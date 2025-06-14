6 موجات صاروخية إيرانية تضرب إسرائيل وتخلف 3 قتلى وعشرات الجرحى

MENAFN - Amman Net) أعلن الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم السبت، إطلاق وابل جديد من الصواريخ الإيرانية تجاه إسرائيل، وقالت الجبهة الداخلية الإسرائيلية إن دفعة سادسة من الصواريخ -أُطلقت من إيران- استهدفت مناطق واسعة من إسرائيل. في غضون ذلك تحدثت مواقع إسرائيلية عن "حدث خطير جدا" في تل أبيب -لم يتم الكشف عن تفاصيله- عقب قصف بصاروخ إيراني استهدف موقعًا إستراتيجيًا.

وأسفرت الهجمات الإيرانية في أحدث البيانات عن مقتل 3 إسرائيليين سقط اثنان منهم بقصف على مدينة "ريشون ليتسيون" جنوبي تل أبيب بينما قتلت إسرائيلية جراء قصف بصاروخ إيراني في مدينة "رمات غان" في وقت مبكر من فجر اليوم السبت، في حين ارتفع عدد مصابي القصف الإيراني إلى نحو 90 إسرائيليا، وسط حديث عن دمار غير مسبوق في منطقة تل أبيب الكبرى.

وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت إن إيران أطلقت 3 دفعات صاروخية على إسرائيل خلال 15 دقيقة فجر اليوم.

واستهدفت دفعة من الصواريخ الإيرانية -في وقت سابق فجر اليوم السبت- مناطق المروج وطبرية شمال إسرائيل.

وفي أحدث التفاصيل أعلن الإسعاف الإسرائيلي سقوط قتيلين وإصابة 21 إسرائيليا جراء سقوط صواريخ على مدينة ريشون ليتسيون بينهم 3 في حالة خطيرة، في حين تحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن انقطاع الكهرباء في أحياء وسط إسرائيل جراء سقوط صواريخ وسط أنباء عن عالقين داخل منازل.

وأشارت صحيفة يديعوت أحرونوت إلى إصابة عدد من الإسرائيليين وأضرار كبيرة في 6 مبانٍ جراء الهجوم الإيراني الأخير.

ودعا الجيش الإسرائيلي السكان إلى الاستمرار في الالتزام بتعليمات الجبهة الداخلية، مشيرا إلى أنه خلال الساعة الأخيرة تم إطلاق عشرات الصواريخ من إيران تجاه إسرائيل اعتُرض عدد منها.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن شهودا تحدثوا عن سماع دوي انفجارات عنيفة في مواقع عدة بشمال إسرائيل فجر اليوم.

وتحدثت الإذاعة الإسرائيلية عن دوي انفجارات في مناطق واسعة من إسرائيل، بعضها للمرة الأولى في شمال ووسط وجنوب إسرائيل.

وأورد التلفزيون الرسمي الإيراني إطلاق "دفعة جديدة من الهجمات الصاروخية الإيرانية على الكيان الصهيوني، انطلاقا من طهران وكرمنشاه"، المدينة الواقعة في غرب إيران.

وكشف الحرس الثوري الإيراني عن استخدامه "منظومات وصواريخ ذكية ذات دقة عالية" في "عملية الوعد الصادق 3′′، التي أطلقها ردا على الضربات الإسرائيلية الواسعة فجر أمس الجمعة.

ونقلت رويترز عن مسؤول إيراني رفيع المستوى قوله إنه لن يكون هناك أي مكان آمن في إسرائيل، وإن رد طهران سيكون مؤلما.

وأشار الجيش الإسرائيلي إلى أن فرق الإنقاذ والطوارئ تعمل في عدة مواقع بأنحاء إسرائيل وردت منها تقارير عن سقوط صواريخ. وجدد دعوة السكان إلى ضرورة عدم نشر أو مشاركة مواقع الهجمات.

وقد نقلت مواقع إعلامية إسرائيلية عن شهود عيان قولهم إن صاروخا إيرانيا وقع في موقع إستراتيجي وسط إسرائيل.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بسقوط صاروخ إيراني بشكل مباشر قرب مقر وزارة الدفاع في تل أبيب.

في غضون ذلك، أفادت القناة 12 الإسرائيلية بإصابة 7 إسرائيليين، إثر الهجوم الصاروخي الإيراني الأخير فجر اليوم السبت، في حين ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية إصابة مبنى بشكل مباشر جراء سقوط صاروخ إيراني في مدينة تل أبيب، وتحدثت الجبهة الداخلية الإسرائيلية عن أن الهجمة الصاروخية الإيرانية الأخيرة دمرت أحد المباني في تل أبيب بشكل كامل.

وتحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن سقوط صواريخ في تل أبيب وبمواقع عدة شمال إسرائيل، وسماع دوي انفجارات قوية في العديد من التجمعات السكنية وسط إسرائيل، في حين دعا الجيش الإسرائيلي السكان إلى دخول المناطق المحمية والملاجئ والبقاء فيها حتى إشعار آخر بعد رصد إطلاق صواريخ جديدة من إيران، وأشار إلى أن منظوماته الدفاعية تعمل على اعتراضها.

وقد دوت صفارات الإنذار في القدس وتل أبيب ومستوطنات بالضفة الغربية ومئات المواقع الأخرى بإسرائيل في وقت مبكر من فجر اليوم السبت.

وفي وقت سابق من ليل الجمعة/السبت، أعلن الجيش الإسرائيلي أن سلاح الجو اعترض هدفين جويين مشبوهين في منطقة وادي عربة جنوبي إسرائيل، واعتراض الدفاعات هدفا جويا مشبوها في منطقة إيلات، إضافة إلى اعتراض سفينة صواريخ 5 مسيرات منذ صباح الجمعة.

أكد قائد شرطة لواء تل أبيب أن ما جرى (يقصد الهجوم الإيراني) يمثل حدثا كبيرا شمل عددا كبيرا من المواقع، وأن قوات الإنقاذ تحاول الوصول إلى محتجزين داخل ملاجئ مغلقة.

وأضاف أن المنطقة تعرضت لعدة أنواع من الصواريخ، وأن هناك مباني انهارت وأخرى دُمرت فيها طوابق كاملة.

ومن جهتها، أفادت القناة 13 الإسرائيلية بأن "دمارا غير مسبوق" لحق بمنطقة تل أبيب الكبرى، حيث تعرضت عشرات المباني والمركبات لأضرار مباشرة بفعل الصواريخ الإيرانية أو شظايا الصواريخ.

وأفادت صحيفة هآرتس بتضرر مبنى من 32 طابقا في تل أبيب بسبب الصواريخ الإيرانية، كما تم إجلاء 300 إسرائيلي تضررت منازلهم في تل أبيب الكبرى وفق القناة 12 الإسرائيلية.

كما أشارت صحيفة هآرتس إلى أن الصواريخ الإيرانية دمرت 9 مبانٍ بشكل كامل في رمات غان وسط إسرائيل، بينما تضررت مئات المباني.

وقال رئيس بلدية رمات غان إن 100 شخص باتوا بلا مأوى بسبب الهجوم الصاروخي الإيراني