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5 أسباب غير متوقعة لارتفاع الكوليسترول في الجسم

5 أسباب غير متوقعة لارتفاع الكوليسترول في الجسم

2025-06-14 06:06:30
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- يعاني بعض الأشخاص من ارتفاع مفاجئ في مستويات الكوليسترول دون سبب واضح، إلا أن هناك عوامل خفية قد تؤثر على التوازن الصحي للكوليسترول، بحسب موقع WebMD. إليك أبرزها:


1. التوتر والقلق
التوتر المزمن يرفع الكوليسترول الضار (LDL) ويقلل الكوليسترول الجيد (HDL)، بسبب إفراز هرمونات مثل الكورتيزول التي تحفز الالتهاب وزيادة السكر في الدم، ما يدفع الكبد لإنتاج المزيد من الدهون.
2. القهوة غير المُصفاة
الإفراط في تناول القهوة الفرنسية أو التركية أو الإسبريسو قد يرفع الكوليسترول، إذ تحتوي هذه الأنواع على مركبات تزيد من إنتاج الكوليسترول. يوصي الخبراء بعدم شرب أكثر من 4 فناجين يوميًا.
3. بعض الأدوية
بعض الأدوية مثل حبوب منع الحمل، الكورتيكوستيرويدات، مدرات البول، وحاصرات بيتا، قد ترفع مستويات الكوليسترول. استشر طبيبك في حال لاحظت تغيرات بعد البدء في تناول دواء جديد.
4. مشاكل الغدة الدرقية
قصور الغدة الدرقية يُبطئ قدرة الجسم على التخلص من الكوليسترول الزائد، مما يرفع مستوياته في الدم. من أعراض القصور: التعب، جفاف الجلد، وآلام العضلات.
5. داء السكري من النوع الثاني
ارتفاع سكر الدم يجعل الكوليسترول أكثر ضررًا ويزيد من تراكمه في الشرايين. مرضى السكري غالبًا ما يكون لديهم جزيئات LDL صغيرة وكثيفة ترفع خطر الإصابة بأمراض القلب.

الكونسلتو

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