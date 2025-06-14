ستيل سيريز تطلق أركتيس نوفا 3 وايرلس

MENAFN - Alghad Newspaper) جريد

أعلنت شركة "ستيل سيريز"، الرائدة عالميًا في تطوير معدات الألعاب الإلكترونية والاسم الأصيل في عالم الرياضات الإلكترونية، عن إطلاق سماعة الرأس اللاسلكية الجديدة "أركتيس نوفا 3 وايرلس"، إلى جانب تطبيق الصوت الذكي "أركتيس آب"، لتواصل بذلك تعزيز ريادتها في تقديم تجارب لعب متكاملة تجمع بين التقنية المتقدمة والتصميم العملي الذي يلبي احتياجات اللاعبين المحترفين والهواة على حد سواء.



تقدم سماعة "أركتيس نوفا 3 وايرلس" تجربة صوتية محيطية ثلاثية الأبعاد بزاوية 360 درجة، بفضل محركات الصوت الداخلية المصممة بتقنية النيوديميوم، التي تمنح المستخدمين تفاصيل دقيقة ونطاق صوتي غني يعكس أجواء الألعاب التنافسية والانغماسية على السواء. وتدعم السماعة أنظمة الصوت المحيطي المتطورة مثل "تيمبست 3 دي أوديو" على بلاي ستيشن 5 و"مايكروسوفت سبايتال ساوند" على إكس بوكس، مما يسمح للاعبين بالاندماج الكامل مع بيئة اللعب المحيطة بدقة عالية.



ويأتي إطلاق تطبيق "أركتيس آب" ليمنح اللاعبين تحكمًا فوريًا ودقيقًا في إعدادات الصوت، حيث يتيح أكثر من 200 إعداد صوتي مخصص لمجموعة واسعة من أشهر الألعاب. يمكن من خلال التطبيق ضبط الترددات والمؤثرات الصوتية حسب طبيعة كل لعبة مثل "كول أوف ديوتي" و"فورتنايت"، مع إمكانية التعديل اللحظي دون الحاجة لمغادرة شاشة اللعب، وذلك بفضل إعدادات تم تطويرها بالتعاون مع محترفين في الصوت وهندسة الألعاب.



تتميز السماعة بدعمها لتعدد المنصات بفضل محول "يو إس بي-سي" صغير الحجم، ما يسمح بتشغيلها على العديد من الأجهزة مثل إكس بوكس وبلاي ستيشن ونينتندو سويتش وأجهزة الحاسوب الشخصية ونظارات الواقع الافتراضي "ميتا كويست" والهواتف الذكية. وتتيح خاصية الاتصال المزدوج التبديل السريع بين الاتصال اللاسلكي بتردد 2.4 غيغاهرتز وتقنية "بلوتوث 5.3"، بضغطة زر واحدة ودون الحاجة لإعادة ضبط الإعدادات في كل مرة.



على مستوى البطارية، توفر تقنية الشحن السريع عبر منفذ "يو إس بي-سي" تسع ساعات من اللعب مقابل 15 دقيقة شحن فقط، مع إمكانية تشغيل تصل إلى 30 ساعة عند استخدام الاتصال اللاسلكي السريع و40 ساعة عند استخدام البلوتوث، ما يجعلها مثالية لجلسات اللعب الطويلة والتنقل المستمر.



فيما يتعلق بالتصميم، تم تصنيع "أركتيس نوفا 3 وايرلس" بوزن خفيف لا يتجاوز 260 غرامًا، مع وسائد أذن قابلة للإزالة مصنوعة من إسفنج الذاكرة القابل للتنفس لضمان أقصى درجات الراحة خلال ساعات اللعب الممتدة، بالإضافة إلى عصابة رأس قابلة للتعديل توزع الضغط بشكل متوازن على الرأس. وتتوفر السماعة بأربعة ألوان أنيقة تشمل الأسود، الأبيض، الأزرق الفاتح، والبنفسجي الفاتح.



يعكس هذا الإصدار الجديد فلسفة "ستيل سيريز" في الابتكار المستمر وتقديم تجارب لعب متقدمة تدعم اللاعبين في جميع مستويات المنافسة. فمنذ تأسيسها عام 2001، اشتهرت الشركة بتقديم منتجات تجمع بين الأداء الاحترافي والتصميم الذكي والراحة القصوى، وكانت من أوائل الداعمين لمجال الرياضات الإلكترونية عالميًا عبر التعاون مع نخبة من اللاعبين المحترفين ومطوري الألعاب ومهندسي الصوت لابتكار معدات مخصصة تخدم مجتمع الألعاب بشكل مباشر. كما توفر "ستيل سيريز" مجموعة برمجيات متكاملة ضمن حزمة "ستيل سيريز جي جي"، التي تضم أدوات مثل "سونار" للتحكم الصوتي المتقدم، وتطبيق "مومنتس" لتسجيل ومشاركة لقطات اللعب بسهولة.



وتتضمن عائلة "ستيل سيريز" علامات تجارية متخصصة أخرى مثل "كونترول فريك" والتي تقدم ملحقات تحكم عالية الأداء، و"ناهيميك" التي تطور تقنيات الصوت ثلاثية الأبعاد المخصصة للألعاب وأجهزة الحاسوب. ومنذ انضمامها إلى مجموعة "جي إن غروب" العالمية عام 2022، وسّعت الشركة نطاق ابتكاراتها لتغطي أكثر من 100 دولة حول العالم، مستفيدة من خبرة "جي إن" الطويلة في تقنيات الصوت الذكي، مما رسّخ مكانتها كواحدة من أعمدة صناعة الألعاب الاحترافية العالمية.

