إطلاق الموقع الإلكتروني الجديد لمؤسسة الغذاء والدواء

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 14 حزيران (بترا) - أطلقت المؤسسة العامة للغذاء والدواء اليوم السبت، الموقع الإلكتروني الرسمي الجديد للمؤسسة باللغة العربية بالتشارك مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة وشركة ايكو تكنولوجي.وبحسب بيان المؤسسة اليوم السبت، قال مدير عام المؤسسة الدكتور نزار مهيدات، إن المميزات الحديثة للموقع الإلكتروني الجديد تتوافق مع معايير المواقع الحكومية الإلكترونية الأردنية "GWS" وتنسجم مع المعايير العالمية الموثوقة، بما يعزز الوجود الرقمي ويحسن كفاءة الموقع ضمن أعلى معايير الشفافية والحوكمة والامتثال للتشريعات الناظمة.وأشار إلى أن الموقع الإلكتروني الجديد يمثل واجهة رئيسية للتواصل مع متلقي الخدمة ويمتاز بتصميم حديث وسهل الاستخدام، ما يضمن تجربة رقمية مثلى مبسطة وسلسة تلبي احتياجات وتوقعات زوار الموقع، إضافة إلى تخطيط متجاوب عبر جميع أجهزة الحاسوب المكتبية والأجهزة اللوحية والهواتف الذكية المستخدمة.وأضاف إن الموقع يختص بتعزيز إمكانية الوصول بما يضمن إمكانية الوصول إلى الموقع والاستفادة منه من قبل جميع المستخدمين بمن فيهم ذوو الإعاقة انسجاما مع مبادئ الشمولية الرقمية، كما يوفر الموقع معلومات شاملة عن المؤسسة والمديريات والوحدات الفنية والإدارية بما في ذلك الخدمات المحوسبة والتشريعات الناظمة وآخر الأخبار والتحديثات والتقارير عبر المركز الإعلامي ومركز المعلومات وغيرها.وجاء إطلاق الموقع المحدث استمرارا لخطط التحول الإلكتروني لخدمات المؤسسة المقدمة لمتلقي الخدمة بهدف تطوير خدمات ذات كفاءة عالية تلبي احتياجات متلقي الخدمة، تنفيذا لرؤى التحديث الاقتصادي التي جاءت بتوجيهات ملكية سامية، حيث تندرج الأتمتة ضمن أهم بنودها، واستمرارا للتشاركية مع وزارة الاقتصاد الرقمي في إطار دعم البنية التحتية الرقمية للمؤسسات الوطنية.ودعت المؤسسة الجمهور لزيارة الموقع الجديد عبر الرابط والتفاعل مع محتواه والمساهمة في تطويره من خلال تقديم الملاحظات والاقتراحات.