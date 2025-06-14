ما حقيقة وجود 'الزئبق الأحمر' في المومياوات المصرية؟

ما حقيقة وجود 'الزئبق الأحمر' في المومياوات المصرية؟
وقال حواس، خلال لقائه في برنامج "مراسي" على قناة "النهار":
"الفهلوية يزعمون وجود سائل داخل حنجرة المومياء يجعل الإنسان غنيًا أو يمكنه من تسخير الجان، وهذا لا يمت للواقع العلمي أو الأثري بأي صلة".
وفي سياق آخر، كشف حواس عن مشاركته في كتاب جماعي حول ملف استعادة الآثار المسروقة من مصر، حيث كتب فصلًا كاملاً عن الجهود التي قادها شخصيًا في هذا المجال.
كما أشار إلى وجود مباحثات لإقامة مؤتمر دولي في المكسيك بمشاركة منظمة اليونسكو، للضغط من أجل تعديل القوانين الدولية التي تعرقل عودة الآثار المصرية، مشيرًا إلى تنسيقه مع وزير السياحة والآثار المصري، شريف فتحي، لإخراج هذا المؤتمر إلى النور.
روسيا اليوم
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