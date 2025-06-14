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إيران تعتقل 5 أشخاص لالتقاط صور والتعاون مع إسرائيل

إيران تعتقل 5 أشخاص لالتقاط صور والتعاون مع إسرائيل

2025-06-14 06:01:12
(MENAFN- Al-Bayan) أفادت وسائل إعلام إيرانية اليوم السبت بأن السلطات اعتقلت خمسة أشخاص في مدينة يزد بوسط إيران بتهمة التقاط صور و"التعاون مع إسرائيل".

تأتي هذه الاعتقالات مع استمرار القصف المتبادل بين إيران وإسرائيل، بعد أن شنت إسرائيل أمس الجمعة أكبر هجوم جوي لها على الإطلاق ضد عدوها اللدود، في محاولة لمنعه من تطوير سلاح نووي.

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