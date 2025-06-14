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النجار يفوز بلقب سباق السرعة الثاني والدفع الرباعي
(MENAFN- Jordan News Agency) عمان 14 حزيران (بترا)- توج المتسابق هشام أمير النجار بطلا على مستوى الترتيب العام ومجموعة الدفع الرباعي، في سباق السرعة (الجولة الثانية من بطولة الأردن لسباقات السرعة) الذي أقيم أمس الجمعة في منجا بمحافظة مادبا.
وحقق المتسابق عبد شيكاخوا لقب مجموعة الدفع الخلفي، وأحرز المتسابق يزن جمعة لقب مجموعة الدفع الأمامي.
وأقيم السباق بتنظيم من الأردنية لرياضة السيارات، وبرعاية كل من شركة زين الأردن وهانكوك (Hankook) .
وسجل للمشاركة في السباق 51 متسابقا من الأردن وفلسطين ولبنان، وكان التنافس قويا بين السائقين في جولات السباق الـ 3، وتصدر المتسابق هشام أمير النجار، الجولة الأولى بزمن 1.19.285 دقيقة، وجاء المتسابق مصطفى عطاري بالمركز الثاني بزمن 1.19.335 دقيقة، وحل المتسابق غيث وريكات بالمركز الثالث بزمن 1.21.664 دقيقة.
كما تصدر المتسابق هشام أمير النجار الجولة الثانية بزمن 1.17.436 دقيقة، وجاء مصطفى عطاري بالمركز الثاني بزمن 1.18.604 دقيقة، وجاء غيث وريكات بالمركز الثالث بزمن 1.20.969 دقيقة.
وتبدلت الأدوار في الجولة الثالثة حيث تصدرها المتسابق مصطفى عطاري بزمن 1.18.933 دقيقة، وجاء المتسابق فادي دهشان بالمركز الثاني بزمن 1.21.126 دقيقة، وحل المتسابق أمير ناصيف بالمركز الثالث بزمن 1.21.551 دقيقة، وانسحب في هذه الجولة كل من هشام أمير النجار وغيث وريكات.
وبعد المنافسة القوية في جولات السباق استطاع المتسابق هشام أمير النجار نيل لقب السباق، وحل المتسابق مصطفى عطاري في المركز الثاني، وجاء غيث وريكات في المركز الثالث.
وفيما يلي النتائج الفنية للسباق:
الترتيب العام والدفع الرباعي:
المركز الأول: المتسابق هشام أمير النجار (ميتسوبيشي كولت بروتوتايب)، محققا أفضل وقت له في الجولة الثانية بزمن 1.17.436 دقيقة.
المركز الثاني: المتسابق مصطفى عطاري (ميتسوبيشي كولت بروتو تايب)، محققا أفضل وقت له في الثانية بزمن 1.18.604 دقيقة.
المركز الثالث : المتسابق غيث وريكات (ميتسوبيشي بروتو تايب)، محققا أفضل وقت له في الجولة الثانية بزمن 1.20.969 دقيقة.
الترتيب العام للدفع الخلفي:
المركز الأول: عبد الرحمن شيكاخوا (ريتسا جو)، محققا افضل وقت له في الجولة الثالثة بزمن 1.23.272 دقيقة.
المركز الثاني: أمجد الحوراني (بي ام دبليو 46)، محققا افضل وقت له في الجولة الثانية بزمن 1.25.819 دقيقة.
المركز الثالث: طارق صرصور (فلسطين) - (بي ام دبليو ايه 30)، محققا افضل وقت له في الجولة الثالثة بزمن 1.27.299 دقيقة.
الترتيب العام للدفع الأمامي:
المركز الأول: يزن جمعة (رينو كليو آر اس)، محققا افضل وقت له في الجولة الثانية بزمن 1.27.234 دقيقة.
المركز الثاني: مصطفى جمعة (ستروين دي اس 3) محققا افضل وقت له في الجولة الثانية بزمن 1.28.463 دقيقة.
المركز الثالث: محمد العزة (ستروين زد اكس)، محققا افضل وقت له في الجولة الثانية بزمن 1.32.389 دقيقة.
أبطال الكؤوس والفئات:
كأس المبتدئين: عدي طعيمه (ميتسوبيشي ايفو 6).
كأس الماستر: أيمن النجار (ميتسوبيشي بروتو تايب).
كأس السيدات: لين رواش (بي ام دبليو ايه 60).
كاس الفئة 51: عمر شابسوغ (هوندا اتس ار في).
كأس الفئة 52: محي الدين مشايخ (سوبارو امبريزا).
كأس الفئة 53: سالم طعيمه (بي دبليو ام دبليو1).
كأس الفئة 54: نسيم بركات (بورش 718).
كأس الفئة 5B: قيس تفاحة (بي ام دبليو ايه 36).
كأس الفئة 5A: محمد زغلول (هوندا سيفيك).
كأس الفئة 4B: عامر موسى (تويوتا ستارليت).
كأس الفئة 4A: إيهاب الشرفا (سكودا فابيا).
كأس الفئة 3B: جاد نباص (تويوتا أي إي 86).
كأس الفئة 3A: جورج سعادة (فلسطين) - (سوبارو امبريزا).
