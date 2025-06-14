ثغرة أمنية تخترق الحواسيب المعزولة عبر الساعات الذكية

MENAFN - Alghad Newspaper) جريد

في اختراق غير تقليدي وغير مسبوق، كشف فريق بحثي بقيادة موردخاي جوري عن ثغرة أمنية جديدة قادرة على تسريب البيانات من أنظمة الحواسيب المعزولة تماماً عن الشبكات (Air-Gapped)، وذلك باستخدام الساعات الذكية كأدوات تجسس عبر استقبال إشارات فوق صوتية غير مسموعة.



كيف تعمل تقنية SmartAttack؟

يعتمد هذا النوع من الهجوم على تثبيت برمجية خبيثة مسبقاً داخل الحاسوب المستهدف، والتي تقوم بتحويل البيانات الحساسة إلى إشارات فوق صوتية باستخدام تقنية Binary Frequency Shift Keying (B-FSK)، بحيث يمثل تردد 18.5 كيلوهرتز القيمة الرقمية "0"، فيما يمثل تردد 19.5 كيلوهرتز القيمة "1".



يتم بث هذه الإشارات عبر مكبرات الصوت الموجودة في الحاسوب، والتي تلتقطها ميكروفونات الساعات الذكية المجاورة للحاسوب، سواء كانت موضوعة من قِبل جهة معادية أو تم اختراقها سابقاً. بعد التقاط الإشارات، تقوم تطبيقات مخصصة على الساعة بفك تشفير البيانات وتحويلها إلى معلومات رقمية قابلة للنقل إلى الخارج عبر شبكات الواي فاي أو البلوتوث أو الاتصال الخلوي بمجرد مغادرة مرتدي الساعة للمنشأة الحساسة.



وبحسب الدراسة، التي ستنشر ضمن مؤتمر IEEE COMPSAC 2025، فإن نقطة الانطلاق لهذا النوع من الهجمات غالباً ما تكون عبر تهديد داخلي مثل موظف ناقم، أو عبر اختراق سلسلة التوريد حيث يتم زرع البرمجية الخبيثة في مرحلة مبكرة.



ما يميز هذا الهجوم أنه لا يعتمد على الشبكات التقليدية، بل يستخدم مكونات الجهاز الفيزيائية كمكبر الصوت نفسه كقناة لنقل البيانات إلى الساعات الذكية، وهو ما يجعله صعب الرصد باستخدام أنظمة الحماية الشبكية التقليدية.



قيود تقنية وهندسية

ورغم براعة الفكرة، إلا أن التطبيق العملي للهجوم يواجه عدة قيود، منها ضعف حساسية ميكروفونات الساعات الذكية مقارنة بالهواتف الذكية، وهو ما يجعل استقبال الإشارات فوق الصوتية أكثر عرضة للتشويش، إضافة إلى محدودية المسافة الفعالة التي تتراوح بين 6 إلى 9 أمتار، وبطء سرعة نقل البيانات التي لا تتجاوز 50 بت في الثانية، ما يجعل تسريب كميات كبيرة من البيانات مهمة معقدة وبطيئة.



كما تعتمد جودة استقبال الإشارة بشكل كبير على الوضع الفيزيائي للساعة الذكية واتجاهها بالنسبة للحاسوب المرسل، وتكون النتائج أكثر دقة عند وجود خط رؤية مباشر بين الجهازين.



وتكمن خطورة هذا النوع من الهجمات في كشفه أن الحواسيب المعزولة عن الإنترنت ليست منيعة كما يُعتقد. فقد سبق لموردخاي جوري أن قدم عدة دراسات مشابهة حول تهريب البيانات من هذه الأجهزة عبر وسائل متعددة منها إشارات الضوء لشاشات LCD، الذبذبات الكهرومغناطيسية من كابلات البيانات، حركة مراوح التبريد، وحدات الطاقة، وحتى مؤشرات عمل بطاقات الشبكة.



توصيات للوقاية

يشدد الباحثون على ضرورة تحديث استراتيجيات أمن المعلومات خصوصاً في المرافق الحساسة عبر:

- منع إدخال الساعات الذكية والأجهزة القابلة للارتداء إلى المنشآت الحساسة.

- فصل مكبرات الصوت أو تعطيلها في الحواسيب المعزولة.

- استخدام أنظمة التشويش فوق الصوتي لتعطيل أي بث غير مشروع للإشارات.

- تطوير برامج رقابة لرصد أي نشاط غير اعتيادي لمكبرات الصوت.

- إنشاء حواجز مادية مانعة لانتقال الموجات فوق الصوتية.



رغم أن هذا النوع من الهجمات ما يزال معقداً وصعب التنفيذ عملياً، إلا أنه يشكل جرس إنذار مبكر لصناع القرار في مجالات الأمن السيبراني لمراجعة المعايير التقليدية، والنظر في التهديدات الجديدة القادمة من خارج حدود الشبكات.