الجيش الإسرائيلي: نفذنا غارات دقيقة فوق طهران لتعزيز تفوقنا الجوي... الطريق معبد

MENAFN - Palestine News Network ) تل ابيب /PNN/ قال قائد سلاح الجو الإسرائيلي، تومر بار، صباح اليوم، السبت، إن عشرات المقاتلات الحربية نفذت غارات دقيقة فوق طهران، استهدفت خلالها بنى تحتية لصواريخ أرض–جو، ضمن جهد لتقويض القدرات الدفاعية الإيرانية، فيما اعتبرت إسرائيل أنها "عبدت الطريق" إلى طهران، وتوعدت بتنفيذ هجمات جوية واسعة تستهدف العاصمة الإيرانية.

وقال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيار زامير، وقائد سلاح الجو، بار، اليوم السبت، خلال تقييم للوضع مع وزير الأمن، يسرائيل كاتس، إن "الطريق إلى طهران باتت مفتوحة"، وذلك في أعقاب تدمير منظومات الدفاع الجوي في محيط العاصمة الإيرانية.

وشددا على أن مقاتلات سلاح الجو ستباشر بتنفيذ غارات جديدة على أهداف في طهران، وفق الخطط المُعدّة مسبقًا. وذكرت تقارير إسرائيلية أنه في ختام جلسة تقييم أمني عقدها زامير وبار، تقرّر تنفيذ جولة هجمات جوية واسعة على العاصمة الإيرانية طهران.

وجاء في بيان صدر عن الجيش الإسرائيلي أن طائرات سلاح الجو“حلّقت الليلة فوق سماء طهران ونفذت موجة غارات، استهدفت خلالها عشرات الأهداف، من بينها بنى تحتية لصواريخ أرض–جو، وذلك في إطار الجهد المبذول لإضعاف قدرات الدفاع الجوي في محيط طهران”.

وفي ختام تقييم للوضع أجراه بعد الغارات، قال بار: "بعد يوم مكثّف هاجمنا خلاله مئات الأهداف، من بينها عشرات أهداف الدفاع الجوي، نفذنا موجة من الغارات الدقيقة فوق سماء طهران، تحمل أهمية عملياتية وقومية، وتعزز تفوقنا الجوي وحرية عملنا في إيران".

وأضاف بار: "لأول مرة منذ بداية الحرب، حلّقت عشرات المقاتلات التابعة لسلاح الجو فوق سماء طهران، على مسافة تتجاوز 1500 كيلومتر من أراضي دولة إسرائيل، وهاجمت منظومات دفاع في محيط العاصمة الإيرانية".

وتابع: "اخترنا أن نتحرك في مواجهة تهديد وجودي لأمن مواطنينا، بمهنية، وبحزم، وبدقة"، مشددًا على أن "عمليات من هذا النوع تتطلب تنسيقًا ومزيجًا معقدًا بين مجموعة من القدرات والجهات داخل سلاح الجو". واختتم بار بالقول: "سلاح الجو سيواصل العمل في جميع الساحات، دفاعًا وهجومًا، ليشكّل الذراع الاستراتيجية البعيدة المدى للجيش الإسرائيلي".

مطارات ودفاعات جوية وقدرات صاروخية: إسرائيل تعتبر أنها "عبدت الطريق" إلى طهران

ونفّذ سلاح الجو الإسرائيلي، الليلة الماضية، غارات جوية وُصفت بأنها الأوسع من نوعها فوق سماء طهران، وذلك بعدما سعت طوال يوم الجمعة لـ"فتح المجال الجوي" نحو العاصمة الإيرانية، من خلال استهداف منظومات الدفاع الجوي الإيرانية تدريجيًا من غرب البلاد وحتى طهران، بحسب ما أوردت إذاعة الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت.

وبحسب التقرير، بدأت العملية بقصف منهجي لبطاريات الدفاع الجوي وصواريخ أرض–جو، انطلاقًا من غرب إيران وامتدادًا نحو الشرق، وصولًا إلى طهران، ضمن ما وصفته الإذاعة بـ"فتح الطريق الجوية" الكاملة أمام المقاتلات الإسرائيلية.

ونقلت الإذاعة عن مصدر أمني قوله:"الطريق إلى طهران بات معبدا، وقد أزلنا تقريبًا كل التهديدات الجوية على طول المسار، حرية العمل الجوي باتت مرتفعة جدًا، لكنها لا تزال غير مكتملة، إذ لا تزال بحوزة إيران بطاريات دفاع جوي إضافية".

وأضاف التقرير أن أحد المطارات الدولية في منطقة طهران تعرّض بدوره للقصف خلال هذه الهجمات، لترتفع بذلك حصيلة المطارات المستهدفة إلى ثلاثة، تشمل مطارات في طهران وهمدان وتبريز.

كما استهدفت إسرائيل ثلاث منشآت نووية حتى الآن، أبرزها منشأتان في نطنز وأصفهان، حيث لحقت بهما "أضرار كبيرة"، بحسب التقديرات. كذلك أُصيب مفاعل فوردو النووي، لكن الهجوم عليه اقتصر على "استهداف مكونات معينة"، دون تنفيذ ضربة شاملة حتى الآن.

في موازاة ذلك، أشار التقرير إلى أن الجيش الإسرائيلي دمّر "مئات الصواريخ الباليستية" خلال الغارات الأخيرة، وهو ما أدى إلى تقليص القدرة الإيرانية على إطلاق رشقات صاروخية كثيفة تجاه إسرائيل.

وبحسب التقديرات، كانت إيران تخطط لإطلاق مئات الصواريخ في كل موجة، إلا أن الهجمات الإسرائيلية حدّت من قدراتها، واقتصرت الرشقات حتى الآن على عشرات الصواريخ فقط في كل مرة.

وبحسب التقديرات الإسرائيلية، فإن إيران أطلقت نحو 150 صاروخًا باليستيًا على إسرائيل منذ بدء الهجوم، مساء أمس الجمعة، في إطار ردها على الغارات الإسرائيلية داخل أراضيها.