الرهن العقاري في سويسرا: حلم امتلاك منزل يصطدم بعبء الديون

MENAFN - Swissinfo) الحصول على قرض لشراء منزل خاص في سويسرا ليس بالأمر العسير، لكن لا تخلو عملية الاقتراض من عيوب رغم مميزاتها مقارنة ببلدان أخرى. فما الذي ينبغي معرفته عن الرهون العقارية في سويسرا، البلد الذي يشتهر بكثرة مصارفه؟ تم نشر هذا المحتوى على 14 يونيو 2025 - 09:00 13دقائق

أكتب عن التطورات الديموغرافية والاتجاهات المجتمعية والنقاش العام في سويسرا. عملت في صحيفة محلية في زيورخ لمدة 15 عاماً قبل انضمامي إلى فريق سويس إنفو.



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يشير الرهن العقاري إلى عبء يتحمله المرء لفترة غير محددة، وقد يمتد هذا العبء ليشمل الحياة كلها.

والقروض العقارية مصممة في معظم البلدان بطريقة تتيح سداد الدين خلال فترة معينة. وهذا النوع من الرهون العقارية، معروف بشكل خاص في دول مثل ألمانيا، وفرنسا، والولايات المتحدة الأمريكية.

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وتتبع سويسرا نهجاً متميزاً في مجال الديون، حيث لا يزال مبدأ تأجيل الديون شائعاً جداً. وبما أن القروض المتعلقة بامتلاك المساكن جذابة للبنوك، تُمنح حوافز قوية للمالكين في سويسرا، المعروفة بأنها بلد المصارف، ومن ذلك عدم سداد الديون المصرفية بالكامل. كما يمكن لمقترضي الرهون العقارية ومقترضاتها خصم جميع الفوائد المدفوعة من التزاماتهم.ن الضريبية.

وسنشرح في ما يلي كيفية عمل هذا النظام، وما هي الآثار المترتبة عليه، سواء بالنسبة إلى مشتري العقار ومشترياته، أو للمجتمع بأسره.

هل يجب على المرء سداد الرهن العقاري بالكامل في سويسرا؟

لا يمكن الإجابة عن هذا السؤال، لا بالنفي، ولا بالإيجاب. فعادةً، يتطلب شراء عقار في سويسرا توفر حصة من رأس المال قدرها 20 %، أما الباقي فيموله المصرف عن طريق الرهن العقاري.

وينقسم الرهن العقاري في سويسرا إلى قسميْن: القسم الأول (يصل إلى 65% من قيمة العقار) لا يجب سداده بالضرورة. أما القسم الثاني (ما بين 65% إلى 80%) فيخضع عادةً للسداد الجبري خلال 15 عاماً، أو حتى بلوغ سن التقاعد.

ويُطلق على الجزء من الرهن العقاري الذي يخضع لالتزام السداد في سويسرا اسم”الرهن العقاري الثاني“، حتى لو لم يكن في الواقع رهنا عقاريا ثانيا بالفعل.

كم من المال يمكن الحصول عليه من البنك في سويسرا؟

بالإضافة إلى وجوب توفر المشتري على 20 % من مبلغ الشراء الإجمالي، يُعتمد كذلك مبدأ القدرة على تحمّل أعباء التكلفة، بمعنى أنه يتعين التأكد من قدرة الطرف المشتري على تمويل البيت أو الشقة على المدى البعيد. وعند حساب القدرة على تحمل التكاليف، لا تستند البنوك إلى سعر الفائدة السائد فعليًا، بل إلى سعر فائدة مفترض يبلغ 5%، وهو ما يعادل المتوسط التاريخي لأسعار الفائدة على الرهون العقارية في البلاد.

أما الفكرة التي تكمن وراء ذلك، فهي تكوين مبلغ احتياطي، تَحَسُّباً لحدوث ارتفاع كبير للفوائد بعد انتهاء مدة الرهن العقاري. وفضلاً عن ذلك، ينتج من الفارق عن الفوائد الفعلية، ادخار مبلغ مُحتمل، قد يساهم لاحقاً في خفض دين الرهن العقاري.

وفي ما يخص الحساب الإجمالي للقدرة على التمويل، يضاف إلى مصاريف الفوائد الحسابية وقدرها 5%، 1% من قيمة العقار لمصاريف الخدمات والصيانة. ولا يجب أن يتخطى المبلغ الناتج عن هذه التكاليف ثلث الدخل الشهري للأسرة. وفي حال عدم تلبية هذا الشرط، تعتبر الجدارة الائتمانية للرهن العقاري غير متوفرة.

وجدير بالذكر أن السلطة الفدرالية لمراقبة الأسواق المالية (FINMA) تفرض على البنوك الالتزام الصارم بهذه القواعد، فيمكن أن يعود الإفراط في منح الرهون العقارية بالوبال على الاقتصاد الوطني، حال وقوع أزمة في العقارات أو حصول إعسار في تسديد الفوائد.

فقبل عدة سنوات، دقت السلطة الفدرالية للرقابة ناقوس الخطر، حيث حذرت من أن: رهنا عقاريا من بين كل ثلاثة يخالف المواصفاترابط خارجي .

كيف يبدو المثال النموذجي لحساب القدرة على تحمّل التكاليف في سويسرا؟

يبلغ سعر البيت المتوسط في سويسرا حالياً حوالي 1،5 مليون فرنك. فإذا توفر للطرف المشتري الحد الأدنى، أي 20% (300 ألف فرنك)، فإن الرهن العقاري سوف يبلغ في هذه الحالة 1،2 مليون فرنك.

وتبلغ نسبة الفائدة الحسابية 5% (ما يعادل 60 ألف فرنك). وبالإضافة إلى ذلك، يُضاف 1% (ما يساوي 15 ألف فرنك) لتغطية تكاليف الصيانة والخدمات. وبالتالي، يصبح المجموع الكلي 75 ألف فرنك. ولأنّ القدرة التمويلية تتطلّب أن تشكّل هذه التكاليف ثلث الدخل الإجمالي كحد أقصى، يعني هذا أنّه ينبغي على الزوجين المشتريين التوفّر على دخل سنوي لا يقلّ عن 225 ألف فرنك.

ولكن لأن هذا المبلغ أعلى من متوسط دخل الأسر، حتى في سويسرا الغنية، لذلك يتعين على الكثير من الراغبين والراغبات في الشراء توفير أكثر من الحد الأدنى من المبلغ المطلوب، للحصول على الرهن العقاري.

وغالبا ما يأتي جزء كبير من الأموال المطلوبة من الهبات التي تقدمها بعض الأسر لأبنائها وبناتها خلال حياة الوالدين. وبالإضافة إلى ذلك، يلجأ البعض إلى استخدام معاش التقاعد التأميني، وخاصة معاش صندوق التقاعد (الركيزة التأمينية الثانية) والركيزة التأمينية الثالثة (معاش التقاعد الخاص) لشراء العقارات، وهو أمر يجيزه القانون في سويسرا.

وبالعودة إلى النموذج الحسابي السابق، إذا استطاع الزوجان الراغبان في الشراء توفير 700 ألف فرنك من سعر الشراء من مواردهما الخاصّة، فسيبلغ الرهن العقاري حينها 800 ألف فرنك، ما يتطلّب دخلًا إجماليًا سنويًا للأسرة قدره 165 ألف فرنك، للوفاء بمعايير القدرة التمويلية.

لماذا الفوائد في سويسرا منخفضة جداً؟

تعتبر الرهون العقارية في سويسرا منخفضة جدا، بالمقارنة مع البلدان الأخرى، وهذا الوضع مستمر منذ سنوات. إذ يوجد حالياً، أي في شهر مايو 2025، رهن عقاري ثابت، مدته عشر سنوات، وبنسبة فائدة لا تزيد عن 1،4 بالمئةرابط خارجي ، وكذلك رهون عقارية مدتها ثلاث سنوات، ذات فائدة أقل من 1%.

للمقارنة: تكون المدة المعتادة للرهون العقارية في الولايات المتحدة الأمريكية، 30 عاماً، مع فوائد تميل نحو الزيادة بمعدل يقارب 7%رابط خارجي . بينما في ألمانيا، توجد رهون عقارية ثابتة لفترة عشر سنوات، تبدأ الفوائد فيها من 3.2 %. أما في بريطانيا، فإن أقل فائدة للرهون الممتدة لعشر سنوات تزيد قليلاً عن 4،4 %.

أما السبب الأهم لانخفاض فوائد الرهون العقارية في سويسرا، فيعود للسياسة المالية للبنك الوطني. فقد شهد الفرنك السويسري الذي يعتبر كعملة، ملاذًا آمنًا تقليديًا على مستوى العالم، ارتفاعًا لقيمته مقابل العملات العالمية الهامّة، في السنوات الأخيرة.

