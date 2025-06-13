مكتبة محمد بن راشد تحتفي بـ"أبطال المعرفة الصغار"

MENAFN - Al-Bayan) كرّمت مكتبة محمد بن راشد ((أبطال المعرفة الصغار))، في حفل مميز نظمته بالتزامن مع الاحتفال بالذكرى الثالثة لافتتاحها.

ويأتي هذا التكريم جزءاً من استراتيجية شاملة تهدف إلى تحفيز شغفهم المتواصل بعالم الكتب والثقافة، ليكون دافعاً لهم لمواصلة رحلتهم نحو اكتشاف كنوز العلم والأدب، وبما يدعم الاستراتيجيات الوطنية.

محمد المر: المكتبة وجهة ثقافية رائدة تستقطب الملايين من الباحثين والقراء وتقدم تجربة ثقافية فريدة تدمج بين الأصالة والابتكار

وفي السياق، أشاد معالي محمد أحمد المر، رئيس مجلس إدارة مؤسسة مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم، بدور المكتبة بوصفها منارة عالمية.

وقال: ((في الذكرى الثالثة لتأسيس مؤسسة مكتبة محمد بن راشد، نستلهم رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، التي جعلت من المكتبة منارة عالمية للمعرفة، وحاضنة للإبداع، وجسراً يربط تراثنا العريق بمستقبلنا الواعد، فعلى مدار هذه السنوات الثلاث نجحنا في تحويل هذا الحلم إلى واقع ملموس، حيث أصبحت مكتبتنا وجهة ثقافية رائدة تستقطب الملايين من الباحثين والقراء، وتضم واحدة من أضخم المجموعات المعرفية على صعيد المنطقة، لتقدم تجربة ثقافية فريدة تدمج بين الأصالة والابتكار)).

وتابع معاليه: ((فخورون اليوم بما حققناه من إنجازات كبيرة ومؤثرة على مدار هذه السنوات، حيث تمكّنا من المساهمة في بناء مجتمع قارئ نابض بالحياة، مع دعم مبادرات وطنية تروّج للقراءة ونشر الثقافة في مختلف أرجاء الوطن، من بينها مبادرتا عالم بلغتك، وعالم يقرأ، إلى جانب تنظيم برامج تدريبية متخصصة ونوعية، وفعاليات ثقافية محلية ودولية بمشاركة واسعة، والتي جمعت تحت مظلتها أبرز الأسماء الفكرية والإبداعية من داخل الدولة وخارجها)).

وأشار معاليه إلى أن المكتبة استقطبت منذ افتتاحها حتى اليوم قرابة مليوني زائر، واستقبلت نحو 1000 زيارة مؤسسية من جهات دبلوماسية، حكومية، وخاصة، إضافة إلى العديد من الزيارات المدرسية.

كما نظّمت واستضافت نحو 1000 فعالية ثقافية ومعرفية بالتعاون مع شركاء محليين ودوليين، بينما استخدم الموقع الإلكتروني أكثر من 600 ألف زائر منذ إطلاقه حتى اليوم.

وأكد أن هذه الأرقام تعكس الدور الحيوي للمكتبة بوصفها مركزاً ثقافياً ومعرفياً نابضاً بالحياة، يسهم في ترسيخ مكانة دبي محوراً إقليمياً للثقافة والفكر، ويعزز من حضور دولة الإمارات على خريطة المعرفة العالمية.

واختتم بأن افتتاح المكتبة شكل بداية لنهج استراتيجي بعيد المدى يعكس طموحات قائد جعل من العلم سبيلاً لتحقيق الريادة والتقدم، واليوم نجدد التزامنا بمواصلة هذه المسيرة الطموحة، وتوسيع آفاق المعرفة، وبناء شراكات استراتيجية تسهم في دعم البحث العلمي، وتنمية الإبداع، وتمكين الاقتصاد المعرفي على المستوى الوطني.

