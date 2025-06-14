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فتح الأجواء السورية بشكل كامل أمام حركة الطيران المدني

فتح الأجواء السورية بشكل كامل أمام حركة الطيران المدني

2025-06-14 06:01:28
(MENAFN- Al-Bayan) أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني السوري اليوم السبت إعادة فتح الأجواء السورية بشكل كامل أمام حركة الطيران المدني، وذلك بعد انتهاء الظروف التي استدعت الإغلاق المؤقت لبعض الممرات الجوية خلال الفترة الماضية.

وقالت الهيئة، في بيان نشرته على صفحتها بموقع فيسبوك اليوم، إن المجال الجوي السوري بات آمناً ومتاحاً للاستخدام وفقاً لمعايير السلامة الدولية، وأن جميع الممرات الجوية، بما في ذلك تلك التي تربط المطارات السورية بشبكة الممرات الدولية، أصبحت مفتوحة أمام حركة الملاحة الجوية المدنية.

وأشارت الهيئة إلى أنه ستتم متابعة الأوضاع في المنطقة بشكل مستمر، فمن الممكن أن يتم اتخاذ إجراءات إضافية عند الضرورة، حفاظاً على أعلى درجات السلامة والأمن في الأجواء السورية.

وجددت الهيئة التزامها الكامل بتأمين سلامة وأمن الطيران المدني، وبالتنسيق المستمر مع الجهات الوطنية والدولية المعنية لضمان انسيابية الحركة الجوية في أجواء الجمهورية العربية السورية.

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