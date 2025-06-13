  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
"فنية البطائح" تناقش ترتيبات المعسكر الخارجي

"فنية البطائح" تناقش ترتيبات المعسكر الخارجي

2025-06-13 07:15:30
(MENAFN- Al-Bayan) عقدت اللجنة الفنية بنادي البطائح لكرة القدم، اجتماعها الأول، برئاسة جاسم الدوخي عضو مجلس إدارة شركة البطائح للكرة، وبحضور الأعضاء ناصر سعيد الطنيجي، رئيس اللجنة الإعلامية، وعبدالعزيز المازمي مشرف الأول والرديف، وأحمد النقبي المدير الرياضي والدكتور عماد مختار المدير التنفيذي.

ورحب الدوخي بالأعضاء في بداية الاجتماع، وتقدم بالشكر لرئيس مجلس الإدارة على الثقة، وحض الأعضاء على بذل الجهد في سبيل الوصول للأهداف الموضوعة.

وناقش الاجتماع المعسكر التدريبي التحضيري للفريق الأول، وأطقم الفريق الأول وفريق 23 وفرق المراحل السنية، ووقف الأعضاء على متطلبات فرق النادي الفنية واللوجستية.

وأشاد بتجديد الثقة بمدرب الفريق الأول فرهاد مجيدي، وأكد أنه كان له دور بارز في نتائج الفريق الأول الإيجابية، وتمنى له التوفيق مهمته الموسم القادم.

MENAFN13062025000110011019ID1109672530

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث