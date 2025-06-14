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الصفدي يؤكد خطورة استمرار تفاقم التصعيد على الأمن الإقليمي والدولي

الصفدي يؤكد خطورة استمرار تفاقم التصعيد على الأمن الإقليمي والدولي

2025-06-14 02:14:43
(MENAFN- Alghad Newspaper)

جريدة الغد


بحث نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي مع وزير الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، اليوم، الجهود المُستهدِفة وقف التصعيد الخطير الذي تشهده المنطقة جراء العدوان الإسرائيلي على إيران.

وأكّد الوزيران خطورة استمرار تفاقم التصعيد على الأمن الإقليمي والدولي، وضرورة تكاتف الجهود الإقليمية والدولية لاحتوائه، ومنع تدهور الأوضاع نحو مواجهة أوسع تهدد الأمن والسلم الدوليين.

وبحث الصفدي وألباريس الأوضاع في قطاع غزة، وشدّدا على ضرورة الوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية بشكل كافٍ ومنتظم إلى القطاع الذي يعاني من كارثة إنسانية متفاقمة يسببها العدوان.

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