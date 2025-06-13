خالد الهاشمي يلبي نداء "الزعيم" ويلتحق بالتدريبات

MENAFN - Al-Bayan) لبى مدافع نادي العين، خالد الهاشمي، نداء ((الزعيم))، والتحق بتدريبات الفريق بعد خمسة أيام فقط من زفافه، قبل أن يغادر مع البعثة إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، ضمن التحضيرات للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية 2025.

وأكد الهاشمي أن الأجواء العامة تتسم بالإيجابية العالية والانضباط، مشيداً بمتابعة واهتمام الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة نادي العين، الذي يحرص على تهيئة كافة الظروف باهتمامه ودعمه الكبير لتحقيق مشاركة مشرفة في المحفل العالمي.

وقال الهاشمي: ((حينما يرتبط النداء باسم وسمعة كرة الإمارات، لا مجال للتردد، ونحن نعرف تماماً ما ينتظرنا، فلا مكاسب بلا تضحيات، ونعيش أجواءً مثالية داخل معسكر الفريق، والروح الجماعية من الجهازين الإداري والفني واللاعبين هي سر قوتنا)).

وعن تأثير التعاقدات الجديدة على تشكيلة الفريق، قال: ((لدينا مجموعة متكاملة في منظومة الفريق، والمنافسة ما بين اللاعبين صحية جداً. فمن يجتهد يثبت نفسه، والمدرب يعتمد على الأداء وليس على الأسماء. الأهم هو الحفاظ على روح الفريق وطرد أي طاقة سلبية)).

ووجه رسالة للجماهير، قائلاً: ((أنتم نبضنا، ودعمكم يصنع الفارق. لكل من يتواجد في واشنطن نقول: حيّاكم الله بيننا، وإن شاء الله نسعدكم بهذه المشاركة التاريخية)).