"فنية البطائح" تناقش ترتيبات المعسكر الخارجي

"فنية البطائح" تناقش ترتيبات المعسكر الخارجي
ورحب الدوخي بالأعضاء في بداية الاجتماع، وتقدم بالشكر لرئيس مجلس الإدارة على الثقة، وحض الأعضاء على بذل الجهد في سبيل الوصول للأهداف الموضوعة.
وناقش الاجتماع المعسكر التدريبي التحضيري للفريق الأول، وأطقم الفريق الأول وفريق 23 وفرق المراحل السنية، ووقف الأعضاء على متطلبات فرق النادي الفنية واللوجستية.
وأشاد بتجديد الثقة بمدرب الفريق الأول فرهاد مجيدي، وأكد أنه كان له دور بارز في نتائج الفريق الأول الإيجابية، وتمنى له التوفيق مهمته الموسم القادم.
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