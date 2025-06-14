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مصدر حكومي يحذر من الاقتراب من الاجسام التي تسقط من السماء

مصدر حكومي يحذر من الاقتراب من الاجسام التي تسقط من السماء

2025-06-14 06:06:35
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أكد مصدر رسمي لـ" الوكيل الإخباري" أن من لا يلتزم بالارشادات والتعليمات ويقترب من أي أجسام سقطت من السماء يُعرض نفسه للخطر و تطبيق أحكام القانون عليه لأنه يعرض السلامة العامة للخطر .
وشدد المصدر أن مشاهد الاقتراب من هذه الاجسام ومحاولة العبث بها يعرض حياة المواطنين للخطر .
وكانت مديرية الأمن العام طالبت المواطنين عبر بيانات أمنية الالتزام داخل البيوت أثناء سماع صفارات الإنذار وعدم الاقتراب من أي أجسام تسقط من السماء ، والاكتفاء بالإبلاغ على رقم الطوارئ 911 .


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