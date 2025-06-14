مقتل 3 إسرائيليين وإصابة 172 في هجمات صاروخية إيرانية

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مقتل 3 إسرائيليين وإصابة 172 في هجمات صاروخية إيرانية
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلن الإسعاف الإسرائيلي - صباح اليوم السبت - مقتل 3 إسرائيليين وإصابة 172 آخرين، في أعقاب وابل من الضربات الصاروخية والطائرات المسيّرة الإيرانية على مناطق متفرقة من وسط وشمال إسرائيل، ردًا على الهجمات الجوية الإسرائيلية الواسعة التي طالت مواقع داخل إيران فجر الجمعة.
وبحسب قناة "كان" و"القناة 12" الإسرائيليتين، فقد أطلقت إيران نحو 200 صاروخ باليستي منذ بدء الهجوم مساء أمس الجمعة، بعضها استهدف مناطق في مدينة ريشون لتسيون ورمات غان في محيط تل أبيب.
وأعلنت السلطات الإسرائيلية عن مقتل شخصين في مدينة ريشون لتسيون وآخر في رمات غان إثر الضربات الإيرانية.
من جهتها، قالت القناة 13 إن "دمارًا غير مسبوق" لحق بمنطقة تل أبيب الكبرى، حيث دُمّرت عشرات المباني وأُصيب عدد كبير من المركبات، بينما أشارت صحيفة هآرتس إلى أن 9 مبانٍ دُمّرت بالكامل في رمات غان، فيما أُجلي 300 شخص من منازلهم.
كما تضرر أيضًا برج سكني مكوّن من 32 طابقًا في تل أبيب.
وقال قائد شرطة لواء تل أبيب إن "ما جرى هو حدث كبير استهدف عددًا واسعًا من المواقع"، مؤكدًا أن "قوات الإنقاذ لا تزال تعمل على إخراج محتجزين داخل ملاجئ مغلقة".
وأضاف أن "الصواريخ كانت من أنواع متعددة، وبعضها دمّر طوابق كاملة في مبانٍ".
الجزيرة
وبحسب قناة "كان" و"القناة 12" الإسرائيليتين، فقد أطلقت إيران نحو 200 صاروخ باليستي منذ بدء الهجوم مساء أمس الجمعة، بعضها استهدف مناطق في مدينة ريشون لتسيون ورمات غان في محيط تل أبيب.
وأعلنت السلطات الإسرائيلية عن مقتل شخصين في مدينة ريشون لتسيون وآخر في رمات غان إثر الضربات الإيرانية.
من جهتها، قالت القناة 13 إن "دمارًا غير مسبوق" لحق بمنطقة تل أبيب الكبرى، حيث دُمّرت عشرات المباني وأُصيب عدد كبير من المركبات، بينما أشارت صحيفة هآرتس إلى أن 9 مبانٍ دُمّرت بالكامل في رمات غان، فيما أُجلي 300 شخص من منازلهم.
كما تضرر أيضًا برج سكني مكوّن من 32 طابقًا في تل أبيب.
وقال قائد شرطة لواء تل أبيب إن "ما جرى هو حدث كبير استهدف عددًا واسعًا من المواقع"، مؤكدًا أن "قوات الإنقاذ لا تزال تعمل على إخراج محتجزين داخل ملاجئ مغلقة".
وأضاف أن "الصواريخ كانت من أنواع متعددة، وبعضها دمّر طوابق كاملة في مبانٍ".
الجزيرة
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