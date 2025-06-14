الأنباء تنشر آلية احتساب بصمة إثبات التواجد والحالات التي يعفى فيها الموظفون من إجرائها

مريم بندق

حصلت " الأنباء" على مستند رسمي صادر من ديوان الخدمة المدنية يحدد آلية احتساب بصمة إثبات التواجد، والحالات التي يُعفى فيها الموظفون من إجرائها وجاء فيه :

أولا : فيما يتعلق بالموظف الذي يكون آخر موعد لدوامه المرن الساعة (9:00) صباحا ويوقع ببصمة الحضور أثناء فترة السماح الثلاثين دقيقة فإن بداية دوامه التي يحسب منها موعد بصمة التواجد هي الساعة (9:00) صباحا وليس موعد حضوره، ومن ثم يكون ملتزما ببصمة التواجد أثناء الدوام اعتبارا من الساعة (11:01).

ثانيا : فيما يتعلق ببصمة إثبات التواجد أثناء الدوام الرسمي لحالات تخفيف ساعات العمل والتغيب الجزئي: فإنه لما كان قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (6) لسنة 2024 بإضافة مادة برقم (10) مكرراً إلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (41) لسنة 2006 بشأن قواعد واحكام وضوابط العمل الرسمي قضى بأنه يتعين على الموظف اثبات تواجده في مكان العمل أثناء فترة الدوام الرسمي وذلك بإجراء بصمة الوجه خلال الستين دقيقة التالية على انقضاء ساعتين على بداية دوامه الرسمي.

وعلى هذا الأساس فإن الموظفة أو الموظف الصادر له تخفيف لساعات الدوام وفقا للمقرر قانونا سواء كان سبب التخفيف (المرض أو الحمل أو الرضاعة) ، وكذلك الموظف الخاضع لنظام التغيب الجزئي دون أجر يكون مشمولا بتطبيق بصمة إثبات التواجد أثناء الدوام الرسمي خلال الستين دقيقة التالية على انقضاء ساعتين على بداية دوامه ، مع مراعاة إذا كان تخفيف ساعات العمل أو التغيب الجزئي في بداية الدوام فيكون إثبات البصمة خلال الستين دقيقة القالية على انقضاء ساعتين على بداية دوامه المخفض وعلى سبيل المثال:

موظف بداية دوامه (8) صباحا ولديه تخفيف ساعات عمل أو تغيب جزئي لمدة ساعتين من بداية الدوام فتكون بداية دوامه المخفض (10) صباحاً ويكون موعد بصمة إثبات التواجد أثناء الدوام الرسمي من 12:01 ظهرا حتى (1:00) ظهراً.

ثالثا: الموظف المكلف بمهمة رسمية خارج مقر العمل أو حصل على إذن طبي ووقع أي جزء من وقت التكليف أو الإذن الطبي خلال الستين دقيقة التالية على انقضاء ساعتين على بداية دوامه يكون في هذه الحالة غير مقيد ببصمة إثبات التواجد أثناء الدوام الرسمي خلال الستين دقيقة.

من الأهمية ذكر أن "الأنباء" قد نشرت أن الموظف المصرح له بتخفيف ساعات العمل للإعاقة أو لكونه مكلفا برعاية معاق بناء على كتاب صادر من الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة لا تشمله بصمة إثبات التواجد أثناء الدوام الرسمي.