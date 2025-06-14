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عاجل الأمن العام: التحقيق جارٍ في حادث تدهور حافلة أسفر عن 10 إصابات

عاجل الأمن العام: التحقيق جارٍ في حادث تدهور حافلة أسفر عن 10 إصابات

2025-06-14 06:06:28
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنّ فرق الإنقاذ والإسعاف في مديرية دفاع مدني العقبة تعاملت اليوم مع حادث تدهور تعرّضت له حافلة ركوب متوسطة في منطقة القويرة.
إذ نتج عن الحادث إصابة عشرة أشخاص بجروح ورضوض في مختلف أنحاء الجسم، حيث عملت فرق الإسعاف على تقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين ونقلهم إلى مركز طبي القويرة لتلقّي العلاج اللازم، وفُتح تحقيق مروري بالحادث.


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