بيئة معرفية

ومن جهته، قال علي جمعة التميمي، مدير إدارة المكتبات في مكتبة محمد بن راشد، في كلمته خلال حفل تكريم ((أبطال المعرفة الصغار)): ((إن تكريم أبنائنا الصغار اليوم هو تعبير عن اعتزازنا بجهودهم وشغفهم بالمعرفة، وتأكيد على التزامنا الراسخ بغرس حب القراءة في نفوسهم منذ الصغر، ونؤمن بأن بناء الوطن يبدأ من بناء العقول، ومن هنا جاءت رؤيتنا لتوفير بيئة معرفية متكاملة تجمع بين التعلم الممتع والتسلية الهادفة، عبر مرافق ومكتبات صُممت خصيصاً لدعم مراحل نمو الطفل المختلفة)).

واختتم: ((نثمّن الدور الكبير الذي يؤديه أولياء الأمور في دعم أبنائهم، وسنواصل التزامنا بتوفير أفضل الموارد والخدمات لتمكين الأجيال الجديدة من استكشاف آفاق أرحب من العلم والإبداع)).

تحرص مكتبة محمد بن راشد على توفير بيئات معرفية ملهمة تحتضن مختلف اهتمامات القرّاء، وخاصة فئتي الأطفال والشباب؛ حيث تحتوي مكتبة الأطفال على ما يقارب 86.000 مصدر معرفي من الكتب المتخصصة، التي تشمل القصص والموسوعات والكتب المرجعية والتعليمية، إلى جانب إصدارات مخصصة للقراء الناشئين، مثل الكتب ثلاثية الأبعاد، والكتب الناطقة، وكتب برايل، والكتب الحسية التي تلبي احتياجات أصحاب الهمم.

وتحتضن مكتبة الشباب ما يقارب 19.000 كتاب، تغطي العديد من الموضوعات، من بينها الخيال العلمي، والسير الذاتية، والفنون، والثقافة، والعلوم الاجتماعية، والرياضة، إلى جانب مجموعة مميزة من الروايات المصورة. وتوفر هذه المساحات، إلى جانب خدماتها الرقمية المتاحة في كل وقت ومن أي مكان، تجربة معرفية متكاملة تحفّز على الاستفادة القصوى من وقت القراءة والتفاعل مع المعرفة.

فعاليات وبرامج

وفي إطار حرصها على تعزيز الثقافة والمعرفة، تقدم مكتبة محمد بن راشد، على مدار العام، مجموعة واسعة من الفعاليات القرائية والأمسيات والورش التفاعلية المصممة خصيصاً لهذه الفئات العمرية.

وتتنوع هذه البرامج لتشمل جلسات قراءة قصصية، وورش عمل إبداعية في الكتابة والرسم، وفعاليات تعليمية تفاعلية تستخدم أحدث التقنيات، بالإضافة إلى أمسيات ثقافية تشجع على الحوار وتبادل الأفكار مع تعزيز مهارات القراءة والتفكير النقدي والإبداع لدى الأطفال والشباب.

توفر المكتبة ستة أنواع من العضوية التي تناسب كل الفئات من أفراد المجتمع، مع تخصيص عضوية للأطفال وأخرى للطلبة والأفراد، والتي تتيح لهم إمكانية الوصول إلى موارد المكتبة المعرفية من كتب ومجلات وصحف مطبوعة وإلكترونية، إضافة إلى قواعد البيانات المتنوعة.

إشادة واسعة

وفي ختام الفعالية، أشاد الأطفال وأسرهم بمكتبة محمد بن راشد ودورها في تشجيعهم على القراءة والاطلاع. كما أعربوا عن حبهم لجلسات القراءة التفاعلية وورش العمل الإبداعية التي تنمي مهاراتهم في الكتابة والرسم، بالإضافة إلى الفعاليات التعليمية التي تجعل تجربة الزيارة مليئة بالمرح والمعرفة.

ويأتي هذا التكريم انطلاقاً من حرص مكتبة محمد بن راشد على تقدير وتشجيع الأطفال الذين يحرصون على زيارة المكتبة بانتظام، ويظهرون شغفاً حقيقياً بالقراءة والمعرفة، ويهدف إلى تعزيز روح المثابرة والاستكشاف لديهم، وتحفيزهم على مواصلة رحلتهم المعرفية، ليكونوا سفراء للثقافة والعلم في مجتمعهم.

كما يعكس التكريم التزام المكتبة بدعم الأجيال الناشئة وتمكينهم من اكتساب المهارات والمعرفة التي تؤهلهم لمواجهة تحديات المستقبل بثقة وطموح.