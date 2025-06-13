أدوية إنقاص الوزن الشهيرة لا تحقق النتائج المرجوة

MENAFN - Al-Bayan) كشفت دراسة حديثة أن أدوية إنقاص الوزن الشهيرة، قد لا تحقق النتائج المرجوة كما هو معلن، وفق ((ديلي ميل)).

وفي الدراسة التي أجرتها عيادة كليفلاند، تابع الباحثون زهاء 8000 مريض أمريكي يعانون من السمنة (متوسط أعمارهم 51 عاماً)، ووُصف لهم إما ((سيماغلوتايد)) أو ((تيرزيباتيد)) المكونان النشطان في بعض أشهر الأدوية لفترة عام.

وتبين أن المرضى فقدوا وزناً أقل بنسبة تصل إلى 50 % مقارنة بما أظهرته التجارب السريرية التي قدمتها شركات الأدوية.

كما كانت معدلات التوقف عن تناول الأدوية مرتفعة، حيث توقف حوالي 40 % من المرضى عن استخدام الأدوية خلال عام بسبب آثار جانبية شديدة مثل مشاكل في المعدة، وأحياناً حالات نادرة من العمى.

ووجدوا أن واحداً من كل 5 مرضى توقف عن تناول الأدوية خلال الأشهر الثلاثة الأولى، وحوالي واحد من كل 3 قبل نهاية العام.

وخلال هذه الفترة فقد المرضى المشاركون ما بين 4% و12% من وزن أجسامهم، بحسب مدة استمرارهم في العلاج، مقارنة بفقدان يتراوح بين 15 % و21 % في التجارب السريرية. ويرجع الباحثون هذا التفاوت إلى ارتفاع معدلات التوقف عن تناول الدواء، واستخدام جرعات أقل مقارنة بالتجارب السريرية، إضافة إلى ارتفاع التكاليف وصعوبة التغطية التأمينية.