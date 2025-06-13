الأهلي المصري يتحدى إنتر ميامي في افتتاح مونديال الأندية

MENAFN - Al-Bayan) تنطلق المباراة الافتتاحية لبطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم بشكلها الجديد في الساعات الأولى من صباح غد، عندما يلتقي الأهلي المصري إنتر ميامي الأمريكي في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى بالبطولة.

وتشهد بطولة كأس العالم للأندية، التي تقام في الفترة من 14 يونيو إلى 13 يوليو المقبل في أمريكا، مشاركة 32 فريقاً تم تقسيمها على ثماني مجموعات، يصعد أول وثاني كل مجموعة إلى دور الـ16.

ويشارك الأهلي في البطولة عقب تتويجه بلقب دوري أبطال أفريقيا موسم 2020 - 2021 على حساب كايزر تشيفز الجنوب أفريقي في النهائي، قبل أن يحرز البطولة أيضاً موسم 2022 - 2023، كما ظفر الأهلي بدوري الأبطال موسم 2023 - 2024، لتأتي مشاركته في المونديال عن جدارة واستحقاق.

وحصل إنتر ميامي على مقعده في كأس العالم للأندية عقب فوزه بدرع مشجعي الدوري الأمريكي لكرة القدم العام الماضي، وهي الكأس الممنوحة للفريق صاحب أفضل سجل إجمالي خلال الموسم بالدوري الأمريكي لكرة القدم، ما منحه المقعد المخصص لنادٍ واحد من الدولة المضيفة.

وتعتبر المباراة الافتتاحية بالنسبة للأهلي وإنتر ميامي مباراة لا تقبل القسمة على اثنين إذا أرادا أن تظل فرصهما قائمة في التأهل من هذه المجموعة، التي تضم أيضاً فريقي بالميراس البرازيلي، وبورتو البرتغالي.

ويدخل إنتر ميامي المباراة ولديه أفضلية كبيرة، نظراً لإقامة المباراة على ملعب ((هارد روك)) في مدينته.

وقبل مشاركته في البطولة، عانى إنتر ميامي من النتائج المتذبذبة في الدوري الأمريكي هذا الموسم، الذي شهد العديد من العثرات غير المتوقعة، كان أبرزها الخروج من الدور قبل النهائي لبطولة دوري أبطال كونكاكاف، بخسارته القاسية 1 - 5 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب أمام وايتكابس فانكوفر الكندي الشهر الماضي.

وسرعان ما نهض إنتر ميامي من كبوته من جديد، وحقق انتفاضة واضحة بقيادة ميسي، حيث قدموا مستويات أفضل وحققوا انتصارات مهمة، حيث فاز 4 - 2 على مونتريال، و5 - 1 على كولومبوس كرو في مباراتيه الأخيرتين بالدوري .

وسيكون إنتر هو المرشح للفوز باللقاء، نظراً لامتلاكه أفضلية إقامة المباراة على أرضه، إضافة إلى أن الفريق يضم بين صفوفه نجوماً من الطراز الرفيع، في مقدمتهم الأرجنتيني ليونيل ميسي، والأوروغوياني لويس سواريز، والإسباني سيرخيو بوسكيتس.

ولكن لن يكون الأهلي صيداً سهلاً لإنتر ميامي، لا سيما وأنه يمتلك خبرة كبيرة في هذه البطولة.

ويتطلع الأهلي، أكثر الأندية الأفريقية والعربية مشاركة في كأس العالم للأندية، لبدء مغامرة جديدة في هذا العرس العالمي الكبير، الذي شهد حصوله على الميدالية البرونزية في المونديال أعوام 2006، و2020، و2021، و2023.

ويدخل الأهلي المباراة بعدما حقق الفوز في آخر ست مباريات رسمية له، كما أنه سجل أهدافاً في آخر ثماني مباريات، بما في ذلك المباراة الودية أمام باتشوكا المكسيكي التي أقيمت استعداداً لمونديال الأندية.

وانتفض الأهلي بعد خروجه من الدور قبل النهائي لدوري الأبطال في الموسم المنتهي، حيث عزز سريعاً صفوفه بالعديد من النجوم البارزين، أملاً في اعتلاء عرش الكرة الأفريقية من جديد.

وخلال فترة الانتقالات التي سبقت انطلاق مونديال الأندية مباشرة، استعاد الأهلي نجمه الدولي محمود حسن تريزيجيه، جناح أستون فيلا الإنجليزي السابق، وتعاقد مع أحمد مصطفى زيزو، نجم غريمه التقليدي الزمالك.

كما ضم الأهلي لاعب الوسط التونسي الدولي محمد علي بن رمضان، وعاد إليه أيضاً النجم الدولي المالي أليو ديانج.