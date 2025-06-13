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محمد بن سعود يحضر العرس الجماعي الثالث للعام 2025 في رأس الخيمة

محمد بن سعود يحضر العرس الجماعي الثالث للعام 2025 في رأس الخيمة

2025-06-13 08:01:16
(MENAFN- Al-Bayan) حضر سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، أمس، حفل العرس الجماعي الثالث لهذا العام برعاية كريمة من سموه، بمشاركة 40 عريساً من أبناء الوطن.

وحضر الحفل - الذي أقيم في قاعة البيت المتوحد بمنطقة إذن في رأس الخيمة - عدد من الشيوخ وكبار المسؤولين وأعيان ووجهاء البلاد والشخصيات وأبناء القبائل والمدعوين.

وهنأ سمو ولي عهد رأس الخيمة العرسان بهذه المناسبة السعيدة، سائلاً الله عز وجل أن يكلل حياتهم بالرفاء وأن يرزقهم الذرية الصالحة.

وعبّر العرسان عن سعادتهم بهذه المبادرة المباركة، التي منحتهم الفرصة لتأسيس حياتهم الزوجية في أجواء وطنية راقية، بعيداً عن الأعباء المالية.

رافق سمو ولي عهد رأس الخيمة، الشيخ أحمد بن سعود بن صقر القاسمي، رئيس دائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة، والشيخ خالد بن سعود بن صقر القاسمي، نائب رئيس مجلس إدارة مكتب الاستثمار والتطوير في رأس الخيمة، والشيخ صقر بن سعود بن صقر القاسمي، رئيس مجلس إدارة شركة ((سيراميك رأس الخيمة))، والشيخ أرحمة بن سعود بن خالد القاسمي، مدير مكتب سمو ولي عهد رأس الخيمة، والشيخ الدكتور محمد بن سعود بن خالد القاسمي، السكرتير الخاص لسمو ولي عهد رأس الخيمة.

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