تجربة مبتكرة في إعلان آبل الرياضي F1 باستخدام تقنية Haptic

تجربة مبتكرة في إعلان آبل الرياضي F1 باستخدام تقنية Haptic
أطلقت شركة "أبل" إعلاناً ترويجياً مبتكراً لفيلمها السينمائي الرياضي المرتقب F1، يتيح للمشاهدين تجربة حسّية فريدة عبر تقنية اللمس التفاعلي Haptic على أجهزة آيفون، ما يسمح لهم باختبار إثارة سباقات "فورمولا 1" بشكل ملموس في راحة اليد.
يعرض الإعلان شخصية "سوني هايز"، الذي يجسد دوره النجم براد بيت، داخل قمرة القيادة حيث تتفاعل اهتزازات الشاشة مع تسارع السيارة، لتعكس قوة المحرك وديناميكية القيادة، بينما تتزامن هذه الاهتزازات بدقة مع إيقاع الموسيقى والمشاهد الحركية، ما يمنح المستخدمين تجربة غامرة وغير مسبوقة. وأوضحت "أبل" أن الإعلان متاح عبر تطبيق Apple TV ومتجر App Store، ويعمل حصرياً على أجهزة iPhone المزودة بنظام iOS 18.4 أو أحدث، دون الحاجة لأي إعدادات إضافية.
تدور أحداث الفيلم حول "سوني هايز"، نجم سباقات فورمولا 1 في التسعينيات، الذي تعرض لحادث خطير كاد أن يطيح بمسيرته. بعد سنوات من الغياب، يتلقى عرضاً مفاجئاً من زميله السابق "روبين سيرفانتس" (يؤديه خافيير بارديم) للعودة إلى حلبات السباق مع فريق Apex Grand Prix، ليقود إلى جانب المتسابق الشاب الصاعد "جوشوا بيرس" (دامسون إدريس). وعلى الرغم من تردد هايز في البداية بشأن تدريب الجيل الجديد، إلا أنه يقرر العودة في محاولة أخيرة لاستعادة مجده السابق.
يشارك في البطولة أيضاً كل من كيري كوندون، توبياس منزيز، وكيم بودنيا. الفيلم من إخراج جوزيف كوسينسكي، مخرج Top Gun: Maverick، وسيناريو إهرن كروجر، ومن المقرر طرحه في صالات السينما وتقنية IMAX بتاريخ 27 يونيو 2025.
تقنية Haptic: عندما يتحول اللمس إلى عنصر روائي
تمثل تقنية Haptic Touch من "أبل" واحدة من أبرز محركات الابتكار في تجربة المستخدم، حيث طورت الشركة هذه التقنية منذ عام 2015 عبر آلية دقيقة تعتمد على محرك اهتزاز خاص يعرف بـTaptic Engine. وتتيح هذه التقنية للمستخدم الشعور باستجابات لمسية محسوبة بعناية أثناء التعامل مع التطبيقات والوسائط المتعددة، من خلال اهتزازات قصيرة بدقة زمنية وترددية عالية.
وفي إعلان F1، تم توظيف هذه التقنية بشكل غير مسبوق من خلال مزامنة الاهتزازات مع المشاهد السينمائية، لتتحول مشاهدة المقطع إلى تجربة حسية تشبه التواجد داخل السباق ذاته. ويأتي هذا التطوير ضمن توجه أبل المتنامي نحو دمج الحواس في تفاعل المستخدم مع الأجهزة الذكية مستقبلاً.
ويتزامن هذا المشروع مع توسع أبل في صناعة الأفلام من خلال إنشاء مقرها الإقليمي الجديد في حي كولفر سيتي بلوس أنجلوس بالقرب من استوديوهات "سوني بيكتشرز"، بمساحة إجمالية تبلغ 50 ألف متر مربع، ما يعزز حضورها في عالم الإنتاج السينمائي والتلفزيوني.
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