مثل "وايمو" التابعة لغوغل، و"زوكس" التابعة لأمازون، و"فولكس واجن"، إضافة إلى شركات الشاحنات الذاتية.
وعلى عكس معظم المنافسين الذين يعتمدون على مزيج من الليدار والرادار والخرائط الدقيقة، تعتمد "تسلا" بشكل كامل على الكاميرات والرؤية الحاسوبية، ما يتيح لها خفض التكاليف إلى نحو 400 دولار لكل مركبة مقارنة بـ9300 دولار لدى "وايمو". لكن هذا النهج يواجه انتقادات تتعلق بالسلامة خصوصاً في ظروف الرؤية المحدودة.
رغم هذه الفوارق، لم تخلُ تجارب القيادة الذاتية في المدن الأميركية من الحوادث، سواء مع "كروز" التابعة لـ"جنرال موتورز"، أو مركبات "وايمو" في أوستن.
الخلاف العلني بين ماسك وترمب زاد من الانقسام حول علامة "تسلا"، حيث باتت مرتبطة في أذهان البعض بالجدل السياسي أكثر من الابتكار التقني. ووفق خبراء تسويق، فإن ثقة المستخدمين في سيارات الأجرة الذاتية تتطلب حياداً سياسياً وصورة تجارية مستقرة.
أوضح مايك بول من شركة Reputation Doctor المتخصصة بإدارة الأزمات: "حين تبدأ وأنت في موضع ضعف من ناحية الثقة بالعلامة التجارية، فإن أي فشل في المشروع قد يضخم بسرعة ويؤثر سلباً على سمعة تسلا".
رغم التفاؤل النسبي، خفّض محللو شركة "بيرد" تقييم سهم "تسلا" إلى محايد بسبب المبالغة في توقعات مشروع سيارات الأجرة الذاتية، مع تنامي المنافسة وعدم وضوح الجدول الزمني. كما أشار المحلل بن كالو إلى أن المشروع سيحتاج في بدايته إلى فرق مراقبة بشرية لضمان السلامة.
وأكد كالو أن: "السهم تضخم بسبب الرهانات المفرطة على مشروع الروبوتاكسي، لكن التنفيذ قد يستغرق وقتاً أطول مما يتم الترويج له".
بين طموحات القيادة الذاتية، وضغوط الأسواق، والتحديات السياسية، تقف "تسلا" عند مفترق طرق حاسم في اختبار قدرتها على تحويل وعودها التقنية إلى واقع تجاري ناجح ومستدام.
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