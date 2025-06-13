الاتحاد الآسيوي يصدم الشارع الرياضي.. قطر والسعودية تستضيفان رسمياً مباريات ملحق المونديال

الاتحاد الآسيوي يصدم الشارع الرياضي.. قطر والسعودية تستضيفان رسمياً مباريات ملحق المونديال
ويتأهل صاحب المركز الأول في كل مجموعة مباشرة إلى نهائيات كأس العالم 2026، ليكتمل بذلك عدد المنتخبات المتأهلة عن قارة آسيا بشكل مباشر، أما المنتخبان الحاصلان على المركز الثاني في كل مجموعة، فسيتواجهان في مباراتي ذهاب وإياب يومي 13 و18 نوفمبر 2025، ويتأهل الفائز منهما إلى الملحق العالمي، والذي يلتقي خلاله مع منتخب من الكونكاكاف، وفي حال الفوز، سيواجه منتخب أفريقي، ويتأهل الفائز رسمياً بعدها للمونديال ليكون صاحب أصعب وأطول مشوار وصول إلى للإنجاز العالمي.
ومثل قرار الاتحاد الآسيوي المعلن رسمياً أمس، صدمة لجماهير الكرة في كل من الإمارات والعراق وإندونيسيا وعمان، حيث كانت الجماهير تتمني استجابة الاتحادين الآسيوي والدولي للكرة ((فيفا)) للخطابات الرسمية التي أرسلتها اتحادات الكرة الوطنية في تلك البلدان خلال الساعات الماضية، للمطالبة بتطبيق مبادئ العدالة والمساواة، وضمان نزاهة المنافسة، من خلال الالتزام باللائحة المعلنة من قبل الاتحاد الآسيوي للكرة في 16 أبريل 2025، والتي بمقتضاها تقدمت كل من الإمارات والعراق وإندونيسيا، بطلبات رسمية قبل مهلة محددة انتهت يوم 21 مايو 2025، لاستضافة الملحق الآسيوي، أو الاستجابة لخطاب الاتحاد العماني الذي لم يطلب استضافة الملحق، ولكنه طالب بإقامة مبارياته في دولتين محايدتين، وانضم إليه لاحقاً الاتحاد العراقي.
واستند الاتحاد الآسيوي في قراره إلى لائحة جديدة تم الإعلان عنها فجأة قبل الجولتين التاسعة والعاشرة الأخيرتين من تصفيات المرحلة الثالثة، وتقضي بأفضلية كل من قطر والسعودية في استضافة الملحق، بناءً على التصنيف العالمي الصادر من الاتحاد الدولي للكرة ((فيفا)) في 3 أبريل 2025، بتواجدهما في الترتيب 55 و58 على العالم، بينما تأتي منتخبات العراق، الإمارات، عمان وإندونيسيا في المراكز 59 و65 و77 و123 عالمياً بالترتيب، في حين أنه وفقاً للائحة المعلن عنها في أبريل الماضي، كان حق الاستضافة سيمنح لكل من الإمارات والعراق بعدما أنهيا مشوارهما في التصفيات باحتلال المركز الثالث في المجموعتين الأولى والثانية بالترتيب، وفي رصيد كل منهما 15 نقطة، وبفارق نقطتين عن السعودية ثالث المجموعة الثالثة، بل ويتفوق منتخبنا بفارق 8 أهداف عن العراق في المركز الثاني في ترتيب جميع المنتخبات المؤهلة لخوض الملحق.
ومن المقرر أن تجرى قرعة الملحق الآسيوي المؤهل إلى نهائيات كأس العالم، في مقر الاتحاد الآسيوي للكرة بالعاصمة الماليزية كوالامبور يوم 17 يوليو 2025، بعد أن تم تقسيم منتخبات الملحق إلى 3 مستويات بناءً على آخر تصنيف دولي صادر من ((فيفا))، ويضم المستوى الأول قطر والسعودية، والمستوى الثاني العراق والإمارات، والمستوى الثالث عمان وإندونيسيا، وسيتم من خلال القرعة توزيع المنتخبات على مجموعتين، لتضم كل مجموعة 3 منتخبات، وتلعب فيما بينها بنظام دوري من دور واحد أيام 8 و11 و14 أكتوبر القادم، ليخوض كل منتخب مباراتين فقط في مجموعته، ويصعد أول كل مجموعة مباشرة إلى مونديال 2026.
ويتوقع أن تسفر قرعة ونظام الملحق الآسيوي، عن مواجهات خليجية بنكهة آسيوية، بعدما أخفقت جميع منتخبات المنطقة في الوصول المباشر لكأس العالم من خلال المرحلة الثالثة للتصفيات، بتأهل منتخبات الإمارات، العراق، السعودية، قطر وعُمان، إلى الملحق، وخروج منتخبيّ البحرين والكويت من سباق التأهل، مع العلم أنه على صعيد المنتخبات الخليجية، حققت كل من الإمارات والعراق، أعلى نقاط بين المنتخبات بعد حصد كل منهما 15 من أصل 30 نقطة متاحة، وحصدت الكويت 5 نقاط فقط دون أي فوز، والأكثر تعادلاً بـ5 من 10 مباريات، فيما كانت الإمارات، والعراق وقطر، الأكثر فوزاً بتحقيق 4 انتصارات، مقابل تعادل وحيد لقطر، ولم تخسر أي من الإمارات والعراق والسعودية، سوى 3 مباريات، والبحرين الأكثر خسارة بـ 6 مباريات، والأضعف هجوماً بتسجيل 5 أهداف فقط بمعدل 0.5 هدف في كل مباراة، بينما كانت قطر الأقوى هجوماً بـ17 هدفاً وبمعدل 1.7 هدف في كل مباراة، وأيضاً الأضعف دفاعاً بتلقي 24 هدفاً، وبمعدل 2.4 هدف في كل مباراة، والبحرين والإمارات والسعودية الأقوى دفاعاً بتلقي كل منهما 8 أهداف بمعدل 0.8 هدف في كل مباراة.
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