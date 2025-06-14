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مقتل 3 إسرائيليين وإصابة 172 في هجمات صاروخية إيرانية

مقتل 3 إسرائيليين وإصابة 172 في هجمات صاروخية إيرانية

2025-06-14 06:06:31
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلن الإسعاف الإسرائيلي - صباح اليوم السبت - مقتل 3 إسرائيليين وإصابة 172 آخرين، في أعقاب وابل من الضربات الصاروخية والطائرات المسيّرة الإيرانية على مناطق متفرقة من وسط وشمال إسرائيل، ردًا على الهجمات الجوية الإسرائيلية الواسعة التي طالت مواقع داخل إيران فجر الجمعة.
وبحسب قناة "كان" و"القناة 12" الإسرائيليتين، فقد أطلقت إيران نحو 200 صاروخ باليستي منذ بدء الهجوم مساء أمس الجمعة، بعضها استهدف مناطق في مدينة ريشون لتسيون ورمات غان في محيط تل أبيب.
وأعلنت السلطات الإسرائيلية عن مقتل شخصين في مدينة ريشون لتسيون وآخر في رمات غان إثر الضربات الإيرانية.
من جهتها، قالت القناة 13 إن "دمارًا غير مسبوق" لحق بمنطقة تل أبيب الكبرى، حيث دُمّرت عشرات المباني وأُصيب عدد كبير من المركبات، بينما أشارت صحيفة هآرتس إلى أن 9 مبانٍ دُمّرت بالكامل في رمات غان، فيما أُجلي 300 شخص من منازلهم.
كما تضرر أيضًا برج سكني مكوّن من 32 طابقًا في تل أبيب.
وقال قائد شرطة لواء تل أبيب إن "ما جرى هو حدث كبير استهدف عددًا واسعًا من المواقع"، مؤكدًا أن "قوات الإنقاذ لا تزال تعمل على إخراج محتجزين داخل ملاجئ مغلقة".
وأضاف أن "الصواريخ كانت من أنواع متعددة، وبعضها دمّر طوابق كاملة في مبانٍ".
الجزيرة


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