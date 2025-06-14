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20 طفلا إيرانيا ضحية هجوم إسرائيلي على مجمع سكني في طهران

20 طفلا إيرانيا ضحية هجوم إسرائيلي على مجمع سكني في طهران

2025-06-14 06:06:33
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال التلفزيون الإيراني الرسمي اليوم السبت إن نحو 60 شخصا بينهم 20 طفلا قتلوا في هجوم إسرائيلي على مجمع سكني في العاصمة طهران.
وكان السفير الإيراني لدى الأمم المتحدة أمير إيرواني قال الجمعة إن الضربات الإسرائيلية على إيران أسفرت عن مقتل 78 شخصا، بما في ذلك كبار القادة العسكريين، وإصابة أكثر من 320 آخرين.
وكالات


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