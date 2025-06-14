الشرطة الإسرائيلية تستدعي 600 عنصر احتياط من حرس الحدود لمواجهة مخاطر أمنية

MENAFN - Palestine News Network ) الداخل المحتل /PNN- استدعت الشرطة الإسرائيلية نحو 600 عنصر احتياط من قوات "حرس الحدود"، في إطار ما وصفته بالاستعداد لـ"إحباط ومنع عمليات إرهابية" ومواجهة "تهديدات أمنية" في مختلف أنحاء البلاد، بحسب ما أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، اليوم السبت.

وذكرت الصحيفة أن الشرطة قامت باستدعاء سبع سرايا من قوات الاحتياط، إلى جانب ست سرايا من متطوعي الاحتياط ضمن وحدات "حرس الحدود"، مشيرة إلى أن هذه القوات انتشرت في مناطق عمل شرطة حرس الحدود في مختلف الجبهات.

وقالت الشرطة إن القوات تعمل "جنبًا إلى جنب مع عناصر الشرطة النظاميين وقوات حرس الحدود النظامية من مختلف الوحدات". وأضافت أن "حرس الحدود يستعد بكامل قواته لإحباط ومنع العمليات، ومواجهة الإخلال بالنظام، والدفاع عن البلدات".

وأضافت أن ذلك يتم من خلال "تعزيز القدرات وتنفيذ تدريبات مخصصة لهذه المهام".

وكانت الشرطة الإسرائيلية قد اعتقلت 22 شابا في مدينة أم الفحم، ليل الجمعة - السبت، بادّعاء نيّتهم تنظيم "قافلة فرح" عقب الهجوم الإيرانيّ الذي جاء ردّا على عدوان إسرائيلي واسع، شمل استهداف عشرات المواقع العسكرية والنووية.

وقالت الشرطة، في بيان، إن "قافلة من عشرات المركبات في أم الفحم، وفقًا للشبهات كانت تنوي الخروج في 'قوافل فرح وهتاف'، دعمًا لرشقة الصواريخ التي أُطلقت هذا المساء باتجاه إسرائيل". وأضافت أن "قوات كبيرة من الشرطة فورًا وصلت إلى المكان".

وذكرت الشرطة أنها صادرت المركبات هناك، وألقت القبض على 22 مشتبه بهم وأحالتهم إلى التحقيق في مركز الشرطة"، وتوعدت بأنها "ستعمل بقوّة ودون تسامح ضدّ أيّ نشاط معادٍ لإسرائيل، أو من شأنه أن يعرّض أمن الجمهور وسلامته والنظام العام للخطر"، على حدّ قولها.