مونديال الأندية 2025.. نسخة تغيّر وجه اللعبة

MENAFN - Al-Bayan) العين.. تحدٍ جديدالأهلي.. زعيم أفريقيا يعود للساحة العالميةالهلال.. جراح محلية وطموحات دوليةالترجي.. من رحم المحلية إلى عرس العالميةالوداد.. الخبرة في مواجهة الكبار

تنطلق خلال الساعات المقبلة النسخة التاريخية من بطولة كأس العالم للأندية على الأراضي الأمريكية، في أضخم نسخة عرفتها البطولة منذ انطلاقها عام 2000، فبدلاً من الشكل المصغر الذي اعتادت عليه الجماهير، تدخل المسابقة هذا العام عهداً جديداً بمشاركة 32 نادياً من مختلف قارات العالم، على مدار شهر كامل، في 12 مدينة أمريكية، وتُختتم المنافسات في 13 يوليو المقبل.

وتُقام النسخة الحالية من البطولة بنظام جديد يُنظم كل أربع سنوات، بدلاً من الشكل السابق الذي اقتصر على 7 فرق سنوياً، في تحول كبير يعكس طموح ((فيفا)) نحو إعادة تشكيل المشهد الكروي العالمي.. وجاءت الفكرة بمبادرة من جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، بهدف تقديم نسخة موسعة تمنح المسابقة طابعاً عالمياً وقيمة رياضية وتسويقية أكبر، لكن المشروع، ومنذ الإعلان عنه، أثار موجة من الانتقادات، سواء بسبب ضغط الروزنامة وتأثيره المحتمل على صحة اللاعبين، أو الاتهامات التي وُجهت لـ((فيفا)) بالسعي لزيادة العوائد التجارية، خصوصاً في الأسواق الكبرى مثل الولايات المتحدة.. ورغم الجدل، مضى الاتحاد الدولي في تنفيذ رؤيته، لتصبح البطولة اختباراً حقيقياً لهذا المشروع، ومدى قدرته على إعادة تشكيل مستقبل اللعبة.

وتوزعت مباريات البطولة على 12 مدينة أمريكية جرى اختيارها بعناية، لتكون بمثابة محطات رئيسية في هذا الحدث، تحتضن مدينة ميامي حفل الافتتاح على أرض ملعب ((هارد روك))، فيما تستعد نيوجيرسي لاستضافة النهائي المرتقب على ملعب ((ميت لايف))، وبينهما، تمتد المنافسات إلى مدن كبرى مثل لوس أنجلوس، حيث يُقام عدد من المباريات في ملعب ((روز بول)) الشهير، وسياتل التي تحتضن اللقاءات على ملعب ((لومن فيلد))، إلى جانب أتلانتا التي تجهز استاد ((مرسيدس بنز)) لاستقبال الحشود.. كما تشمل خريطة البطولة ملاعب في فيلادلفيا، أورلاندو، واشنطن، وشارلوت، ما يجعل من البطولة جولة كروية عبر أهم المدن الأمريكية.

رصد ((فيفا)) ميزانية ضخمة للبطولة، بلغت مليار دولار تُوزع على الأندية الـ32 المشاركة، وينال البطل 125 مليون دولار، في رقم يتجاوز مجمل جوائز النسخ السابقة بمراحل، ويحصل الفائزون في كل مرحلة من البطولة على مكافآت مالية مجزية تبلغ مليوني دولار، مقابل كل فوز في دور المجموعات، وتصل إلى 21 مليون دولار عند بلوغ نصف النهائي.

إلى جانب الطابع العالمي للبطولة، تتجه الأنظار أيضاً نحو المشاركة العربية، التي تسجل رقماً غير مسبوق هذا العام.. فمن بين الدول العشرين التي يمثلها المشاركون، يحضر العالم العربي بخمسة أندية دفعة واحدة هي العين الإماراتي، الأهلي المصري، الهلال السعودي، الوداد المغربي، والترجي التونسي.. حضور تاريخي يعكس تنامي تأثير الكرة العربية قارياً ودولياً، ويعزز طموحات جماهير هذه الفرق في تقديم عروض تليق بمكانتها.

العين

ويخوض العين، ممثل الإمارات، تحدياً كبيراً في كأس العالم للأندية، بعدما أوقعته القرعة في مجموعة قوية تضم مانشستر سيتي، يوفنتوس، والوداد المغربي.. وتنتظر ((الزعيم)) مهمة صعبة، لكن جماهيره تتطلع بثقة إلى ظهور مشرف ومنافسة حقيقية في هذا الحدث العالمي.

