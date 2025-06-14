كيم ماتشادو مديرًا فنيًا للحسين إربد في الموسم الجديد

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كيم ماتشادو مديرًا فنيًا للحسين إربد في الموسم الجديد
خبرني - أعلن نادي الحسين إربد التعاقد مع المدير الفني البرتغالي كيم ماتشادو، لقيادة الفريق في الموسم الكروي الجديد.
ويأتي التعاقد مع ماتشادو ضمن مساعي النادي الملكي لتعزيز الجهاز الفني والاستعداد بقوة للمنافسة في البطولات المحلية والقارية.
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