ستيل سيريز تطلق أركتيس نوفا 3 وايرلس

ستيل سيريز تطلق أركتيس نوفا 3 وايرلس
أعلنت شركة "ستيل سيريز"، الرائدة عالميًا في تطوير معدات الألعاب الإلكترونية والاسم الأصيل في عالم الرياضات الإلكترونية، عن إطلاق سماعة الرأس اللاسلكية الجديدة "أركتيس نوفا 3 وايرلس"، إلى جانب تطبيق الصوت الذكي "أركتيس آب"، لتواصل بذلك تعزيز ريادتها في تقديم تجارب لعب متكاملة تجمع بين التقنية المتقدمة والتصميم العملي الذي يلبي احتياجات اللاعبين المحترفين والهواة على حد سواء.
تقدم سماعة "أركتيس نوفا 3 وايرلس" تجربة صوتية محيطية ثلاثية الأبعاد بزاوية 360 درجة، بفضل محركات الصوت الداخلية المصممة بتقنية النيوديميوم، التي تمنح المستخدمين تفاصيل دقيقة ونطاق صوتي غني يعكس أجواء الألعاب التنافسية والانغماسية على السواء. وتدعم السماعة أنظمة الصوت المحيطي المتطورة مثل "تيمبست 3 دي أوديو" على بلاي ستيشن 5 و"مايكروسوفت سبايتال ساوند" على إكس بوكس، مما يسمح للاعبين بالاندماج الكامل مع بيئة اللعب المحيطة بدقة عالية.
ويأتي إطلاق تطبيق "أركتيس آب" ليمنح اللاعبين تحكمًا فوريًا ودقيقًا في إعدادات الصوت، حيث يتيح أكثر من 200 إعداد صوتي مخصص لمجموعة واسعة من أشهر الألعاب. يمكن من خلال التطبيق ضبط الترددات والمؤثرات الصوتية حسب طبيعة كل لعبة مثل "كول أوف ديوتي" و"فورتنايت"، مع إمكانية التعديل اللحظي دون الحاجة لمغادرة شاشة اللعب، وذلك بفضل إعدادات تم تطويرها بالتعاون مع محترفين في الصوت وهندسة الألعاب.
تتميز السماعة بدعمها لتعدد المنصات بفضل محول "يو إس بي-سي" صغير الحجم، ما يسمح بتشغيلها على العديد من الأجهزة مثل إكس بوكس وبلاي ستيشن ونينتندو سويتش وأجهزة الحاسوب الشخصية ونظارات الواقع الافتراضي "ميتا كويست" والهواتف الذكية. وتتيح خاصية الاتصال المزدوج التبديل السريع بين الاتصال اللاسلكي بتردد 2.4 غيغاهرتز وتقنية "بلوتوث 5.3"، بضغطة زر واحدة ودون الحاجة لإعادة ضبط الإعدادات في كل مرة.
على مستوى البطارية، توفر تقنية الشحن السريع عبر منفذ "يو إس بي-سي" تسع ساعات من اللعب مقابل 15 دقيقة شحن فقط، مع إمكانية تشغيل تصل إلى 30 ساعة عند استخدام الاتصال اللاسلكي السريع و40 ساعة عند استخدام البلوتوث، ما يجعلها مثالية لجلسات اللعب الطويلة والتنقل المستمر.
فيما يتعلق بالتصميم، تم تصنيع "أركتيس نوفا 3 وايرلس" بوزن خفيف لا يتجاوز 260 غرامًا، مع وسائد أذن قابلة للإزالة مصنوعة من إسفنج الذاكرة القابل للتنفس لضمان أقصى درجات الراحة خلال ساعات اللعب الممتدة، بالإضافة إلى عصابة رأس قابلة للتعديل توزع الضغط بشكل متوازن على الرأس. وتتوفر السماعة بأربعة ألوان أنيقة تشمل الأسود، الأبيض، الأزرق الفاتح، والبنفسجي الفاتح.
يعكس هذا الإصدار الجديد فلسفة "ستيل سيريز" في الابتكار المستمر وتقديم تجارب لعب متقدمة تدعم اللاعبين في جميع مستويات المنافسة. فمنذ تأسيسها عام 2001، اشتهرت الشركة بتقديم منتجات تجمع بين الأداء الاحترافي والتصميم الذكي والراحة القصوى، وكانت من أوائل الداعمين لمجال الرياضات الإلكترونية عالميًا عبر التعاون مع نخبة من اللاعبين المحترفين ومطوري الألعاب ومهندسي الصوت لابتكار معدات مخصصة تخدم مجتمع الألعاب بشكل مباشر. كما توفر "ستيل سيريز" مجموعة برمجيات متكاملة ضمن حزمة "ستيل سيريز جي جي"، التي تضم أدوات مثل "سونار" للتحكم الصوتي المتقدم، وتطبيق "مومنتس" لتسجيل ومشاركة لقطات اللعب بسهولة.
وتتضمن عائلة "ستيل سيريز" علامات تجارية متخصصة أخرى مثل "كونترول فريك" والتي تقدم ملحقات تحكم عالية الأداء، و"ناهيميك" التي تطور تقنيات الصوت ثلاثية الأبعاد المخصصة للألعاب وأجهزة الحاسوب. ومنذ انضمامها إلى مجموعة "جي إن غروب" العالمية عام 2022، وسّعت الشركة نطاق ابتكاراتها لتغطي أكثر من 100 دولة حول العالم، مستفيدة من خبرة "جي إن" الطويلة في تقنيات الصوت الذكي، مما رسّخ مكانتها كواحدة من أعمدة صناعة الألعاب الاحترافية العالمية.
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