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إعـادة فتح الأجواء الأردنية للطيران

إعـادة فتح الأجواء الأردنية للطيران

2025-06-14 06:06:21
(MENAFN- Amman Net) قال رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم الطيران المدني الأردني الكابتن هيثم مستو، السبت، إنه تم إعادة فتح المجال الجوي أمام حركة الطيران في تمام الساعة 7:30 صباحا.

وكانت الهيئة أعلنت إغلاق أجواء المملكة بشكل مؤقت وتعليق حركة الطيران أمام جميع الطائرات القادمة والمغادرة والعابرة للمملكة، وذلك تحسبًا لأية مخاطر قد تنتج من جراء التصعيد الحاصل في المنطقة.

وقال، إن القرار يأتي التزامًا بالاتفاقيات الدولية لسلامة الطيران المدني ومنها اتفاقية شيكاغو للطيران المدني المتعلقة بقواعد الملاحة الجوية وسلامتها.

وأكد مستو أن القرار يأتي ضمن إجراءات احترازية اتخذتها الهيئة خشية تأثير ما يجري على عملية الطيران والمسافرين وسلامتهما.

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