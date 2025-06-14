قتلى وجرحى في تجدد الهجوم الإسرائيلي على إيران

قتلى وجرحى في تجدد الهجوم الإسرائيلي على إيران
وأفاد المساعد الأمني لمحافظ همدان الإيرانية، بمقتل شخصين وإصابة 5 آخرين من عناصر الإغاثة، في هجوم إسرائيلي.
وقالت وسائل إعلان إيرانية، إن الدفاعات الجوية الإيرانية تصدت لأهداف معادية في أجواء تبريز وكرمانشاه، وأسقطت عدة مسيرات إسرائيلية في مدينة خرم آباد.
وأضافت أن الصواريخ الإسرائيلية استهدفت 4 نقاط في محافظة أذربيجان الشرقية، وأن التقارير تفيد باستهداف محيط مصفاة تبريز فيها.
وكان التلفزيون الإيراني أعلن عن مقتل 60 مدنيا في الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف مجمع جمران السكني في طهران أمس، بينهم 20 طفلا، تم انتشال جثامين 10 منهم حتى الآن، مشيرا إلى أن عملية رفع الأنقاض متواصلة، وتم انتشال 38 جثمانا حتى الآن.
كما أفاد بمقتل اثنين من قادة هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة خلال الهجوم الإسرائيلي على إيران، وهما مسؤول شؤون الاستخبارات بهيئة الأركان غلام رضا محرابي، ومسؤول العمليات في الهيئة مهدي رباني.
وأعلنت شركة المطارات والملاحة الجوية الإيرانية، تعليق جميع الرحلات الجوية في المطارات كافة حتى إشعار آخر.
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