وتأهل العين إلى البطولة بعد فوزه بلقب دوري أبطال آسيا العام الماضي، تحت قيادة المدرب هرنان كريسبو، الذي أُقيل لاحقاً، ويتولى حالياً تدريب الفريق الصربي فلاديمير إيفيتش.. وسبق لـ ((الزعيم)) أن شارك في البطولة بشكلها السابق، حيث بلغ نهائي نسخة 2018 قبل الخسارة أمام ريال مدريد.

الأهلي

ويخوض الأهلي المصري منافسات كأس العالم للأندية كأحد ممثلي القارة الأفريقية، في مشاركة جديدة يعزز بها رقمه القياسي كأكثر الفرق ظهوراً في تاريخ البطولة، بواقع 10 مشاركات (بما في ذلك نسخة 2025)، ويقع الفريق المصري في مجموعة قوية تضم بورتو البرتغالي وإنتر ميامي الأمريكي الذي يقوده النجم ليونيل ميسي، وبالميراس البرازيلي، في مواجهات تمزج بين الإثارة الفنية والزخم التسويقي.

ويشارك الأهلي في البطولة بصفته بطل دوري أبطال أفريقيا لعام 2023، بعد فوزه على الوداد المغربي في النهائي، ليعزز رقمه كأكثر الأندية تتويجاً باللقب القاري، برصيد 12 بطولة.

الهلال

ويشارك الهلال السعودي في كأس العالم للأندية 2025 بصفته بطل دوري أبطال آسيا 2021، وفق نظام الاتحاد الدولي الذي يمنح مقاعد لأبطال النسخ الأخيرة من البطولات القارية، ويخوض الفريق السعودي المنافسات وسط تطلعات جماهيره لاستعادة الهيبة، بعدما اكتفى هذا الموسم بكأس السوبر، وخسر نهائي كأس الملك، وودع دوري الأبطال من نصف النهائي، وأنهى الدوري في المركز الثاني خلف الاتحاد.

ويقود الهلال المدرب الإيطالي سيموني إنزاجي في أول تجربة تدريبية له خارج أوروبا، بعد مشوار حافل مع إنتر الإيطالي.

الترجي

ويخوض الترجي التونسي كأس العالم للأندية، بعدما حجز مقعده في البطولة عبر التصنيف القاري المعتمد من ((فيفا))، والذي منح بطاقات التأهل بناءً على نتائج الأندية في المسابقات القارية خلال الفترة من 2020 إلى 2024، إلى جانب معايير التصنيف الفني والأداء العام، ويعول ((عميد الأندية التونسية)) على استقراره الفني وتفوقه المحلي، بعد تتويجه بلقب الدوري التونسي للمرة الثامنة في آخر تسعة مواسم، ليدخل المنافسات بثقة رغم صعوبة المجموعة التي تضم تشيلسي الإنجليزي، فلامنغو البرازيلي، ولوس أنجلوس الأمريكي.

ويعتمد الترجي في هذه النسخة على مزيج من الخبرة والشباب، في مقدمتهم يوسف بلايلي، العائد إلى صفوف الفريق بعد تجربة أوروبية وعربية طويلة، إلى جانب النيجيري أونوتشي أوغبيلو وأشرف الجبري، وهما من أبرز اكتشافات الموسم الحالي، ويقود الفريق المدرب التونسي ماهر الكنزاري، الذي تولى المهمة في مارس الماضي، ونجح في إعادة ترتيب أوراق الفريق.

الوداد

ويشارك الوداد المغربي في كأس العالم للأندية 2025 بصفته بطل دوري أبطال أفريقيا لموسم 2021 - 2022، وهي النسخة التي تُوج بها للمرة الثالثة في تاريخه، ويسعى الفريق إلى تخطي دور المجموعات مستفيداً من خبرته القارية وتاريخه الكبير، إذ يُعد النادي الأكثر تتويجاً بالألقاب في المغرب، برصيد 22 لقباً في الدوري، و9 كؤوس، و3 بطولات قارية.

ويقود الوداد فنياً المدرب محمد أمين بنهاشم، الذي تولى المهمة مؤخراً خلفاً لرولاني موكوينا، ويعول بنهاشم على أسماء بارزة مثل المدافع جمال حركاس، الذي يتميز بثباته التكتيكي وقدرته على قيادة الخط الخلفي، إلى جانب الجناح الهولندي محمد رايحي، هداف الفريق هذا الموسم، والذي يُعتبر نقطة القوة الأبرز في الهجوم بفضل سرعته ومهارته.

