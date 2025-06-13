"الأولمبية الوطنية" تستعرض مع الاتحادات متطلبات التأهل لأولمبياد الشباب

MENAFN - Al-Bayan) عقدت إدارة الشؤون الفنية والرياضية باللجنة الأولمبية الوطنية، مساء أول من أمس، اجتماعاً تنسيقياً مشتركاً في مقر اللجنة بدبي، مع عدد من الاتحادات الرياضية المعنية، وذلك لمناقشة استعدادات المشاركة في النسخة الرابعة من دورة الألعاب الأولمبية للشباب – داكار 2026، والتي ستشهد مشاركة 2700 رياضي في 25 رياضة متنوعة يتنافسون في 151 فعالية.

واستعرض أحمد الطيب، مدير إدارة الشؤون الفنية والرياضية باللجنة، خلال عرض توضيحي شامل، مختلف متطلبات المشاركة في الدورة، متناولاً معايير الأهلية والتصفيات المعتمدة من قبل اللجنة الأولمبية الدولية والاتحادات الدولية لكل رياضة، إلى جانب الشروط الزمنية والفنية المرتبطة بعمر المشاركين، والتراخيص الدولية، ونظام التأهل.

وشهد الاجتماع فتح باب النقاش أمام استفسارات وملاحظات ممثلي الاتحادات الوطنية، وتم تحديد النقاط التي تتطلب المتابعة خلال الفترة المقبلة لضمان جاهزية مثلى للمشاركة في هذا الحدث الأولمبي البارز.

ويشمل برنامج دورة ألعاب داكار 2026 للشباب 25 رياضة، هي: السباحة، ألعاب القوى، الملاكمة، الرجبي، كرة السلة (3x3)، الفروسية، الجودو، التايكواندو، المبارزة، القوس والسهم، تنس الطاولة، الريشة الطائرة، الشراع، التجديف، المصارعة، كرة اليد الشاطئية، الكرة الطائرة الشاطئية، والترايثلون.

وناقش الحضور مختلف معايير ومتطلبات التأهل لكل رياضة مدرجة في البرنامج، ومن أبرزها شرط العمر، حيث يشترط أن يكون الرياضيون من مواليد الفترة ما بين عامي 2009 و2010.

كما تم التطرق إلى معايير إضافية، مثل ضرورة إدراج السباحين ضمن تصنيف الاتحاد الدولي للرياضات المائية خلال الفترة من 1 فبراير 2025 وحتى 1 مايو 2026.

وفي ما يتعلق برياضة الريشة الطائرة، تنص معايير التأهل على ضرورة مشاركة الرياضي في بطولة واحدة على الأقل معتمدة من الاتحاد الدولي للريشة الطائرة، أو ظهوره ضمن التصنيف العالمي للناشئين الصادر عن الاتحاد قبل الموعد النهائي لتسجيل الرياضيين في 25 سبتمبر 2026.

وتُقام دورة الألعاب الأولمبية الصيفية الرابعة للشباب في العاصمة السنغالية داكار، لتكون بذلك أول بلد أفريقي ينال شرف استضافة حدث رياضي أولمبي. وتمثل ألعاب داكار 2026 فرصة لتحول شامل في المجالات الرياضية، والاجتماعية، والثقافية، والتعليمية، والاقتصادية، بما يسهم في فتح آفاق جديدة، ومنح الشباب الأمل، والفرص، والثقة بالمستقبل.