"فنية البطائح" تناقش ترتيبات المعسكر الخارجي

MENAFN - Al-Bayan) عقدت اللجنة الفنية بنادي البطائح لكرة القدم، اجتماعها الأول، برئاسة جاسم الدوخي عضو مجلس إدارة شركة البطائح للكرة، وبحضور الأعضاء ناصر سعيد الطنيجي، رئيس اللجنة الإعلامية، وعبدالعزيز المازمي مشرف الأول والرديف، وأحمد النقبي المدير الرياضي والدكتور عماد مختار المدير التنفيذي.

ورحب الدوخي بالأعضاء في بداية الاجتماع، وتقدم بالشكر لرئيس مجلس الإدارة على الثقة، وحض الأعضاء على بذل الجهد في سبيل الوصول للأهداف الموضوعة.

وناقش الاجتماع المعسكر التدريبي التحضيري للفريق الأول، وأطقم الفريق الأول وفريق 23 وفرق المراحل السنية، ووقف الأعضاء على متطلبات فرق النادي الفنية واللوجستية.

وأشاد بتجديد الثقة بمدرب الفريق الأول فرهاد مجيدي، وأكد أنه كان له دور بارز في نتائج الفريق الأول الإيجابية، وتمنى له التوفيق مهمته الموسم القادم.