إيران تعتقل 5 أشخاص لالتقاط صور والتعاون مع إسرائيل

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إيران تعتقل 5 أشخاص لالتقاط صور والتعاون مع إسرائيل
(MENAFN- Al-Bayan) أفادت وسائل إعلام إيرانية اليوم السبت بأن السلطات اعتقلت خمسة أشخاص في مدينة يزد بوسط إيران بتهمة التقاط صور و"التعاون مع إسرائيل".
تأتي هذه الاعتقالات مع استمرار القصف المتبادل بين إيران وإسرائيل، بعد أن شنت إسرائيل أمس الجمعة أكبر هجوم جوي لها على الإطلاق ضد عدوها اللدود، في محاولة لمنعه من تطوير سلاح نووي.
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