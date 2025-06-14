إطلاق الموقع الإلكتروني الجديد لمؤسسة الغذاء والدواء

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إطلاق الموقع الإلكتروني الجديد لمؤسسة الغذاء والدواء
(MENAFN- Jordan News Agency) عمان 14 حزيران (بترا) - أطلقت المؤسسة العامة للغذاء والدواء اليوم السبت، الموقع الإلكتروني الرسمي الجديد للمؤسسة باللغة العربية بالتشارك مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة وشركة ايكو تكنولوجي.
وبحسب بيان المؤسسة اليوم السبت، قال مدير عام المؤسسة الدكتور نزار مهيدات، إن المميزات الحديثة للموقع الإلكتروني الجديد تتوافق مع معايير المواقع الحكومية الإلكترونية الأردنية "GWS" وتنسجم مع المعايير العالمية الموثوقة، بما يعزز الوجود الرقمي ويحسن كفاءة الموقع ضمن أعلى معايير الشفافية والحوكمة والامتثال للتشريعات الناظمة.
وأشار إلى أن الموقع الإلكتروني الجديد يمثل واجهة رئيسية للتواصل مع متلقي الخدمة ويمتاز بتصميم حديث وسهل الاستخدام، ما يضمن تجربة رقمية مثلى مبسطة وسلسة تلبي احتياجات وتوقعات زوار الموقع، إضافة إلى تخطيط متجاوب عبر جميع أجهزة الحاسوب المكتبية والأجهزة اللوحية والهواتف الذكية المستخدمة.
وأضاف إن الموقع يختص بتعزيز إمكانية الوصول بما يضمن إمكانية الوصول إلى الموقع والاستفادة منه من قبل جميع المستخدمين بمن فيهم ذوو الإعاقة انسجاما مع مبادئ الشمولية الرقمية، كما يوفر الموقع معلومات شاملة عن المؤسسة والمديريات والوحدات الفنية والإدارية بما في ذلك الخدمات المحوسبة والتشريعات الناظمة وآخر الأخبار والتحديثات والتقارير عبر المركز الإعلامي ومركز المعلومات وغيرها.
وجاء إطلاق الموقع المحدث استمرارا لخطط التحول الإلكتروني لخدمات المؤسسة المقدمة لمتلقي الخدمة بهدف تطوير خدمات ذات كفاءة عالية تلبي احتياجات متلقي الخدمة، تنفيذا لرؤى التحديث الاقتصادي التي جاءت بتوجيهات ملكية سامية، حيث تندرج الأتمتة ضمن أهم بنودها، واستمرارا للتشاركية مع وزارة الاقتصاد الرقمي في إطار دعم البنية التحتية الرقمية للمؤسسات الوطنية.
ودعت المؤسسة الجمهور لزيارة الموقع الجديد عبر الرابط والتفاعل مع محتواه والمساهمة في تطويره من خلال تقديم الملاحظات والاقتراحات.
وبحسب بيان المؤسسة اليوم السبت، قال مدير عام المؤسسة الدكتور نزار مهيدات، إن المميزات الحديثة للموقع الإلكتروني الجديد تتوافق مع معايير المواقع الحكومية الإلكترونية الأردنية "GWS" وتنسجم مع المعايير العالمية الموثوقة، بما يعزز الوجود الرقمي ويحسن كفاءة الموقع ضمن أعلى معايير الشفافية والحوكمة والامتثال للتشريعات الناظمة.
وأشار إلى أن الموقع الإلكتروني الجديد يمثل واجهة رئيسية للتواصل مع متلقي الخدمة ويمتاز بتصميم حديث وسهل الاستخدام، ما يضمن تجربة رقمية مثلى مبسطة وسلسة تلبي احتياجات وتوقعات زوار الموقع، إضافة إلى تخطيط متجاوب عبر جميع أجهزة الحاسوب المكتبية والأجهزة اللوحية والهواتف الذكية المستخدمة.
وأضاف إن الموقع يختص بتعزيز إمكانية الوصول بما يضمن إمكانية الوصول إلى الموقع والاستفادة منه من قبل جميع المستخدمين بمن فيهم ذوو الإعاقة انسجاما مع مبادئ الشمولية الرقمية، كما يوفر الموقع معلومات شاملة عن المؤسسة والمديريات والوحدات الفنية والإدارية بما في ذلك الخدمات المحوسبة والتشريعات الناظمة وآخر الأخبار والتحديثات والتقارير عبر المركز الإعلامي ومركز المعلومات وغيرها.
وجاء إطلاق الموقع المحدث استمرارا لخطط التحول الإلكتروني لخدمات المؤسسة المقدمة لمتلقي الخدمة بهدف تطوير خدمات ذات كفاءة عالية تلبي احتياجات متلقي الخدمة، تنفيذا لرؤى التحديث الاقتصادي التي جاءت بتوجيهات ملكية سامية، حيث تندرج الأتمتة ضمن أهم بنودها، واستمرارا للتشاركية مع وزارة الاقتصاد الرقمي في إطار دعم البنية التحتية الرقمية للمؤسسات الوطنية.
ودعت المؤسسة الجمهور لزيارة الموقع الجديد عبر الرابط والتفاعل مع محتواه والمساهمة في تطويره من خلال تقديم الملاحظات والاقتراحات.
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