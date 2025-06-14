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الطيران المدني: إستمرار تقييم المخاطر على حركة الطيران تبعا للتطورات

الطيران المدني: إستمرار تقييم المخاطر على حركة الطيران تبعا للتطورات

2025-06-14 06:06:21
(MENAFN- Amman Net) أكد رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم الطيران المدني الأردني الكابتن هيثم مستو، استمرار الهيئة بتقييم المخاطر على حركة الطيران المدني ومتابعة التطورات الجارية بعد إعادة فتح الأجواء صباح اليوم.

وقال مستو اليوم السبت، إن الهيئة ستتخذ القرار المناسب بالنسبة لحركة الطيران واستمرار فتح الأجواء أو إغلاقها تبعا للتطورات الجارية ومدى تأثيرها على حركة الطيران المدني بما يضمن سلامة المسافرين.

وأضاف إنه سيتم إبلاغ شركات الطيران بالمعلومات اللازمة لتقوم بدورها باطلاع المسافرين والمعنيين على آخر البيانات المتعلقة بحركة الطيران.

وكانت الهيئة قد أعلنت عن إعادة فتح أجواء المملكة ابتداء من الساعة 7:30 صباحاً بعد ان تم إغلاق أجواء المملكة يوم أمس الجمعة، بشكل مؤقت وتعليق حركة الطيران أمام جميع الطائرات القادمة والمغادرة والعابرة للمملكة، تحسباً لأية مخاطر قد تنتج جراء التصعيد الحاصل في المنطقة.

وأشار الى أن قرار الإغلاق الذي تم امس، جاء التزاماً بالاتفاقيات الدولية لسلامة الطيران المدني منها اتفاقية شيكاغو للطيران المدني المتعلقة بقواعد الملاحة الجوية وسلامتها.

واكد مستو أن سلامة الأجواء والمسافرين تأتي في مقدمة أولويات الهيئة وأن أي قرار يتخذ يأتي ضمن إجراءات الهيئة الاحترازية.

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