مشروع أردني لتأهيل وتطوير جسر الملك حسين

مشروع أردني لتأهيل وتطوير جسر الملك حسين
وقال الفراية إن المشروع يشمل المرافق المخصصة للقادمين والمغادرين من الضفة، وسيساهم في إحداث نقلة نوعية على مستوى الخدمات المقدمة للمسافرين، بما في ذلك إجراءات الأمن والجمارك وتناول الأمتعة.
وأشار إلى أن المشروع يتم تنفيذه بتمويل من الحكومة الكندية، ضمن شراكة مستمرة تهدف إلى تعزيز التنمية والسلام والأمن في المنطقة، لافتاً إلى أن مدة تنفيذ المشروع تُقدّر بنحو 20 شهراً، مع سعي الحكومة لتقليص هذه المهلة قدر الإمكان.
وأكد أن المسافرين سيبدأون بلمس تحسن نوعي في الخدمات في الفترة المقبلة، مشدداً على أن الحكومة ماضية في تنفيذ مشاريع ومراحل إضافية لتطوير الجسر.
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