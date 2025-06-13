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علاج واعد لتقليل تلف الدماغ
(MENAFN- Al-Bayan) كشفت دراسة جديدة من كلية الطب في جامعة سنغافورة الوطنية أن أدوية مثبطات هيستون ديستيلاز، المستخدمة حالياً في علاج بعض أنواع السرطان والأمراض العصبية، يمكن أن تحمي خلايا الدماغ وتقلل التلف العصبي بعد السكتة، من خلال إعادة برمجة خلايا المناعة الدماغية.
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