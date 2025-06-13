"أبيض السيدات" يتراجع 5 مراكز في تصنيف "الفيفا"

"أبيض السيدات" يتراجع 5 مراكز في تصنيف "الفيفا"
وتصدرت اليابان تصنيف المنتخبات الآسيوية بحلولها في المركز السابع، تلتها كل من كوريا الشمالية، أستراليا، الصين، وكوريا الجنوبية في المراكز 9 و15 و17 و21 بالترتيب، وعلى الصعيد العربي، تصدرت المغرب الترتيب بحلولها في المركز 60، تلتها كل من الأردن، الجزائر، تونس، البحرين في المراكز 75 و82 و89 و92 بالترتيب.
وكانت مصر صاحبة أكبر تقدم في التصنيف بعد أن صعدت 7 مراكز لتصل للترتيب 93 عالمياً، وأشار الاتحاد الدولي إلى أن صدارة الولايات المتحدة الأمريكية للتصنيف، تواجه ضغوط كبيرة من قبل إسبانيا وألمانيا، وإلى دخول كولومبيا قائمة الـ20 الأوائل في التصنيف الذي يشمل ما لا يقل عن 168 مباراة دولية للسيدات عالمياً.
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