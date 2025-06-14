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مشروع أردني لتأهيل وتطوير جسر الملك حسين

مشروع أردني لتأهيل وتطوير جسر الملك حسين

2025-06-14 06:06:05
(MENAFN- Palestine News Network ) عمان /PNN- أعلن وزير الداخلية الأردني مازن الفراية عن إطلاق مشروع شامل لتأهيل وتطوير جسر الملك حسين، يشمل البنية التحتية وساحات الشحن، ومواقف الركاب.

وقال الفراية إن المشروع يشمل المرافق المخصصة للقادمين والمغادرين من الضفة، وسيساهم في إحداث نقلة نوعية على مستوى الخدمات المقدمة للمسافرين، بما في ذلك إجراءات الأمن والجمارك وتناول الأمتعة.

وأشار إلى أن المشروع يتم تنفيذه بتمويل من الحكومة الكندية، ضمن شراكة مستمرة تهدف إلى تعزيز التنمية والسلام والأمن في المنطقة، لافتاً إلى أن مدة تنفيذ المشروع تُقدّر بنحو 20 شهراً، مع سعي الحكومة لتقليص هذه المهلة قدر الإمكان.

وأكد أن المسافرين سيبدأون بلمس تحسن نوعي في الخدمات في الفترة المقبلة، مشدداً على أن الحكومة ماضية في تنفيذ مشاريع ومراحل إضافية لتطوير الجسر.

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