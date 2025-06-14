تجربة مبتكرة في إعلان آبل الرياضي F1 باستخدام تقنية Haptic

MENAFN - Alghad Newspaper) جريد

أطلقت شركة "أبل" إعلاناً ترويجياً مبتكراً لفيلمها السينمائي الرياضي المرتقب F1، يتيح للمشاهدين تجربة حسّية فريدة عبر تقنية اللمس التفاعلي Haptic على أجهزة آيفون، ما يسمح لهم باختبار إثارة سباقات "فورمولا 1" بشكل ملموس في راحة اليد.



يعرض الإعلان شخصية "سوني هايز"، الذي يجسد دوره النجم براد بيت، داخل قمرة القيادة حيث تتفاعل اهتزازات الشاشة مع تسارع السيارة، لتعكس قوة المحرك وديناميكية القيادة، بينما تتزامن هذه الاهتزازات بدقة مع إيقاع الموسيقى والمشاهد الحركية، ما يمنح المستخدمين تجربة غامرة وغير مسبوقة. وأوضحت "أبل" أن الإعلان متاح عبر تطبيق Apple TV ومتجر App Store، ويعمل حصرياً على أجهزة iPhone المزودة بنظام iOS 18.4 أو أحدث، دون الحاجة لأي إعدادات إضافية.



تدور أحداث الفيلم حول "سوني هايز"، نجم سباقات فورمولا 1 في التسعينيات، الذي تعرض لحادث خطير كاد أن يطيح بمسيرته. بعد سنوات من الغياب، يتلقى عرضاً مفاجئاً من زميله السابق "روبين سيرفانتس" (يؤديه خافيير بارديم) للعودة إلى حلبات السباق مع فريق Apex Grand Prix، ليقود إلى جانب المتسابق الشاب الصاعد "جوشوا بيرس" (دامسون إدريس). وعلى الرغم من تردد هايز في البداية بشأن تدريب الجيل الجديد، إلا أنه يقرر العودة في محاولة أخيرة لاستعادة مجده السابق.



يشارك في البطولة أيضاً كل من كيري كوندون، توبياس منزيز، وكيم بودنيا. الفيلم من إخراج جوزيف كوسينسكي، مخرج Top Gun: Maverick، وسيناريو إهرن كروجر، ومن المقرر طرحه في صالات السينما وتقنية IMAX بتاريخ 27 يونيو 2025.



تقنية Haptic: عندما يتحول اللمس إلى عنصر روائي

تمثل تقنية Haptic Touch من "أبل" واحدة من أبرز محركات الابتكار في تجربة المستخدم، حيث طورت الشركة هذه التقنية منذ عام 2015 عبر آلية دقيقة تعتمد على محرك اهتزاز خاص يعرف بـTaptic Engine. وتتيح هذه التقنية للمستخدم الشعور باستجابات لمسية محسوبة بعناية أثناء التعامل مع التطبيقات والوسائط المتعددة، من خلال اهتزازات قصيرة بدقة زمنية وترددية عالية.



وفي إعلان F1، تم توظيف هذه التقنية بشكل غير مسبوق من خلال مزامنة الاهتزازات مع المشاهد السينمائية، لتتحول مشاهدة المقطع إلى تجربة حسية تشبه التواجد داخل السباق ذاته. ويأتي هذا التطوير ضمن توجه أبل المتنامي نحو دمج الحواس في تفاعل المستخدم مع الأجهزة الذكية مستقبلاً.



ويتزامن هذا المشروع مع توسع أبل في صناعة الأفلام من خلال إنشاء مقرها الإقليمي الجديد في حي كولفر سيتي بلوس أنجلوس بالقرب من استوديوهات "سوني بيكتشرز"، بمساحة إجمالية تبلغ 50 ألف متر مربع، ما يعزز حضورها في عالم الإنتاج السينمائي والتلفزيوني.