الاتحاد الآسيوي يصدم الشارع الرياضي.. قطر والسعودية تستضيفان رسمياً مباريات ملحق المونديال

MENAFN - Al-Bayan) أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم اعتماد كل من الاتحادين القطري والسعودي لكرة القدم، لاستضافة مباريات ملحق التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026، والمشارك فيها 6 منتخبات حصلت على المركزين الثالث والرابع في الدور الثالث من التصفيات الآسيوية، وهي الإمارات، إندونيسيا، العراق، عُمان، قطر والسعودية، مشيراً إلى أن قرعة الملحق ستقام يوم 17 يوليو 2025، ويتم من خلالها تقسيم المنتخبات الستة إلى مجموعتين، وتضم كلاً منهما 3 منتخبات، تتنافس بنظام التجمع خلال الفترة من 8 إلى 14 أكتوبر 2025.

ويتأهل صاحب المركز الأول في كل مجموعة مباشرة إلى نهائيات كأس العالم 2026، ليكتمل بذلك عدد المنتخبات المتأهلة عن قارة آسيا بشكل مباشر، أما المنتخبان الحاصلان على المركز الثاني في كل مجموعة، فسيتواجهان في مباراتي ذهاب وإياب يومي 13 و18 نوفمبر 2025، ويتأهل الفائز منهما إلى الملحق العالمي، والذي يلتقي خلاله مع منتخب من الكونكاكاف، وفي حال الفوز، سيواجه منتخب أفريقي، ويتأهل الفائز رسمياً بعدها للمونديال ليكون صاحب أصعب وأطول مشوار وصول إلى للإنجاز العالمي.

ومثل قرار الاتحاد الآسيوي المعلن رسمياً أمس، صدمة لجماهير الكرة في كل من الإمارات والعراق وإندونيسيا وعمان، حيث كانت الجماهير تتمني استجابة الاتحادين الآسيوي والدولي للكرة ((فيفا)) للخطابات الرسمية التي أرسلتها اتحادات الكرة الوطنية في تلك البلدان خلال الساعات الماضية، للمطالبة بتطبيق مبادئ العدالة والمساواة، وضمان نزاهة المنافسة، من خلال الالتزام باللائحة المعلنة من قبل الاتحاد الآسيوي للكرة في 16 أبريل 2025، والتي بمقتضاها تقدمت كل من الإمارات والعراق وإندونيسيا، بطلبات رسمية قبل مهلة محددة انتهت يوم 21 مايو 2025، لاستضافة الملحق الآسيوي، أو الاستجابة لخطاب الاتحاد العماني الذي لم يطلب استضافة الملحق، ولكنه طالب بإقامة مبارياته في دولتين محايدتين، وانضم إليه لاحقاً الاتحاد العراقي.

واستند الاتحاد الآسيوي في قراره إلى لائحة جديدة تم الإعلان عنها فجأة قبل الجولتين التاسعة والعاشرة الأخيرتين من تصفيات المرحلة الثالثة، وتقضي بأفضلية كل من قطر والسعودية في استضافة الملحق، بناءً على التصنيف العالمي الصادر من الاتحاد الدولي للكرة ((فيفا)) في 3 أبريل 2025، بتواجدهما في الترتيب 55 و58 على العالم، بينما تأتي منتخبات العراق، الإمارات، عمان وإندونيسيا في المراكز 59 و65 و77 و123 عالمياً بالترتيب، في حين أنه وفقاً للائحة المعلن عنها في أبريل الماضي، كان حق الاستضافة سيمنح لكل من الإمارات والعراق بعدما أنهيا مشوارهما في التصفيات باحتلال المركز الثالث في المجموعتين الأولى والثانية بالترتيب، وفي رصيد كل منهما 15 نقطة، وبفارق نقطتين عن السعودية ثالث المجموعة الثالثة، بل ويتفوق منتخبنا بفارق 8 أهداف عن العراق في المركز الثاني في ترتيب جميع المنتخبات المؤهلة لخوض الملحق.

ومن المقرر أن تجرى قرعة الملحق الآسيوي المؤهل إلى نهائيات كأس العالم، في مقر الاتحاد الآسيوي للكرة بالعاصمة الماليزية كوالامبور يوم 17 يوليو 2025، بعد أن تم تقسيم منتخبات الملحق إلى 3 مستويات بناءً على آخر تصنيف دولي صادر من ((فيفا))، ويضم المستوى الأول قطر والسعودية، والمستوى الثاني العراق والإمارات، والمستوى الثالث عمان وإندونيسيا، وسيتم من خلال القرعة توزيع المنتخبات على مجموعتين، لتضم كل مجموعة 3 منتخبات، وتلعب فيما بينها بنظام دوري من دور واحد أيام 8 و11 و14 أكتوبر القادم، ليخوض كل منتخب مباراتين فقط في مجموعته، ويصعد أول كل مجموعة مباشرة إلى مونديال 2026.

ويتوقع أن تسفر قرعة ونظام الملحق الآسيوي، عن مواجهات خليجية بنكهة آسيوية، بعدما أخفقت جميع منتخبات المنطقة في الوصول المباشر لكأس العالم من خلال المرحلة الثالثة للتصفيات، بتأهل منتخبات الإمارات، العراق، السعودية، قطر وعُمان، إلى الملحق، وخروج منتخبيّ البحرين والكويت من سباق التأهل، مع العلم أنه على صعيد المنتخبات الخليجية، حققت كل من الإمارات والعراق، أعلى نقاط بين المنتخبات بعد حصد كل منهما 15 من أصل 30 نقطة متاحة، وحصدت الكويت 5 نقاط فقط دون أي فوز، والأكثر تعادلاً بـ5 من 10 مباريات، فيما كانت الإمارات، والعراق وقطر، الأكثر فوزاً بتحقيق 4 انتصارات، مقابل تعادل وحيد لقطر، ولم تخسر أي من الإمارات والعراق والسعودية، سوى 3 مباريات، والبحرين الأكثر خسارة بـ 6 مباريات، والأضعف هجوماً بتسجيل 5 أهداف فقط بمعدل 0.5 هدف في كل مباراة، بينما كانت قطر الأقوى هجوماً بـ17 هدفاً وبمعدل 1.7 هدف في كل مباراة، وأيضاً الأضعف دفاعاً بتلقي 24 هدفاً، وبمعدل 2.4 هدف في كل مباراة، والبحرين والإمارات والسعودية الأقوى دفاعاً بتلقي كل منهما 8 أهداف بمعدل 0.8 هدف في كل مباراة.