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النجار يفوز بلقب سباق السرعة الثاني والدفع الرباعي

النجار يفوز بلقب سباق السرعة الثاني والدفع الرباعي

2025-06-14 06:04:48
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 14 حزيران (بترا)- توج المتسابق هشام أمير النجار بطلا على مستوى الترتيب العام ومجموعة الدفع الرباعي، في سباق السرعة (الجولة الثانية ‏‏‏‏من بطولة الأردن لسباقات السرعة) الذي أقيم أمس الجمعة في منجا بمحافظة مادبا.
وحقق ‏المتسابق عبد شيكاخوا لقب مجموعة الدفع ‏‏‏‏الخلفي، وأحرز المتسابق يزن جمعة لقب مجموعة الدفع الأمامي‎.‎
وأقيم السباق بتنظيم من الأردنية لرياضة السيارات، وبرعاية كل من شركة زين الأردن وهانكوك‎‏ ‎(Hankook) ‎.
وسجل للمشاركة في السباق 51 متسابقا من الأردن وفلسطين‎ ‎ولبنان، وكان التنافس قويا بين السائقين في جولات السباق الـ 3، ‏‏‏وتصدر ‏المتسابق هشام أمير النجار، الجولة الأولى بزمن 1.19.285 دقيقة، وجاء ‏المتسابق مصطفى عطاري بالمركز الثاني بزمن ‏‏‏‏1.19.335 ‏دقيقة، وحل المتسابق غيث ‏وريكات بالمركز الثالث بزمن 1.21.664 دقيقة.‏
كما تصدر المتسابق هشام أمير النجار الجولة الثانية بزمن 1.17.436 دقيقة، وجاء مصطفى عطاري بالمركز الثاني بزمن 1.18.604 ‏‏‏‏دقيقة، وجاء غيث وريكات بالمركز الثالث بزمن 1.20.969 دقيقة‎.‎
وتبدلت الأدوار في الجولة الثالثة حيث تصدرها المتسابق مصطفى عطاري بزمن 1.18.933 دقيقة، وجاء المتسابق فادي دهشان ‏‏‏‏بالمركز الثاني بزمن 1.21.126 دقيقة، وحل المتسابق أمير ناصيف بالمركز الثالث ‏بزمن 1.21.551 دقيقة، وانسحب في هذه الجولة ‏‏‏‏كل من هشام أمير النجار وغيث وريكات.‏
‏وبعد المنافسة القوية في جولات السباق استطاع المتسابق هشام أمير النجار نيل لقب السباق، وحل المتسابق مصطفى عطاري في ‏‏‏‏المركز الثاني، وجاء غيث وريكات في المركز الثالث.‏
وفيما يلي النتائج الفنية للسباق: ‏
الترتيب العام والدفع الرباعي:
المركز الأول: المتسابق هشام أمير النجار (ميتسوبيشي ‏كولت بروتوتايب)، محققا أفضل وقت له في الجولة الثانية بزمن 1.17.436 ‏‏‏‏دقيقة.‏
المركز الثاني: المتسابق مصطفى عطاري (ميتسوبيشي كولت بروتو تايب)، محققا أفضل وقت له في الثانية بزمن 1.18.604 دقيقة.‏
المركز الثالث : المتسابق غيث وريكات (ميتسوبيشي بروتو تايب)، محققا أفضل وقت له في الجولة الثانية بزمن 1.20.969 دقيقة.‏
الترتيب العام للدفع الخلفي:
المركز الأول: عبد الرحمن شيكاخوا (ريتسا جو)، محققا افضل وقت له في الجولة الثالثة بزمن 1.23.272 دقيقة.‏
المركز الثاني: أمجد الحوراني (بي ام‎ ‎دبليو 46)، محققا افضل وقت له في الجولة الثانية بزمن 1.25.819 دقيقة.
المركز الثالث: طارق صرصور (فلسطين) - (بي ام دبليو ايه 30)، محققا افضل وقت له في الجولة الثالثة بزمن 1.27.299 دقيقة.
الترتيب العام للدفع الأمامي:
المركز الأول: يزن جمعة (رينو كليو آر اس)، محققا افضل وقت له في الجولة الثانية بزمن 1.27.234 دقيقة.‏
المركز الثاني: مصطفى جمعة (ستروين ‏دي اس 3) محققا افضل وقت له في الجولة الثانية بزمن 1.28.463 دقيقة‎.‎
المركز الثالث: محمد العزة (ستروين زد اكس)، محققا افضل وقت له في الجولة الثانية بزمن 1.32.389 دقيقة.‏
أبطال الكؤوس والفئات:
كأس المبتدئين: ‏عدي طعيمه (ميتسوبيشي ايفو 6).
كأس الماستر: ‏ أيمن النجار (ميتسوبيشي بروتو تايب).
كأس السيدات: لين رواش (بي ام دبليو ايه 60).
كاس الفئة 51: عمر شابسوغ (هوندا اتس ار في).‏
كأس الفئة 52: محي الدين مشايخ (سوبارو امبريزا).‏
كأس الفئة 53: سالم طعيمه (بي دبليو ام دبليو1).
كأس الفئة 54: نسيم بركات (بورش 718).‏
كأس الفئة ‏‎5B‎‏: قيس تفاحة (بي ام دبليو ايه 36).‏
كأس الفئة ‏‎5A‎‏: محمد زغلول (هوندا سيفيك).‏
كأس الفئة ‏‎4B‎‏: عامر موسى (تويوتا ستارليت).‏
كأس الفئة ‏‎4A‎‏: إيهاب الشرفا (سكودا فابيا).‏
كأس الفئة ‏‎3B‎‏: جاد نباص (تويوتا أي إي 86).‏
كأس الفئة ‏‎3A‎‏: جورج سعادة (فلسطين) - (سوبارو امبريزا).‏
كأس الفئة ‏‎ 2B‎‏: فادي دهشان ‏‏‏(ميتسوبيشي ايفو 7).‏
كأس الفئة ‏‎2A‎‏: مصطفى عطاري (ميتسوبيشي كولت بروتو تايب).‏

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