بقيمة وصلت إلى 4.12 مليارات درهم.. 6003 قرارات سكنية أصدرها "برنامج الشيخ زايد للإسكان" في 2024

MENAFN - Al-Bayan) سجل العام 2024 ارتفاعاً في إجمالي عدد القرارات التي أصدرها ((برنامج الشيخ زايد للإسكان)) بواقع 1403 قرارات، حيث ارتفع عدد القرارات الصادرة من 4600 قرار في عام 2023 إلى 6003 قرارات بنهاية العام الماضي.

وتفصيلاً، فقد أشار مشروع القانون الاتحادي في شأن اعتماد الحساب الختامي الموحد للاتحاد ((البيانات المالية الموحدة)) عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024، والذي اعتمده المجلس الوطني الاتحادي في جلسته المنعقدة الأربعاء الماضي، إلى أن البرنامج قدم 4 مليارات و120 مليون درهم لتنفيذ مبادرات البرنامج شملت مختلف مناطق الدولة.

وعلى مدار العام الماضي، واصل البرنامج دوره الحيوي في تعزيز جهود التنمية المستدامة، وترسيخ دوره الريادي في توفير منظومة خدمات إسكانية للمستفيدين تتماشى مع أرقى المواصفات الدولية.

وتعكس إنجازات برنامج الشيخ زايد للإسكان لعام 2024، التزام الدولة في تنفيذ مبادرات وطنية تستهدف توفير كافة أوجه الرخاء والسعادة لمواطني الدولة، حيث شهد العام الماضي، تقديم البرنامج مليارين و700 مليون درهم، هي قيمة تمويل سكني لـ 3 آلاف و483 قراراً.

وبحسب الأرقام والإحصائية التفصيلية، فقد سجل البرنامج خلال العام الماضي، إصدار 1278 قرار منح سكنية بإجمالي قيمة وصلت إلى 852 مليون درهم، بينما وصل إجمالي قيمة القرارات الخاصة بالأحياء السكنية إلى 1242 قراراً بقيمة إجمالية بلغت 568 مليون درهم.

رؤية استراتيجية

وتأتي الإنجازات التي حققها ((برنامج الشيخ زايد للإسكان)) تتويجاً لرؤية استراتيجية تهدف إلى تحقيق التوازن بين التطور العمراني وحماية البيئة، مع ضمان رفاهية المجتمع، وتحقيق الاستقرار الأسري، وريادة الدولة في مختلف القطاعات، وصولاً إلى تحقيق المستهدفات والرؤى التي رسمتها القيادة الرشيدة.

ويمثل البرنامج إحدى أهم المبادرات التي تنفذها الحكومة في سبيل تحقيق الاستقرار الأسري، بتلبية الطلب على المساكن الحكومية وتوفير السكن الكريم للمواطنين.