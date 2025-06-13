  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
علاج واعد لتقليل تلف الدماغ

علاج واعد لتقليل تلف الدماغ

2025-06-13 07:15:33
(MENAFN- Al-Bayan) كشفت دراسة جديدة من كلية الطب في جامعة سنغافورة الوطنية أن أدوية مثبطات هيستون ديستيلاز، المستخدمة حالياً في علاج بعض أنواع السرطان والأمراض العصبية، يمكن أن تحمي خلايا الدماغ وتقلل التلف العصبي بعد السكتة، من خلال إعادة برمجة خلايا المناعة الدماغية.

MENAFN13062025000110011019ID1109672545

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث