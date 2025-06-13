البيت الأبيض: ترمب ونتنياهو تحدثا الجمعة

خبرني - أجرى الرئيس الأميركي دونالد ترمب محادثات هاتفية مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الجمعة، على ما أعلن البيت الأبيض، بعدما ضربت إسرائيل منشآت نووية وعسكرية إيرانية وردّت طهران على الهجوم.

وأكّد مسؤول في البيت الأبيض لوكالة فرانس حصول الاتصال، طالبا عدم كشف اسمه. وكان ترامب أفاد الجمعة بأنه تبلّغ بالضربات الإسرائيلية مسبقا الخميس.