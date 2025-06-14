الصفدي يؤكد خطورة استمرار تفاقم التصعيد على الأمن الإقليمي والدولي

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الصفدي يؤكد خطورة استمرار تفاقم التصعيد على الأمن الإقليمي والدولي
(MENAFN- Alghad Newspaper)
جريدة الغد
بحث نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي مع وزير الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، اليوم، الجهود المُستهدِفة وقف التصعيد الخطير الذي تشهده المنطقة جراء العدوان الإسرائيلي على إيران.
وأكّد الوزيران خطورة استمرار تفاقم التصعيد على الأمن الإقليمي والدولي، وضرورة تكاتف الجهود الإقليمية والدولية لاحتوائه، ومنع تدهور الأوضاع نحو مواجهة أوسع تهدد الأمن والسلم الدوليين.
وبحث الصفدي وألباريس الأوضاع في قطاع غزة، وشدّدا على ضرورة الوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية بشكل كافٍ ومنتظم إلى القطاع الذي يعاني من كارثة إنسانية متفاقمة يسببها العدوان.
جريدة الغد
بحث نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي مع وزير الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، اليوم، الجهود المُستهدِفة وقف التصعيد الخطير الذي تشهده المنطقة جراء العدوان الإسرائيلي على إيران.
وأكّد الوزيران خطورة استمرار تفاقم التصعيد على الأمن الإقليمي والدولي، وضرورة تكاتف الجهود الإقليمية والدولية لاحتوائه، ومنع تدهور الأوضاع نحو مواجهة أوسع تهدد الأمن والسلم الدوليين.
وبحث الصفدي وألباريس الأوضاع في قطاع غزة، وشدّدا على ضرورة الوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية بشكل كافٍ ومنتظم إلى القطاع الذي يعاني من كارثة إنسانية متفاقمة يسببها العدوان.
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