بشيرات خرودي تواجه بطلة منغوليا في مونديال الجودو

MENAFN - Al-Bayan) أسفرت قرعة بطولة العالم للجودو (OTP Bank)، التي تستضيفها العاصمة المجرية بودابست حالياً، عن مواجهة اللاعبة الإماراتية بشيرات خرودي، لنظيرتها المنغولية لكها سوسوربارام، ضمن منافسات وزن تحت 52 كجم للسيدات، وذلك في الدور التمهيدي للبطولة.

وتعد هذه المواجهة تكراراً للقاء سابق جمع اللاعبتين في ختام بطولة أبوظبي غراند سلام 2024، والتي توّجت خلالها خرودي بالميدالية الذهبية.

كما وضعت القرعة لاعب المنتخب الوطني نارمند بيان، المصنف رقم 21 عالمياً في وزن تحت 66 كجم، في مواجهة اللاعب السنغالي مبوب محمدو المصنف 31، ضمن التصفيات التمهيدية للفئة ذاتها.

ويشارك منتخب الإمارات للجودو في البطولة بكافة أوزان الرجال باستثناء وزن فوق 100 كجم، وذلك بسبب إصابات لاعبينا في هذه الفئة.

وتُقام البطولة في نسختها الـ38 للرجال والـ29 للسيدات، بمشاركة 556 لاعباً ولاعبة من 93 دولة، من بينهم 20 بطلاً أولمبياً و28 بطلاً عالمياً.

وتعد البطولة محطة مهمة ضمن جولات الاتحاد الدولي المؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية لوس أنجلوس 2028، وتبلغ جوائزها المالية الإجمالية مليون يورو، ويتولى إدارة المنافسات 16 حكماً من نخبة حكام الجودو في العالم.