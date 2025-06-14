النجار يفوز بلقب سباق السرعة الثاني والدفع الرباعي

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عمان 14 حزيران (بترا)- توج المتسابق هشام أمير النجار بطلا على مستوى الترتيب العام ومجموعة الدفع الرباعي، في سباق السرعة (الجولة الثانية ‏‏‏‏من بطولة الأردن لسباقات السرعة) الذي أقيم أمس الجمعة في منجا بمحافظة مادبا.وحقق ‏المتسابق عبد شيكاخوا لقب مجموعة الدفع ‏‏‏‏الخلفي، وأحرز المتسابق يزن جمعة لقب مجموعة الدفع الأمامي‎.‎وأقيم السباق بتنظيم من الأردنية لرياضة السيارات، وبرعاية كل من شركة زين الأردن وهانكوك‎‏ ‎(Hankook) ‎.وسجل للمشاركة في السباق 51 متسابقا من الأردن وفلسطين‎ ‎ولبنان، وكان التنافس قويا بين السائقين في جولات السباق الـ 3، ‏‏‏وتصدر ‏المتسابق هشام أمير النجار، الجولة الأولى بزمن 1.19.285 دقيقة، وجاء ‏المتسابق مصطفى عطاري بالمركز الثاني بزمن ‏‏‏‏1.19.335 ‏دقيقة، وحل المتسابق غيث ‏وريكات بالمركز الثالث بزمن 1.21.664 دقيقة.‏كما تصدر المتسابق هشام أمير النجار الجولة الثانية بزمن 1.17.436 دقيقة، وجاء مصطفى عطاري بالمركز الثاني بزمن 1.18.604 ‏‏‏‏دقيقة، وجاء غيث وريكات بالمركز الثالث بزمن 1.20.969 دقيقة‎.‎وتبدلت الأدوار في الجولة الثالثة حيث تصدرها المتسابق مصطفى عطاري بزمن 1.18.933 دقيقة، وجاء المتسابق فادي دهشان ‏‏‏‏بالمركز الثاني بزمن 1.21.126 دقيقة، وحل المتسابق أمير ناصيف بالمركز الثالث ‏بزمن 1.21.551 دقيقة، وانسحب في هذه الجولة ‏‏‏‏كل من هشام أمير النجار وغيث وريكات.‏‏وبعد المنافسة القوية في جولات السباق استطاع المتسابق هشام أمير النجار نيل لقب السباق، وحل المتسابق مصطفى عطاري في ‏‏‏‏المركز الثاني، وجاء غيث وريكات في المركز الثالث.‏وفيما يلي النتائج الفنية للسباق: ‏الترتيب العام والدفع الرباعي:المركز الأول: المتسابق هشام أمير النجار (ميتسوبيشي ‏كولت بروتوتايب)، محققا أفضل وقت له في الجولة الثانية بزمن 1.17.436 ‏‏‏‏دقيقة.‏المركز الثاني: المتسابق مصطفى عطاري (ميتسوبيشي كولت بروتو تايب)، محققا أفضل وقت له في الثانية بزمن 1.18.604 دقيقة.‏المركز الثالث : المتسابق غيث وريكات (ميتسوبيشي بروتو تايب)، محققا أفضل وقت له في الجولة الثانية بزمن 1.20.969 دقيقة.‏الترتيب العام للدفع الخلفي:المركز الأول: عبد الرحمن شيكاخوا (ريتسا جو)، محققا افضل وقت له في الجولة الثالثة بزمن 1.23.272 دقيقة.‏المركز الثاني: أمجد الحوراني (بي ام‎ ‎دبليو 46)، محققا افضل وقت له في الجولة الثانية بزمن 1.25.819 دقيقة.المركز الثالث: طارق صرصور (فلسطين) - (بي ام دبليو ايه 30)، محققا افضل وقت له في الجولة الثالثة بزمن 1.27.299 دقيقة.الترتيب العام للدفع الأمامي:المركز الأول: يزن جمعة (رينو كليو آر اس)، محققا افضل وقت له في الجولة الثانية بزمن 1.27.234 دقيقة.‏المركز الثاني: مصطفى جمعة (ستروين ‏دي اس 3) محققا افضل وقت له في الجولة الثانية بزمن 1.28.463 دقيقة‎.‎المركز الثالث: محمد العزة (ستروين زد اكس)، محققا افضل وقت له في الجولة الثانية بزمن 1.32.389 دقيقة.‏أبطال الكؤوس والفئات:كأس المبتدئين: ‏عدي طعيمه (ميتسوبيشي ايفو 6).كأس الماستر: ‏ أيمن النجار (ميتسوبيشي بروتو تايب).كأس السيدات: لين رواش (بي ام دبليو ايه 60).كاس الفئة 51: عمر شابسوغ (هوندا اتس ار في).‏كأس الفئة 52: محي الدين مشايخ (سوبارو امبريزا).‏كأس الفئة 53: سالم طعيمه (بي دبليو ام دبليو1).كأس الفئة 54: نسيم بركات (بورش 718).‏كأس الفئة ‏‎5B‎‏: قيس تفاحة (بي ام دبليو ايه 36).‏كأس الفئة ‏‎5A‎‏: محمد زغلول (هوندا سيفيك).‏كأس الفئة ‏‎4B‎‏: عامر موسى (تويوتا ستارليت).‏كأس الفئة ‏‎4A‎‏: إيهاب الشرفا (سكودا فابيا).‏كأس الفئة ‏‎3B‎‏: جاد نباص (تويوتا أي إي 86).‏كأس الفئة ‏‎3A‎‏: جورج سعادة (فلسطين) - (سوبارو امبريزا).‏كأس الفئة ‏‎ 2B‎‏: فادي دهشان ‏‏‏(ميتسوبيشي ايفو 7).‏كأس الفئة ‏‎2A‎‏: مصطفى عطاري (ميتسوبيشي كولت بروتو تايب).‏