وزير الصحة ملتزمون بمواصلة تطوير منظومة نقل الدم من خلال تحديث البنية التحتية وتدريب الكوادر الطبية

جدد وزير الصحة د. أحمد العوضي اليوم السبت التزام الوزارة بمواصلة تطوير منظومة نقل الدم من خلال تحديث البنية التحتية وتدريب الكوادر الطبية والفنية وتوسيع قاعدة المتبرعين.

وقال الوزير العوضي في تصريح للصحافيين عقب افتتاح حملة التبرع بالدم للجالية الهندية تزامنا مع اليوم العالمي للمتبرعين في مركز التعاونيات لنقل الدم بمنطقة العدان "إننا نؤمن بأن التبرع بالدم ليس فقط إجراء طبيا بل هو تعبير سام عن الانتماء والرحمة ومؤشر على نضج المجتمعات وتكاتفها في مواجهة التحديات الصحية".

وأضاف أن 14 يونيو من كل عام خصص لتكريم المتبرعين الذين يجودون بدمائهم طوعا دون مقابل ويساهمون بذلك في إنقاذ الأرواح وتعزيز صحة المرضى، لافتا الى ان الحملة ينظمها منتدى الأطباء الهنود في الكويت بحضور سفير الهند لدى دولة الكويت لتسليط الضوء على هذا العمل الإنساني النبيل وتعزيز ثقافة التبرع بالدم كواجب مجتمعي نبيل.

وأشار الى أن شعار هذا العام (تبرعوا بالدم - امنحوا الأمل - بدمائنا جميعا تنقذ الأرواح) يأتي تأكيدا على أثر التبرع بالدم في إحياء الأرواح وترسيخا لقيم التضامن والتكافل في المجتمع منوها بجهود بنك الدم الذي تمكن خلال العام الماضي من استقبال أكثر من 90 ألف متبرع ووفر ما يقارب 150 ألف وحدة دم كما أنتج البنك ما يزيد على 190 ألف منتج دموي.

وأعرب وزير الصحة عن الشكر لكل متبرع ومتطوع ساهم في إنقاذ حياة مريض مؤكدا أن الكويت ستظل دائما في طليعة الدول الراعية للإنسانية والريادة الصحية.

من جانبه قال سفير الهند د. أدارش سويكا في تصريح صحافي "حرصنا على تنظيم حملة التبرع بالدم في اليوم العالمي للمتبرعين بالتعاون مع منتدى الأطباء الهنود بهدف ترسيخ قيمة التبرع بالدم وأهميته في إنقاذ الأرواح".

وثمن دور وزير الصحة د. احمد العوضي ودعمه للقضايا الانسانية والصحية وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في الجوانب الصحية مشيرا إلى أن الجالية الهندية من أكبر الجاليات في الكويت وهم حريصون على المساهمة الفعالة في مختلف الانشطة سواء التبرع بالدم او تنظيف الشواطئ أو التشجير.

بدورها قالت مراقبة الخدمات الطبية ومديرة إدارة خدمات نقل الدم بالإنابة د. حنان العوضي في تصريح مماثل إنه للعام الثاني على التوالي تقوم السفارة الهندية بتنظيم حملة التبرع بالدم بالتعاون مع منتدى الأطباء الهنود والتي تنظمها ادارة خدمات نقل الدم.

ولفتت الى أنه من المتوقع ان يصل عدد المتبرعين إلى 200 شخص، مثمنة دور المتبرعين الهنود وجميع المتبرعين من أكثر من 75 جنسية تعيش على أرض الكويت الحبيبة يتبرعون طواعية في حملات متكررة لإيمانهم بأهمية التبرع في إنقاذ الأرواح.

وأكدت أن تلك الحملات تساهم في تعزيز المخزون الاستراتيجي للدم مشيرة إلى انه مادام هناك مرضى في المستشفيات فهناك حاجة مستمرة للتبرع بالدم.