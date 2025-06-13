"أبيض السيدات" يتراجع 5 مراكز في تصنيف "الفيفا"

MENAFN - Al-Bayan) تراجع منتخبنا الوطني لكرة القدم النسائية، 5 مراكز ليحتل الترتيب 117 في التصنيف العالمي الصادر، من قبل الاتحاد الدولي للكرة ((الفيفا)) عن الفترة من 6 مارس إلى 12 يونيو 2025، بينما حل في المركز 22 على الصعيد الآسيوي.

وتصدرت اليابان تصنيف المنتخبات الآسيوية بحلولها في المركز السابع، تلتها كل من كوريا الشمالية، أستراليا، الصين، وكوريا الجنوبية في المراكز 9 و15 و17 و21 بالترتيب، وعلى الصعيد العربي، تصدرت المغرب الترتيب بحلولها في المركز 60، تلتها كل من الأردن، الجزائر، تونس، البحرين في المراكز 75 و82 و89 و92 بالترتيب.

وكانت مصر صاحبة أكبر تقدم في التصنيف بعد أن صعدت 7 مراكز لتصل للترتيب 93 عالمياً، وأشار الاتحاد الدولي إلى أن صدارة الولايات المتحدة الأمريكية للتصنيف، تواجه ضغوط كبيرة من قبل إسبانيا وألمانيا، وإلى دخول كولومبيا قائمة الـ20 الأوائل في التصنيف الذي يشمل ما لا يقل عن 168 مباراة دولية للسيدات عالمياً.