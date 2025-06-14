رئيس جيبا: تعديلات اتفاقية EFTA تفتح آفاقا جديدة للصادرات الأردنية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 14 حزيران (بترا) - أكد رئيس جمعية الأعمال الأردنية الأوروبية "جيبا" علي مراد، إن توقيع الحكومة على تعديلات اتفاقية التجارة الحرة مع دول رابطة التجارة الحرة الأوروبية "EFTA"، "ايسلندا وليختنشتاين وسويسرا والنرويج" يعد خطوة استراتيجية في الاتجاه الصحيح نحو تعميق العلاقات الاقتصادية مع الشركاء الأوروبيين وفتح آفاق أوسع أمام الصادرات الوطنية.وقال مراد لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن التعديلات التي أدخلت على الاتفاقية ودخلت حيز التنفيذ منذ عام 2002 من شأنها ان تسهم في مواءمة الإطار التجاري مع أحدث المعايير الأوروبية والدولية، لا سيما في ظل التطورات المرتبطة باتفاقية منطقة التجارة الحرة الأوروبية المتوسطية (PEM).وأضاف إن هذه التحديثات تجعل الاتفاقية أكثر ديناميكية وملاءمة لاحتياجات التجارة الحديثة وتوفر بيئة قانونية وتجارية مشجعة للمستثمرين من الجانبين.وأشار الى ان توقيع ثلاث اتفاقيات ثنائية إضافية تتعلق بالقطاع الزراعي مع كل من النرويج وسويسرا وايسلندا، يعكس جدية الطرفين في تعزيز التبادل التجاري المتخصص، خصوصا في القطاعات ذات الأهمية للاقتصاد الوطني.وأوضح مراد أهمية هذه الخطوة في دعم الجهود الوطنية لتعزيز قدرة الاقتصاد الأردني على النفاذ الى الأسواق الأوروبية المتقدمة، خاصة في ظل الحاجة لزيادة الصادرات وتنويع الشركاء التجاريين.وتابع، "نتطلع في جمعية الأعمال الأردنية الأوروبية الى البناء على هذه الاتفاقيات وتقديم الدعم الفني والاستشاري لقطاع الأعمال الأردني، بما يضمن استفادته المثلى من الفرص التجارية والاستثمارية الجديدة التي توفرها هذه التعديلات وتحقيق نمو مستدام للاقتصاد الوطني".يذكر أن صادرات المملكة لدول ايسلندا وسويسرا والنرويج وحسب معطيات إحصائية رسمية بلغت خلال العام الماضي ما يقارب 75 مليون دينار، فيما لم يتم تسجيل أية صادرات لدولة ليختنشتاين.وكان المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة ومنظمة التجارة العالمية في جنيف، أكرم الحراحشة، قد وقع وبالنيابة عن الحكومة الأردنية وسفراء دول رابطة التجارة الحرة الأوروبية (EFTA) لدى الأمم المتحدة في جنيف، عن دول أيسلندا، ليختنشتاين، سويسرا والنرويج، تعديلات على اتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين الجانبين.وتهدف التعديلات إلى تحديث الاتفاقية التي دخلت حيز التنفيذ في أيلول عام 2002 بما يسهم في تعزيز التبادل التجاري والفرص الاقتصادية بين الأردن ودول الرابطة، ويراعي آخر التطورات ضمن إطار اتفاقية منطقة التجارة الحرة الأوروبية المتوسطية (PEM)، بما يضمن مواءمة ديناميكية مع قواعد الاتفاقية المحدثة التي أصبحت أكثر ملاءمة للتجارة، ما يعزز فرص النمو الاقتصادي والازدهار لجميع الأطراف.