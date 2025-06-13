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قياس ضغط الدم من الكاحل

قياس ضغط الدم من الكاحل

2025-06-13 07:15:32
(MENAFN- Al-Bayan) طوّر باحثون من كلية الطب بجامعة إكستر البريطانية نموذجاً جديداً لتحسين دقة قراءة ضغط الدم من الكاحل، وهو بديل مهم للأشخاص الذين لا يمكنهم قياس ضغط الدم من الذراع بسبب الإعاقة أو فقدان الأطراف أو المشاكل الناتجة عن السكتة الدماغية.

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