الطيران المدني: إستمرار تقييم المخاطر على حركة الطيران تبعا للتطورات

الطيران المدني: إستمرار تقييم المخاطر على حركة الطيران تبعا للتطورات
وقال مستو اليوم السبت، إن الهيئة ستتخذ القرار المناسب بالنسبة لحركة الطيران واستمرار فتح الأجواء أو إغلاقها تبعا للتطورات الجارية ومدى تأثيرها على حركة الطيران المدني بما يضمن سلامة المسافرين.
وأضاف إنه سيتم إبلاغ شركات الطيران بالمعلومات اللازمة لتقوم بدورها باطلاع المسافرين والمعنيين على آخر البيانات المتعلقة بحركة الطيران.
وكانت الهيئة قد أعلنت عن إعادة فتح أجواء المملكة ابتداء من الساعة 7:30 صباحاً بعد ان تم إغلاق أجواء المملكة يوم أمس الجمعة، بشكل مؤقت وتعليق حركة الطيران أمام جميع الطائرات القادمة والمغادرة والعابرة للمملكة، تحسباً لأية مخاطر قد تنتج جراء التصعيد الحاصل في المنطقة.
وأشار الى أن قرار الإغلاق الذي تم امس، جاء التزاماً بالاتفاقيات الدولية لسلامة الطيران المدني منها اتفاقية شيكاغو للطيران المدني المتعلقة بقواعد الملاحة الجوية وسلامتها.
واكد مستو أن سلامة الأجواء والمسافرين تأتي في مقدمة أولويات الهيئة وأن أي قرار يتخذ يأتي ضمن إجراءات الهيئة الاحترازية.
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