تتزامن مواعيد منافسات كأس العالم للأندية مع بطولة أمم أوروبا للسيدات التي تحتضنها سويسرا في يوليو المقبل، ما أثار تساؤلات حول مدى تأثير المونديال على التغطية الإعلامية والمتابعة الجماهيرية لبطولة قارية للسيدات تأتي في توقيت يشهد تطوراً متسارعاً في مكانة كرة القدم النسائية على الساحة العالمية، وبرر ((فيفا)) التداخل الزمني باختلاف التوقيت بين الولايات المتحدة وسويسرا، معتبراً أن تأثيره سيكون محدوداً، لكن خبراء إعلاميين يرون أن تداخل المباريات قد ينعكس سلباً على حضور ومتابعة بطولة السيدات.

أبطال مرتقبون

ووسط الزخم الإعلامي المصاحب لانطلاق كأس العالم للأندية، برز تقرير موسع نشره موقع ((ذا أثلتيك)) البريطاني، استعرض خلاله قائمة تضم 50 لاعباً يتوقع تألقهم في البطولة، وتم تقسيم الأسماء إلى أربع فئات، وهي أساطير، ونجوم الصف الأول، وركائز مؤثرة، ومواهب صاعدة، لتقديم صورة شاملة عن ملامح النجوم المشاركين من أصحاب الخبرة الكبيرة إلى الوجوه الجديدة.

وبرز في فئة ((الأساطير))، وهم اللاعبون الذين بلغوا ذروة المجد في مسيرتهم الكروية ويملكون سجلاً حافلاً بالألقاب والخبرات، كل من ليونيل ميسي ولويس سواريز (إنتر ميامي الأمريكي)، سيرخيو راموس (مونتيري المكسيكي)، أنطوان غريزمان (أتلتيكو مدريد الإسباني)، إدينسون كافاني (بوكا جونيورز الأرجنتيني)، وتياغو سيلفا (فلومينينسي البرازيلي)، الذي يُعد أكبر لاعبي البطولة سناً بعمر 40 عاماً.

وضمت فئة ((نجوم الصف الأول))، وهي مجموعة تضم أبرز الوجوه اللامعة على ساحة كرة القدم العالمية حالياً، أسماءً من العيار الثقيل مثل كيليان مبابي وفينيسيوس جونيور (ريال مدريد الإسباني)، إيرلينغ هالاند (مانشستر سيتي الإنجليزي)، وهاري كين (بايرن ميونيخ الألماني).

وفي المقابل، حضرت الفرق العربية من خلال فئة ((اللاعبين المحوريين))، وهم اللاعبون الذين يمثلون عناصر أساسية لا غنى عنها في تشكيلات فرقهم، وضمت هذه الفئة إمام عاشور (الأهلي المصري)، لابا كودجو (العين)، ومحمد رايحي (الوداد المغربي).

أما فئة ((الجيل الجديد))، فتضم مجموعة من المواهب الصاعدة التي بدأت تفرض نفسها على الساحة، ويتوقع لها مستقبل كبير في السنوات المقبلة، مثل إستيفاو ويليان (بالميراس البرازيلي)، الذي سينتقل قريباً إلى تشيلسي، ورايان شرقي (مانشستر سيتي الإنجليزي)، وجوب بيلينغهام (بوروسيا دورتموند الألماني)، شقيق نجم ريال مدريد جود بيلينغهام.

وتدخل كرة القدم العالمية منعطفاً جديداً مع انطلاق كأس العالم للأندية 2025، التي تحولت من بطولة تقليدية إلى تجربة استثنائية تعكس ملامح مرحلة انتقالية في شكل اللعبة، تنظيماً وتسويقاً وتنافساً.. وتأتي هذه النسخة وسط جدل واسع حول ضغط المباريات، وحقوق البث، ومدى قدرة ((فيفا)) على تقديم منتج رياضي يستحق المشاهدة والمتابعة، وتواجه الأندية العربية بدورها اختباراً حقيقياً في هذا المحفل الكبير، وسط تحديات ضخمة، ما يضعها أمام فرصة ذهبية لتأكيد حضورها القاري والدولي، وكتابة فصول جديدة في سجل الكرة العربية على المسرح العالمي.