فتح الأجواء السورية بشكل كامل أمام حركة الطيران المدني

فتح الأجواء السورية بشكل كامل أمام حركة الطيران المدني
وقالت الهيئة، في بيان نشرته على صفحتها بموقع فيسبوك اليوم، إن المجال الجوي السوري بات آمناً ومتاحاً للاستخدام وفقاً لمعايير السلامة الدولية، وأن جميع الممرات الجوية، بما في ذلك تلك التي تربط المطارات السورية بشبكة الممرات الدولية، أصبحت مفتوحة أمام حركة الملاحة الجوية المدنية.
وأشارت الهيئة إلى أنه ستتم متابعة الأوضاع في المنطقة بشكل مستمر، فمن الممكن أن يتم اتخاذ إجراءات إضافية عند الضرورة، حفاظاً على أعلى درجات السلامة والأمن في الأجواء السورية.
وجددت الهيئة التزامها الكامل بتأمين سلامة وأمن الطيران المدني، وبالتنسيق المستمر مع الجهات الوطنية والدولية المعنية لضمان انسيابية الحركة الجوية في أجواء الجمهورية العربية السورية.
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