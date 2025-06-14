وزير الصحة ملتزمون بمواصلة تطوير منظومة نقل الدم من خلال تحديث البنية التحتية وتدريب الكوادر الطبية
جدد وزير الصحة د. أحمد العوضي اليوم السبت التزام الوزارة بمواصلة تطوير منظومة نقل الدم من خلال تحديث البنية التحتية وتدريب الكوادر الطبية والفنية وتوسيع قاعدة المتبرعين.
وقال الوزير العوضي في تصريح للصحافيين عقب افتتاح حملة التبرع بالدم للجالية الهندية تزامنا مع اليوم العالمي للمتبرعين في مركز التعاونيات لنقل الدم بمنطقة العدان "إننا نؤمن بأن التبرع بالدم ليس فقط إجراء طبيا بل هو تعبير سام عن الانتماء والرحمة ومؤشر على نضج المجتمعات وتكاتفها في مواجهة التحديات الصحية".
وأضاف أن 14 يونيو من كل عام خصص لتكريم المتبرعين الذين يجودون بدمائهم طوعا دون مقابل ويساهمون بذلك في إنقاذ الأرواح وتعزيز صحة المرضى، لافتا الى ان الحملة ينظمها منتدى الأطباء الهنود في الكويت بحضور سفير الهند لدى دولة الكويت لتسليط الضوء على هذا العمل الإنساني النبيل وتعزيز ثقافة التبرع بالدم كواجب مجتمعي نبيل.
وأشار الى أن شعار هذا العام (تبرعوا بالدم - امنحوا الأمل - بدمائنا جميعا تنقذ الأرواح) يأتي تأكيدا على أثر التبرع بالدم في إحياء الأرواح وترسيخا لقيم التضامن والتكافل في المجتمع منوها بجهود بنك الدم الذي تمكن خلال العام الماضي من استقبال أكثر من 90 ألف متبرع ووفر ما يقارب 150 ألف وحدة دم كما أنتج البنك ما يزيد على 190 ألف منتج دموي.
وأعرب وزير الصحة عن الشكر لكل متبرع ومتطوع ساهم في إنقاذ حياة مريض مؤكدا أن الكويت ستظل دائما في طليعة الدول الراعية للإنسانية والريادة الصحية.
من جانبه قال سفير الهند د. أدارش سويكا في تصريح صحافي "حرصنا على تنظيم حملة التبرع بالدم في اليوم العالمي للمتبرعين بالتعاون مع منتدى الأطباء الهنود بهدف ترسيخ قيمة التبرع بالدم وأهميته في إنقاذ الأرواح".
وثمن دور وزير الصحة د. احمد العوضي ودعمه للقضايا الانسانية والصحية وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في الجوانب الصحية مشيرا إلى أن الجالية الهندية من أكبر الجاليات في الكويت وهم حريصون على المساهمة الفعالة في مختلف الانشطة سواء التبرع بالدم او تنظيف الشواطئ أو التشجير.
بدورها قالت مراقبة الخدمات الطبية ومديرة إدارة خدمات نقل الدم بالإنابة د. حنان العوضي في تصريح مماثل إنه للعام الثاني على التوالي تقوم السفارة الهندية بتنظيم حملة التبرع بالدم بالتعاون مع منتدى الأطباء الهنود والتي تنظمها ادارة خدمات نقل الدم.
ولفتت الى أنه من المتوقع ان يصل عدد المتبرعين إلى 200 شخص، مثمنة دور المتبرعين الهنود وجميع المتبرعين من أكثر من 75 جنسية تعيش على أرض الكويت الحبيبة يتبرعون طواعية في حملات متكررة لإيمانهم بأهمية التبرع في إنقاذ الأرواح.
وأكدت أن تلك الحملات تساهم في تعزيز المخزون الاستراتيجي للدم مشيرة إلى انه مادام هناك مرضى في المستشفيات فهناك حاجة مستمرة للتبرع بالدم.
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