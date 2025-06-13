الإمارات والبرازيل تقرآن الثقافات المشتركة

MENAFN - Al-Bayan) ضمن رؤية استراتيجية تهدف إلى توسيع آفاق التعاون الدولي وتعزيز الحضور الإماراتي على خارطة النشر العالمية، تواصل جمعية الناشرين الإماراتيين توسيع شبكة علاقاتها الدولية عبر مشاركتين نوعيتين في اثنين من أبرز الأحداث الثقافية في أمريكا اللاتينية، بدءاً من معرض بوينس آيرس الدولي للكتاب، وصولاً إلى المشاركة في فعاليات أدبية ومهنية رفيعة المستوى بمدينة ريو دي جانيرو التي تُتوّج بلقب العاصمة العالمية للكتاب لعام 2025.

وتعكس هذه المشاركات الاستراتيجية قدرة قطاع النشر الإماراتي على بناء جسور ثقافية مع العالم، كما تؤكّد التزام الجمعية بفتح آفاق جديدة أمام الناشرين المحليين لتبادل الخبرات مع نظرائهم من مختلف القارات، وتأسيس علاقات واعدة مع أحد أهم أسواق النشر في أمريكا الجنوبية.

ويشهد شهر يونيو 2025 حراكاً مكثّفاً للجمعية في البرازيل، إذ توجّه وفدها إلى مدينة ريو دي جانيرو للمشاركة في أربع من أبرز الفعاليات المرتبطة بصناعة النشر، وتتمثّل في معرض ريو الدولي للكتاب الذي يُعَدّ أكبر وأهم حدث أدبي موجّه للجمهور في البرازيل وأمريكا اللاتينية في الفترة ما بين 13–22 يونيو المقبل، إضافة إلى الملتقى المهني السادس، وقمة الناشرين الدولية في ريو، وقمة ((ببلش هير)) المعنية بتمكين المرأة في النشر. وتأتي هذه المشاركة في عامٍ تحتفي فيه اليونسكو بريو كعاصمة عالمية للكتاب تحت شعار ((ريو دي جانيرو تواصل القراءة)).

وخلال الملتقى المهني السادس، الذي تنظمه الغرفة البرازيلية للكتاب، تشارك الجمعية، ممثّلةً بالناشرة أميرة بوكدرة، الشريكة المؤسِّسة لمكتبة ومنشورات ((غاف)) ورئيسة مجلس إدارة الجمعية، بطاولة مخصصة لحقوق النشر، تتيح للناشرين الإماراتيين المرافقين للجمعية فرصة لقاء المشترين والمهنيين في القطاع، وجدولة اجتماعات ثنائية تهدف إلى توسيع حضور النشر الإماراتي في الأسواق الناطقة بالبرتغالية. ويتميز البرنامج بمحاضرات.