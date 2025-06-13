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تعاون بين "البارالمبية الوطنية " و"أبوظبي لرياضات المضرب"

تعاون بين "البارالمبية الوطنية " و"أبوظبي لرياضات المضرب"

2025-06-13 07:15:31
(MENAFN- Al-Bayan) وقعت اللجنة البارالمبية الوطنية مذكرة تفاهم مع نادي أبوظبي لرياضات المضرب، لدعم رياضة أصحاب الهمم وتعزيز التعاون بين الجانبين.

وجاء توقيع مذكرة التفاهم خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد، مساء أول من أمس، بفندق روتانا بارك بالعاصمة أبوظبي، بحضور محمد فاضل الهاملي، رئيس اللجنة البارالمبية الوطنية، والدكتور حمد عبدالله المحياس، رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي لرياضات المضرب، وطلال الهاشمي، مدير قطاع الفعاليات الرياضية بمجلس أبوظبي الرياضي وذيبان سالم المهيري، الأمين العام للجنة البارالمبية الوطنية، وعبدالرحمن المنهالي، نائب رئيس النادي.

وقع المذكرة كل من محمد فاضل الهاملي والدكتور حمد عبدالله المحياس.

وتهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين في سبيل تطوير رياضات المضرب لأصحاب الهمم، وتوفير البرامج التدريبية والدعم الفني واللوجستي اللازم.

وأكد محمد فاضل الهاملي، أن الاتفاقية تمثل خطوة مهمة في مسيرة تمكين أصحاب الهمم رياضياً، من خلال فتح مجالات جديدة للمشاركة والتميز، مثمناً جهود نادي أبوظبي لرياضات المضرب في دعم هذه الفئة.

وعبر الدكتور حمد عبدالله المحياس عن سعادته بتوقيع المذكرة، مؤكداً التزام النادي بتوفير بيئة رياضية متكاملة تدعم تنمية مهارات اللاعبين من أصحاب الهمم، والعمل على إدماجهم في مختلف الأنشطة والبطولات.

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