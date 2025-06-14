إعـادة فتح الأجواء الأردنية للطيران

إعـادة فتح الأجواء الأردنية للطيران
وكانت الهيئة أعلنت إغلاق أجواء المملكة بشكل مؤقت وتعليق حركة الطيران أمام جميع الطائرات القادمة والمغادرة والعابرة للمملكة، وذلك تحسبًا لأية مخاطر قد تنتج من جراء التصعيد الحاصل في المنطقة.
وقال، إن القرار يأتي التزامًا بالاتفاقيات الدولية لسلامة الطيران المدني ومنها اتفاقية شيكاغو للطيران المدني المتعلقة بقواعد الملاحة الجوية وسلامتها.
وأكد مستو أن القرار يأتي ضمن إجراءات احترازية اتخذتها الهيئة خشية تأثير ما يجري على عملية الطيران والمسافرين وسلامتهما.
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