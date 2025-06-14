الجيش الإسرائيلي: نفذنا غارات دقيقة فوق طهران لتعزيز تفوقنا الجوي... الطريق معبد

الجيش الإسرائيلي: نفذنا غارات دقيقة فوق طهران لتعزيز تفوقنا الجوي... الطريق معبد
وقال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيار زامير، وقائد سلاح الجو، بار، اليوم السبت، خلال تقييم للوضع مع وزير الأمن، يسرائيل كاتس، إن "الطريق إلى طهران باتت مفتوحة"، وذلك في أعقاب تدمير منظومات الدفاع الجوي في محيط العاصمة الإيرانية.
وشددا على أن مقاتلات سلاح الجو ستباشر بتنفيذ غارات جديدة على أهداف في طهران، وفق الخطط المُعدّة مسبقًا. وذكرت تقارير إسرائيلية أنه في ختام جلسة تقييم أمني عقدها زامير وبار، تقرّر تنفيذ جولة هجمات جوية واسعة على العاصمة الإيرانية طهران.
وجاء في بيان صدر عن الجيش الإسرائيلي أن طائرات سلاح الجو“حلّقت الليلة فوق سماء طهران ونفذت موجة غارات، استهدفت خلالها عشرات الأهداف، من بينها بنى تحتية لصواريخ أرض–جو، وذلك في إطار الجهد المبذول لإضعاف قدرات الدفاع الجوي في محيط طهران”.
وفي ختام تقييم للوضع أجراه بعد الغارات، قال بار: "بعد يوم مكثّف هاجمنا خلاله مئات الأهداف، من بينها عشرات أهداف الدفاع الجوي، نفذنا موجة من الغارات الدقيقة فوق سماء طهران، تحمل أهمية عملياتية وقومية، وتعزز تفوقنا الجوي وحرية عملنا في إيران".
وأضاف بار: "لأول مرة منذ بداية الحرب، حلّقت عشرات المقاتلات التابعة لسلاح الجو فوق سماء طهران، على مسافة تتجاوز 1500 كيلومتر من أراضي دولة إسرائيل، وهاجمت منظومات دفاع في محيط العاصمة الإيرانية".
وتابع: "اخترنا أن نتحرك في مواجهة تهديد وجودي لأمن مواطنينا، بمهنية، وبحزم، وبدقة"، مشددًا على أن "عمليات من هذا النوع تتطلب تنسيقًا ومزيجًا معقدًا بين مجموعة من القدرات والجهات داخل سلاح الجو". واختتم بار بالقول: "سلاح الجو سيواصل العمل في جميع الساحات، دفاعًا وهجومًا، ليشكّل الذراع الاستراتيجية البعيدة المدى للجيش الإسرائيلي".
مطارات ودفاعات جوية وقدرات صاروخية: إسرائيل تعتبر أنها "عبدت الطريق" إلى طهران
ونفّذ سلاح الجو الإسرائيلي، الليلة الماضية، غارات جوية وُصفت بأنها الأوسع من نوعها فوق سماء طهران، وذلك بعدما سعت طوال يوم الجمعة لـ"فتح المجال الجوي" نحو العاصمة الإيرانية، من خلال استهداف منظومات الدفاع الجوي الإيرانية تدريجيًا من غرب البلاد وحتى طهران، بحسب ما أوردت إذاعة الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت.
وبحسب التقرير، بدأت العملية بقصف منهجي لبطاريات الدفاع الجوي وصواريخ أرض–جو، انطلاقًا من غرب إيران وامتدادًا نحو الشرق، وصولًا إلى طهران، ضمن ما وصفته الإذاعة بـ"فتح الطريق الجوية" الكاملة أمام المقاتلات الإسرائيلية.
ونقلت الإذاعة عن مصدر أمني قوله:"الطريق إلى طهران بات معبدا، وقد أزلنا تقريبًا كل التهديدات الجوية على طول المسار، حرية العمل الجوي باتت مرتفعة جدًا، لكنها لا تزال غير مكتملة، إذ لا تزال بحوزة إيران بطاريات دفاع جوي إضافية".
وأضاف التقرير أن أحد المطارات الدولية في منطقة طهران تعرّض بدوره للقصف خلال هذه الهجمات، لترتفع بذلك حصيلة المطارات المستهدفة إلى ثلاثة، تشمل مطارات في طهران وهمدان وتبريز.
كما استهدفت إسرائيل ثلاث منشآت نووية حتى الآن، أبرزها منشأتان في نطنز وأصفهان، حيث لحقت بهما "أضرار كبيرة"، بحسب التقديرات. كذلك أُصيب مفاعل فوردو النووي، لكن الهجوم عليه اقتصر على "استهداف مكونات معينة"، دون تنفيذ ضربة شاملة حتى الآن.
في موازاة ذلك، أشار التقرير إلى أن الجيش الإسرائيلي دمّر "مئات الصواريخ الباليستية" خلال الغارات الأخيرة، وهو ما أدى إلى تقليص القدرة الإيرانية على إطلاق رشقات صاروخية كثيفة تجاه إسرائيل.
وبحسب التقديرات، كانت إيران تخطط لإطلاق مئات الصواريخ في كل موجة، إلا أن الهجمات الإسرائيلية حدّت من قدراتها، واقتصرت الرشقات حتى الآن على عشرات الصواريخ فقط في كل مرة.
وبحسب التقديرات الإسرائيلية، فإن إيران أطلقت نحو 150 صاروخًا باليستيًا على إسرائيل منذ بدء الهجوم، مساء أمس الجمعة، في إطار ردها على الغارات الإسرائيلية داخل أراضيها.
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