ومن خلال السياسة المالية التوسّعية، يحاول المصرف الوطني الحدّ من هذا الارتفاع للحفاظ على القدرة التنافسية للصادرات السويسرية. كما يسعى من وراء ذلك، إلى صدّ المُدّخرين عن الاستثمار في الفرنك السويسري. ويكمن السبب الأساسي وراء نجاح هذا الأمر في انخفاض التضخّم في سويسرا، مقارنةً بغيرها. فصحيح أنّ جائحة كوفيد-19 قد تسبّبت في ارتفاع التضخّم في سويسرا أيضا لفترة قصيرة، وذلك عن الحدّ الأقصى المقرر (2 % سنويًا)، ما أدّى إلى ارتفاع الفوائد بدورها. لكن، يُعتبر هذا الوضع الآن منتهيًا، بل يرجّح بعض خبراء الاقتصاد العودة إلى ما يعرف بالفوائد السلبية، مثلما كانت قبل الجائحة.

ما هي مميزات نظام الرهون العقارية السويسري؟

يؤدي انخفاض تكلفة رأس المال إلى جعل القدرة المالية الحقيقية لشراء البيوت والشقق أفضل من حساب الرهون الافتراضي الذي تقوم به البنوك. وهذا يخفف العبء عن الميزانية، ويساهم بفعالية في السداد.

كما يُحسِّن السوق التنافسي بأطرافه الكثيرة الفرصة أمام الراغبين والراغبات في الحصول على قروض. ولكن لأن سوق العقارات السويسري مستقر للغاية، ولأن قيمة العقارات تزداد منذ سنوات باطِّراد، لذلك ارتفعت الفاتورة بالنسبة إلى أغلب مالكي العقارات السكنية ومالكاتها في السنوات الأخيرة.

ما هي مخاطر نظام الرهن العقاري السويسري؟

يدفع رأس المال منخفض التكلفة، أسعار العقارات السكنية في سويسرا باستمرار نحو الارتفاع. فلقد ارتفعت أسعار البيوت والشقق في السنوات الثمانية الأخيرة وحدها لأكثر من 30 بالمئة. والنتيجة هي استطاعة حوالي 20 % من السكان فقط، شراء عقار سكني. بل تنخفض هذه النسبة في كانتون زيورخ إلى أقل من 10 بالمئة.

ومع أخذ اللجوء إلى رأس المال المدّخر للتقاعد في الاعتبار، يزيد ارتفاع الأسعار من خطورة انعدام القدرة التمويلية بعد بلوغ سنّ التقاعد.

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وتشير دراسة، نُشرت مؤخراً على بوابة المقارنة“Moneypark” (المنتزه المالي)رابط خارجي ، إلى أن نسبة 29 % لا يمكنها حالياً الاحتفاظ بعقاراتها في عمر التقاعد، وتضطر بالتالي إلى بيعها. بل تشير الدراسة إلى أن 85% من الفئة التي تتراوح أعمارها بين 50 و65 عاما، ستصبح غير قادرة على تحمل التكاليف مع التقدم في العمر.

وإذا ما تجاوزت أسعار العقارات السقف المتوقّع، فيمكن انتظار انعكاسات أكثر خطورة وأوسع نطاق. وقد يصبح السقوط في فقر الشيخوخة خطراً محدقاً، نظراً لعبء الديون الفادحة.

كما ستشكل الأزمة البنكية خطراً آخر، ذلك لأن لدى سويسرا، بسبب الرهون العقارية، أعلى نسبة استدانة للفرد على مستوى العالمرابط خارجي ، وهذا بفارق كبير مقارنة ببلدان أخرى.

إلا أن أغلب التكهنات تتوقع استمرار ارتفاع أسعار العقارات، وذلك بسبب شح المعروض، وأيضاً بسبب الزيادة السكنية الواضحة كل عام.

ومن المتوقَّع إذن، أن تحافظ سويسرا على المدى المتوسّط على مكانتها الأولى عالميًا؛ من حيث الثروة العقارية للفرد...

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شارك في الحو 17 مايو 2025 32 إعجاب 53 تعليق عرض المناق

تحرير: مارك لويتينيغر

ترجمة: هالة فرّاج

مراجعة: عبد الحفيظ العبدلي

التدقيق اللغوي: لمياء الواد