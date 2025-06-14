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قتلى وجرحى في تجدد الهجوم الإسرائيلي على إيران

قتلى وجرحى في تجدد الهجوم الإسرائيلي على إيران

2025-06-14 06:06:05
(MENAFN- Palestine News Network ) طهران /PNN- قتل شخصان، وأصيب 5 آخرون، اليوم السبت، في تجدد الهجوم الإسرائيلي، على مناطق ومحافظات عدة في إيران.

وأفاد المساعد الأمني لمحافظ همدان الإيرانية، بمقتل شخصين وإصابة 5 آخرين من عناصر الإغاثة، في هجوم إسرائيلي.

وقالت وسائل إعلان إيرانية، إن الدفاعات الجوية الإيرانية تصدت لأهداف معادية في أجواء تبريز وكرمانشاه، وأسقطت عدة مسيرات إسرائيلية في مدينة خرم آباد.

وأضافت أن الصواريخ الإسرائيلية استهدفت 4 نقاط في محافظة أذربيجان الشرقية، وأن التقارير تفيد باستهداف محيط مصفاة تبريز فيها.

وكان التلفزيون الإيراني أعلن عن مقتل 60 مدنيا في الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف مجمع جمران السكني في طهران أمس، بينهم 20 طفلا، تم انتشال جثامين 10 منهم حتى الآن، مشيرا إلى أن عملية رفع الأنقاض متواصلة، وتم انتشال 38 جثمانا حتى الآن.

كما أفاد بمقتل اثنين من قادة هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة خلال الهجوم الإسرائيلي على إيران، وهما مسؤول شؤون الاستخبارات بهيئة الأركان غلام رضا محرابي، ومسؤول العمليات في الهيئة مهدي رباني.

وأعلنت شركة المطارات والملاحة الجوية الإيرانية، تعليق جميع الرحلات الجوية في المطارات كافة حتى إشعار آخر.

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