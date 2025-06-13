طالبة إماراتية تبتكر قطعة أثاث تحكي قصة الأجداد

MENAFN - Al-Bayan) قررت الطالبة ميرة السويدي في سنتها الأخيرة بمعهد دبي للتصميم والابتكار أن تتأمل في الرمال الممتدة خلف نافذة منزلها، لم تكن الرمال مجرد منظر مألوف بالنسبة لها، بل كانت امتداداً لذاكرة متجذرة في عمق الأرض، في جذور البدو الذين رحلوا وحلوا، وتركوا بصماتهم على كل حبة رمل، وعلى كل خيط في الخيمة.

((لماذا لا أصنع شيئاً يروي قصتهم؟)) تساءلت ميرة، وهي تقلب صفحات دفترها، الذي امتلأ بتصاميم مبدئية لقطع أثاث تحاكي بيئة البدو، لتقوم بتصميم مشروع تخرجها الذي حرصت من خلاله على دمج الوظيفة بالجمال، والحداثة بالتراث، فابتكرت قطعة أثاث فريدة مستوحاة من الحياة البدوية المعروفة بتنقلها وتأقلمها في الأماكن والبيئات.

صممتها بحيث تكون خفيفة الوزن، سهلة الفك والتركيب، تماماً كما كانت خيام الأجداد، لكنها في قالب عصري يناسب المنازل الحديثة، إذ يمكن تكييفها بكل الطرق وفي أي مكان سواء داخل المنزل في صالة مودرن، أو حتى في المجالس، فهي تتأقلم بناءً على احتياجات المستخدم.

المواد التي استخدمتها ميرة كانت مزيجاً ذكياً من مادة مستدامة ابتكرتها وطورتها بنفسها من الرمل وبقايا نوى التمر، وجملتها بالنسيج البدوي المطرز يدوياً، ويضم الحرف التراثية السدو، والخوص، حتى الألوان انتقتها بعناية فائقة فالبيج لون الرمل، والأحمر لون النار التي كانت تشعل تحت قدر القهوة، والأسود ظل الخيمة في الظهيرة.

مرنة وأنيقة

لم يكن التصميم مجرد شكل جميل، بل تجربة تحاكي روح التنقل، والقدرة على التأقلم، وأوضحت الطالبة السويدي أنه يمكن استخدام القطعة كمقعد، أو طاولة صغيرة، أو كرسي للاسترخاء مع مسند للرأس، أو حتى منصة عرض، كانت كما الحياة البدوية متعددة الوظائف، مرنة، وأنيقة في بساطتها.

وحصل المشروع الذي تم استعراضه ضمن معرض مشاريع الطلبة الذي نظمه المعهد الأسبوع الماضي، على إشادة واسعة من الأكاديميين والمهندسين والمصممين الذين تفقدوا مشاريع الطلبة، وتم ترشيحه ليكون جزءاً من معرض دولي للأفكار المستوحاة من التراث.