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نموذج يتنبأ بتخلص الجسم من الأدوية

نموذج يتنبأ بتخلص الجسم من الأدوية

2025-06-13 07:15:33
(MENAFN- Al-Bayan) ابتكر باحثون من كلية الرياضيات الحاسوبية بجامعة موسكو نموذجاً رياضياً، يصف انتشار المواد عبر القلب والأوعية الدموية مع مراعاة وظائف الكبد، وفق ((تاس)).

ويشير المكتب الإعلامي للجامعة إلى أن هذا الابتكار سيساعد على التنبؤ بدقة أكبر بتأثير الأدوية في الجسم، ووقت التخلص منها لدى مرضى الكبد.

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