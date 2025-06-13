خورفكان يودع عامر مبارك

MENAFN - Al-Bayan) قررت إدارة شركة كرة القدم بنادي خورفكان عدم تجديد عقد لاعب الوسط عامر مبارك غانم، بعد سنوات عديدة قضاها اللاعب مع النسور، والذي قدم إليه من نادي النصر في صفقة انتقال حُر، ولم يكن اللاعب خياراً دائماً ضمن تشكيلة المدرب الوطني عبدالمجيد النمر المدير الفني السابق لخورفكان، والذي لم يعتمد على خدمات اللاعب، الذي ظل حبيس الدكة طوال الموسم المنصرم.

وفي دبا الحصن جددت إدارة النادي عقد اللاعب أحمد المرزوقي لموسم قادم، في وقت تم فيه الاستغناء عن اللاعب ماندو هبرت بعد قضائه موسمين في قلعة الحصن، ووجهت له شركة كرة القدم رسالة شكر قالت فيها: ((نتقدم بجزيل الشكر والامتنان للاعب ماندو لقد كنت مثالاً في الالتزام والعطاء، وساهمت بروحك القتالية وأخلاقك العالية في رسم أجمل اللحظات داخل الملعب وخارجه.

نتمنى لك التوفيق مستقبلاً، نفتخر بأنك كنت جزءاً من تاريخ نادينا، وستبقى دائماً محل تقدير واحترام لدى الإدارة، والجماهير، وكل من عمل معك)).