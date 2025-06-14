وزير الخارجية ونظيره العُماني يؤكدان خطورة استمرار التصعيد في المنطقة

MENAFN - Alghad Newspaper) جريد

أكد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي ووزير خارجية سلطنة عُمان بدر البوسعيدي خطورة استمرار التصعيد الذي تشهده المنطقة.



وشدّد الصفدي ونظيره العُماني خلال اتصال هاتفي، السبت، على ضرورة تكاتف الجهود الإقليمية والدولية لإنهائه.



وجدّد الوزيران في اتصال هاتفي إدانة العدوان الإسرائيلي على إيران، وما يمثله من خرق للقانون الدولي، وتصعيد يؤجّج التوتر والصراع في المنطقة.