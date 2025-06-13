أدوية إنقاص الوزن الشهيرة لا تحقق النتائج المرجوة

أدوية إنقاص الوزن الشهيرة لا تحقق النتائج المرجوة
وفي الدراسة التي أجرتها عيادة كليفلاند، تابع الباحثون زهاء 8000 مريض أمريكي يعانون من السمنة (متوسط أعمارهم 51 عاماً)، ووُصف لهم إما ((سيماغلوتايد)) أو ((تيرزيباتيد)) المكونان النشطان في بعض أشهر الأدوية لفترة عام.
وتبين أن المرضى فقدوا وزناً أقل بنسبة تصل إلى 50 % مقارنة بما أظهرته التجارب السريرية التي قدمتها شركات الأدوية.
كما كانت معدلات التوقف عن تناول الأدوية مرتفعة، حيث توقف حوالي 40 % من المرضى عن استخدام الأدوية خلال عام بسبب آثار جانبية شديدة مثل مشاكل في المعدة، وأحياناً حالات نادرة من العمى.
ووجدوا أن واحداً من كل 5 مرضى توقف عن تناول الأدوية خلال الأشهر الثلاثة الأولى، وحوالي واحد من كل 3 قبل نهاية العام.
وخلال هذه الفترة فقد المرضى المشاركون ما بين 4% و12% من وزن أجسامهم، بحسب مدة استمرارهم في العلاج، مقارنة بفقدان يتراوح بين 15 % و21 % في التجارب السريرية. ويرجع الباحثون هذا التفاوت إلى ارتفاع معدلات التوقف عن تناول الدواء، واستخدام جرعات أقل مقارنة بالتجارب السريرية، إضافة إلى ارتفاع التكاليف وصعوبة التغطية التأمينية.
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