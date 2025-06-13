"أصداء المناظر".. إبداع صيني في "مدينة إكسبو"

MENAFN - Al-Bayan) تستضيف مدينة إكسبو دبي، المعرض الفردي ((أصداء المناظر الطبيعية)) للفنان الصيني الشهير شو لي. الذي يختتم غداً الأحد في المركز الصيني الإماراتي للتبادل الاقتصادي والتجاري بالمدينة (جناح الصين سابقاً في إكسبو).

يضم المعرض أكثر من 30 لوحة زيتية أصلية تعبر عن موضوعات عميقة مثل وحدة الكون واستمرارية الثقافة، ويتيح للزوار فرصة فريدة للتفاعل مع فنان ذي رؤية عالمية. ويُقدم المعرض تجربة بصرية فريدة تجمع بين عراقة الفلسفة الشرقية وتقنيات الرسم الزيتي الغربية، ليعيد تصور جمال الطبيعة ويفتح حواراً فنياً سامياً بين الثقافات.

يُعدّ شو لي من الأسماء البارزة في المشهد الفني الصيني، وتتميز أعماله بقدرتها على المزج بين الشعرية الكامنة في فن الحبر الصيني التقليدي وعمق المشاعر الذي يميز الرسم الزيتي الغربي. بهذه الطريقة، يبني الفنان جسراً فنياً يربط بين الفلسفات القديمة والتعبير الفني المعاصر.

تُحوّل ضربات ريشة شو لي، المفعمة بالملمس والتفاصيل، مشاهد الطبيعة الخلابة - من الجبال الشامخة والأنهار الجارية إلى الآفاق الضبابية - إلى قصائد بصرية حية تنبض بالحياة، وتجسد مفهوم وحدة الإنسان والطبيعة الذي يتجاوز الحدود الجغرافية والثقافية.

يذكر أن شو لي هو أحد أبرز الفنانين الصينيين المعاصرين، وهو الأمين العام لجمعية فناني الصين ومدير مكتب اللجنة المنظمة، ومدير اللجنة التوجيهية للإبداع في ((مشروع إبداع فني حول تاريخ الحضارة الصينية)) التابع للاتحاد الصيني للفنون، ووزارتي المالية والثقافة، ومدير لجنة الفنون في جمعية فناني الصين، ورئيس لجنة تحكيم المعرض الوطني للفنون، ومدير لجنة التقييم، ومدير جمعية فناني الصين، وعضو جمعية الخطاطين الصينيين، والرئيس الفخري لأكاديمية سيتشوان يين تشنغدو للفنون الجميلة.