20 طفلا إيرانيا ضحية هجوم إسرائيلي على مجمع سكني في طهران

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20 طفلا إيرانيا ضحية هجوم إسرائيلي على مجمع سكني في طهران
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال التلفزيون الإيراني الرسمي اليوم السبت إن نحو 60 شخصا بينهم 20 طفلا قتلوا في هجوم إسرائيلي على مجمع سكني في العاصمة طهران.
وكان السفير الإيراني لدى الأمم المتحدة أمير إيرواني قال الجمعة إن الضربات الإسرائيلية على إيران أسفرت عن مقتل 78 شخصا، بما في ذلك كبار القادة العسكريين، وإصابة أكثر من 320 آخرين.
وكالات
وكان السفير الإيراني لدى الأمم المتحدة أمير إيرواني قال الجمعة إن الضربات الإسرائيلية على إيران أسفرت عن مقتل 78 شخصا، بما في ذلك كبار القادة العسكريين، وإصابة أكثر من 320 آخرين.
وكالات
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