كأس الفئة 2B: فادي دهشان (ميتسوبيشي ايفو 7).
كأس الفئة 2A: مصطفى عطاري (ميتسوبيشي كولت بروتو تايب).
وحقق المتسابق عبد شيكاخوا لقب مجموعة الدفع الخلفي، وأحرز المتسابق يزن جمعة لقب مجموعة الدفع الأمامي.
وأقيم السباق بتنظيم من الأردنية لرياضة السيارات، وبرعاية كل من شركة زين الأردن وهانكوك (Hankook) .
وسجل للمشاركة في السباق 51 متسابقا من الأردن وفلسطين ولبنان، وكان التنافس قويا بين السائقين في جولات السباق الـ 3، وتصدر المتسابق هشام أمير النجار، الجولة الأولى بزمن 1.19.285 دقيقة، وجاء المتسابق مصطفى عطاري بالمركز الثاني بزمن 1.19.335 دقيقة، وحل المتسابق غيث وريكات بالمركز الثالث بزمن 1.21.664 دقيقة.
كما تصدر المتسابق هشام أمير النجار الجولة الثانية بزمن 1.17.436 دقيقة، وجاء مصطفى عطاري بالمركز الثاني بزمن 1.18.604 دقيقة، وجاء غيث وريكات بالمركز الثالث بزمن 1.20.969 دقيقة.
وتبدلت الأدوار في الجولة الثالثة حيث تصدرها المتسابق مصطفى عطاري بزمن 1.18.933 دقيقة، وجاء المتسابق فادي دهشان بالمركز الثاني بزمن 1.21.126 دقيقة، وحل المتسابق أمير ناصيف بالمركز الثالث بزمن 1.21.551 دقيقة، وانسحب في هذه الجولة كل من هشام أمير النجار وغيث وريكات.
وبعد المنافسة القوية في جولات السباق استطاع المتسابق هشام أمير النجار نيل لقب السباق، وحل المتسابق مصطفى عطاري في المركز الثاني، وجاء غيث وريكات في المركز الثالث.
وفيما يلي النتائج الفنية للسباق:
الترتيب العام والدفع الرباعي:
المركز الأول: المتسابق هشام أمير النجار (ميتسوبيشي كولت بروتوتايب)، محققا أفضل وقت له في الجولة الثانية بزمن 1.17.436 دقيقة.
المركز الثاني: المتسابق مصطفى عطاري (ميتسوبيشي كولت بروتو تايب)، محققا أفضل وقت له في الثانية بزمن 1.18.604 دقيقة.
المركز الثالث : المتسابق غيث وريكات (ميتسوبيشي بروتو تايب)، محققا أفضل وقت له في الجولة الثانية بزمن 1.20.969 دقيقة.
الترتيب العام للدفع الخلفي:
المركز الأول: عبد الرحمن شيكاخوا (ريتسا جو)، محققا افضل وقت له في الجولة الثالثة بزمن 1.23.272 دقيقة.
المركز الثاني: أمجد الحوراني (بي ام دبليو 46)، محققا افضل وقت له في الجولة الثانية بزمن 1.25.819 دقيقة.
المركز الثالث: طارق صرصور (فلسطين) - (بي ام دبليو ايه 30)، محققا افضل وقت له في الجولة الثالثة بزمن 1.27.299 دقيقة.
الترتيب العام للدفع الأمامي:
المركز الأول: يزن جمعة (رينو كليو آر اس)، محققا افضل وقت له في الجولة الثانية بزمن 1.27.234 دقيقة.
المركز الثاني: مصطفى جمعة (ستروين دي اس 3) محققا افضل وقت له في الجولة الثانية بزمن 1.28.463 دقيقة.
المركز الثالث: محمد العزة (ستروين زد اكس)، محققا افضل وقت له في الجولة الثانية بزمن 1.32.389 دقيقة.
أبطال الكؤوس والفئات:
كأس المبتدئين: عدي طعيمه (ميتسوبيشي ايفو 6).
كأس الماستر: أيمن النجار (ميتسوبيشي بروتو تايب).
كأس السيدات: لين رواش (بي ام دبليو ايه 60).
كاس الفئة 51: عمر شابسوغ (هوندا اتس ار في).
كأس الفئة 52: محي الدين مشايخ (سوبارو امبريزا).
كأس الفئة 53: سالم طعيمه (بي دبليو ام دبليو1).
كأس الفئة 54: نسيم بركات (بورش 718).
كأس الفئة 5B: قيس تفاحة (بي ام دبليو ايه 36).
كأس الفئة 5A: محمد زغلول (هوندا سيفيك).
كأس الفئة 4B: عامر موسى (تويوتا ستارليت).
كأس الفئة 4A: إيهاب الشرفا (سكودا فابيا).
كأس الفئة 3B: جاد نباص (تويوتا أي إي 86).
كأس الفئة 3A: جورج سعادة (فلسطين) - (سوبارو امبريزا).
كأس الفئة 2B: فادي دهشان (ميتسوبيشي ايفو 7).
كأس الفئة 2A: مصطفى عطاري (ميتسوبيشي كولت بروتو تايب).
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