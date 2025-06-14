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ما حقيقة وجود 'الزئبق الأحمر' في المومياوات المصرية؟

ما حقيقة وجود 'الزئبق الأحمر' في المومياوات المصرية؟

2025-06-14 06:06:36
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- نفى عالم الآثار المصري الشهير د. زاهي حواس ما يُتداول حول وجود مادة تُعرف بـ"الزئبق الأحمر" داخل المومياوات المصرية، واصفًا هذه المزاعم بأنها خرافات لا تستند لأي أساس علمي.


وقال حواس، خلال لقائه في برنامج "مراسي" على قناة "النهار":
"الفهلوية يزعمون وجود سائل داخل حنجرة المومياء يجعل الإنسان غنيًا أو يمكنه من تسخير الجان، وهذا لا يمت للواقع العلمي أو الأثري بأي صلة".


وفي سياق آخر، كشف حواس عن مشاركته في كتاب جماعي حول ملف استعادة الآثار المسروقة من مصر، حيث كتب فصلًا كاملاً عن الجهود التي قادها شخصيًا في هذا المجال.


كما أشار إلى وجود مباحثات لإقامة مؤتمر دولي في المكسيك بمشاركة منظمة اليونسكو، للضغط من أجل تعديل القوانين الدولية التي تعرقل عودة الآثار المصرية، مشيرًا إلى تنسيقه مع وزير السياحة والآثار المصري، شريف فتحي، لإخراج هذا المؤتمر إلى النور.

روسيا اليوم

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